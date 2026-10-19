Călin Georgescu anunță o nouă etapă în dosarul său

Călin Georgescu a anunțat luni, 19 octombrie, că dosarul privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost trimis Curții de Apel București. Instanța va judeca vineri, 23 octombrie, contestația depusă de procurorii DIICOT.

„În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, a transmis Călin Georgescu pe Facebook.

Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Călin Georgescu și a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. Hotărârea nu este definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o. Astfel, fostul candidat la prezidențiale nu a putut părăsi Arestul Central al Poliției Capitalei.

În motivarea deciziei, judecătorul Vlad Andriescu a considerat că arestarea preventivă este o măsură prea severă în raport cu acuzațiile formulate. Magistratul a invocat faptul că Georgescu nu are antecedente penale, are un domiciliu stabil și a respectat anterior obligațiile impuse de autoritățile judiciare. De asemenea, judecătorul a apreciat că nu există suficiente indicii privind riscul ca fostul candidat să fugă din țară. Acesta a subliniat și că presupusele infracțiuni nu au implicat violență.

„Arestul preventiv este disproporţionat faţă de acuzaţia formulată”, se arată în motivarea Tribunalului București.

CAB va avea ultimul cuvânt asupra măsurii preventive. Judecătorii pot menține soluția arestului la domiciliu sau pot admite contestația procurorilor, caz în care Georgescu va rămâne în arest preventiv.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit anchetatorilor, Georgescu și alte două persoane ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro.

Omului de afaceri Răzvan Leu i s-ar fi promis accesul la o finanțare externă pentru o afacere cu metale prețioase. Pentru obținerea creditului, acesta ar fi fost convins să transfere mai multe sume de bani, prezentate drept garanții. Anchetatorii susțin că 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu.

Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat, iar omul de afaceri nu și-ar fi recuperat banii.

Georgescu respinge acuzațiile.