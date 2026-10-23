Călin Georgescu rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care arestul preventiv fusese înlocuit cu arestul la domiciliu. Decizia a fost luată vineri, 23 octombrie 2026, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și de constituirea unui grup infracțional organizat.
Ce a decis Curtea de Apel București
Curtea de Apel București a admis, vineri, contestația depusă de DIICOT și a menținut măsura arestului preventiv aplicată lui Călin Georgescu. Hotărârea a intervenit după ce, pe 13 octombrie, Tribunalul București dispusese înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.
Procurorii au atacat atunci soluția Tribunalului București, motiv pentru care măsura mai restrictivă a rămas în vigoare până la judecarea contestației. În urma deciziei Curții de Apel București, Călin Georgescu nu a fost plasat în arest la domiciliu și rămâne în Arestul Central al Poliției Capitalei.
„Admite contestația formulată de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție- DIICOT impotriva incheierii din camera de consiliu pronunțate de judecatorul de drepturi si libertăți al Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala.
Desfiinteaza in totalitate incheierea contestata si, pe fond, rejudecand:
Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului- inculpat de înlocuire a masurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu.(…)”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.
Hotărârea este una definitivă.
Cum a ajuns Georgescu în arest preventiv
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie 2026, pentru o perioadă de 30 de zile, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București. Măsura a fost dispusă în urma admiterii contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva soluției de control judiciar luată anterior de Tribunalul București.
Dosarul este instrumentat de DIICOT și îl vizează, potrivit informațiilor publice, pe fondul acuzațiilor de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În acest caz este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen.
Decizia Tribunalului București, contestată de DIICOT
Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Judecătorul a avut în vedere, printre argumentele invocate, circumstanțele personale ale fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Instanța a reținut că Călin Georgescu nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit și are doi copii minori. Judecătorul a considerat, de asemenea, că buna desfășurare a procesului penal nu ar fi afectată dacă acesta ar fi plasat în arest la domiciliu.
Decizia Tribunalului București nu a devenit însă definitivă, întrucât procurorii DIICOT au formulat contestație. Până la soluționarea acesteia, Georgescu a rămas în arest preventiv, măsura inițială fiind menținută în vigoare.
Dezbateri de la Curtea de Apel București
Termenul de judecată a fost stabilit pentru vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 9.00. Călin Georgescu a fost adus dimineața la Curtea de Apel București, unde judecătorii au analizat contestația procurorilor privind măsura preventivă.
Inițial, cei doi magistrați care au judecat cauza nu au ajuns la o soluție comună. Unul dintre ei s-a pronunțat pentru menținerea arestului preventiv, în timp ce celălalt a susținut trecerea în arest la domiciliu, motiv pentru care cauzei i s-a dat o soluție în complet de divergență.
În urma dezbaterilor și a reexaminării dosarului, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT. Astfel, decizia Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost desființată, iar măsura arestării preventive a rămas aplicabilă.
Ce înseamnă decizia instanței
Prin menținerea arestului preventiv, Călin Georgescu rămâne privat de libertate în Arestul Central al Poliției Capitalei. Decizia privește exclusiv măsura preventivă și nu stabilește vinovăția sau nevinovăția acestuia în cauză.
Procesul penal continuă în dosarul instrumentat de DIICOT, iar instanța va analiza, în etapele următoare, probele și acuzațiile formulate de procurori. Călin Georgescu poate contesta soluția privind măsura preventivă pe căile prevăzute de lege.
Contextul dosarului DIICOT
Călin Georgescu este acuzat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit informațiilor publice, în dosar este vizată o sumă de 1,1 milioane de euro, presupus obținută prin înșelăciune de la un om de afaceri.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026. Decizia de vineri a Curții de Apel București menține această măsură, după o perioadă în care instanțele au analizat dacă arestul preventiv poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu.
30 comentarii
bună!
daca e adevărat ca Georgescu a intrat in scheme de extorcat bani si tot felul de tranzacții dubioase,atunci chiar este un mare PROST si sa răspundă!
Pe de alta parte este si ticăloșie, prostia unor procurori care il acuza ca a vrut sa scape de microfoane,camere plantate in locuinta lui. Păi pe motiv de siguranță națională iti pune microfoane si in fund!
Judecatorul stie ca „motiv de siguranta nationala ” e o minciuna si un abuz,dar semneaza pentru.
SLUGI INTRUN STAT MAFIOT SI EȘUAT!
Este de NOAPTEA-MINTII ce pot să conceapă, procurorii DIICOT, care se considera juriști:….Calin Georgescu este acuzat cu dosar penal de „sabotaj informatic” pentru că a DESCOPERIT *microfoanele amplasate de procurori”, în vila sa din Mogoșoaia!. Adică dacă TU găsești „aparatura tehnica de ascultare” in propria casa, trebuie sa MULTUMESTI poliției și să ai mare grija sa nu se defecteze !….altfel ajungi la pușcărie. Procurorii DIICOT au încălcat Obligația de Transparență, percheziția se face *sub ochii proprietarului sau ai avocatului*!…conform legii, iar orice acțiune conspirativă a procurorilor DIICOT de „plantare” a unui dispozitiv in timpul acestei proceduri distruge prezumția de corectitudine și atrage nulitatea absolută a probelor derivate.
Nu sunt fanul nimănui, dar pun o întrebare simplă, la care orice om care gândește cu propria minte ar trebui să poată răspunde: Călin Georgescu a adus România în situația gravă în care se află astăzi? El este cel mai corupt om din România sau cei care au condus țara timp de 36 de ani și au contribuit la situația în care am ajuns?
Înainte de a judeca, haideți să analizăm faptele.
De doi ani imi pun aceeasi intrebare si ce crezi… nimeni n-a raspuns !
Un al 3-lea magistrat a fost chemat la Curtea de Apel București a decis contestația DIICOT în cazul lui Calin Georgescu, este judecătoarea ANDREEA IONESCU care a intrat în completul de divergență și a DECIS !…vedeți și voi ce..!.
O justitie jalnica aservita conducerii politice sorosiste antiromanesti de la noi care-i recompenseaza cu salarii si pensii speciale nesimtite !!!
De ce oare acestia nu se tem de judecata divina care va avea consecinte si asupra celor propiati lor , pt. ca este de neinteles si de neiertat , ca in baza acestor privelegii nesimtite , sa condamni si sa privezi de libertate , la comanda politica ,oameni nevinovati precum este d-l Calin Georgescu ,om complet nevinovat , mare patriot roman cu o conduita morala ireprosabila !!
Iata un extras din codul lui Hammurapi, cf. Wikipedia:
Dacă cineva acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul va fi ucis.
Dacă cineva acuză pe altcineva, și poate dovedi vina acestuia, el va fi răsplătit cu bani.
Dacă un judecător ia o decizie într-un caz, iar apoi se dovedește că a greșit, va fi pus să plătească de douăsprezece ori cât a impus el acuzatului, și nu i se va permite să mai judece.
Pe vremea lui Hammurapi (acum ca. 5000 de ani) cine acuza un om fara dovezi era destituit din functie. Asa ar trebui sa se intample si cu procurorii din ziua de azi. Vezi Codul lui Hamurapi! Altfel poti sa faci sute de dosare cuiva fara sa patesti nimic. Nu e chiar in spiritul independentei justitiei. Sau?
Justitia obedienta a decis:Georgescu deranjeaza PSD
cineva care a vrut sa fie presedinte trebuie sa manifeste respect pt institutiile statului si angajatii lor, si un comportament ireprosabil, sa le spuna sustinatorilor sa mearga la treburile lor, nu sa faca manifestatii care pun presiune pe justitie si afecteaza linistea locuitorilor din zona
simplu––
Cine esti dumneata ca sa dai sfaturi romanilor ce sa faca ,sau ce sa nu faca ?
Ce s-ar intampla daca fiecare individ care are o problema cu vreo institutie, de ex, vrea sa conteste ca a incalcat regulile de circulatie si i-a fost suspendat permisul auto, apare cu un alai de sustinatori care striga luni la rand sa i se dea permisul inapoi, ca aia isi inchipuie ei ca e nevinovat?
Judecata de om simplu …
Pe Justitie pun presiune doar stapanii lor. Prin anularea alegerilor, partea sclavizata a Justitiei „independente” a declarat razboi poporului roman de care i se falfaie. Din pacate, majoritatea lucratorilor cinstiti din Justitie nu poate face nimic, cei vanduti sunt intangibili si iresponsabili. Calin Georgescu e detinut politic, din pacate nu singurul.
EXACT !!!
DIICOT m-a convins că nenorocitul de comunism a fost un regim blând în comparație cu vremurile actuale. Atunci nu am auzit niciodată ca cineva să fie acuzat că a descoperit microfoanele sau camerele plantate de securitate. Dimpotrivă erau pedepsiți pentru neglijență plantatorii acestor mijloace. În plus, să fii acuzat de simpatii legionare doar pentru că ai ridicat mâna în semn de salut, asta e o acuzație maxim de tâmpită. Mai departe, in lipsa oricăror probe Georgescu e ținut în pușcărie doar pe baza declaratiilor unei persoane dubioase, care evident avea motive personale să toarne la DIICOT. Asta e, tovarăși, democrația adevărată!!
Si pacate ai mare dreptate. Romania nu mai este a noastra si nu mai vad nici o sansa.
lui si celorlalti…
@ Nu le-a ieșit cu bani la CEDO, de la Miron, la justiție , ”îl mai păstrează”, pe ”Călin (file de poveste)” în arest, decizia de la CEDO este că să le dea când, au ?
Păcat de cei care au murit în Decembrie 1989. Ei au murit cu speranța într-o țară în care dreptatea, adevărul și justiția să fie pentru toți. Marii corupți și hoți scapă de pedeapsă prin prescriere, iar mulți nevinovați …
poate sa-l ajute ca intr-o biserica prin rugaciune colectiva, a fost expermentata cu succes in occident…pare ridicol, dar gandul e o forta, iar credinta poate muta muntii…nu sunt credincios, dar cei ce sunt si-l simpatizeaza ii pot fi alaturi cu gandul…
E nevoie sa mai moara romani pentru a restabili democratia?
BUNĂ!
nu sunt fan GEORGESCU,dar regimul
actual cred ca este extrem de TICĂLOS!
Asta nu e JUSTIȚIE, e DICTATURĂ la comandă , chiar de SUS.
UN (editat) PATRONEAZĂ ROMÂNIA
E ATAT DE (editat) CA POLITICIAN SI CA PRESEDINTE încât va intra intr-,o pagina neagra a istoriei!
Isi face propaganda pe langa administrația
americană cu bani de la bugetul de stat.
Urât! Inadmisibil !
Detinut politic al (editat)
Normal! Ordinele se executa, nu se discuta. Cred ca si Georgescu se astepta la asemenea decizie. Doar trebuie justificata anulare NEJUSTIFICATA a alegerilor, iar cauzele invocate atunci trebuie construite acum. C-asa e la popoarele precum romanii, care nici limba proprie nu mai au.
Acelasi tipic: tribunal-CA complet de 2-CA complet de trei. Mai schimbati si voi sau nu aveti imaginatie? Cam faceti ce vreti in ultima vreme…
Pentru toti postacii pro georgescu, sa scrieti negru pe alb, ce a facut acesta pentru tara, pentru oameni, caci a stat in Austria bine mersi si a venit in Ro ca poate sa isi incerce norocul la fraieri!!! Un aventurier jalnic care stie sa faca teatru…
Un comentator–––
Dumneata ar trebuii sa te intrebi mai inainte ce au facut pt. tara toti acesti politicieni care ne-au ncondu si ne conduc si dupa asta sa te interezi de Georgescu !
m
Ma bucur ca-ti plac aishtea ce ne conducere
N-a furat si n-a tradat tara! Ajunge pentru tine? Sau sa-ti desenez?