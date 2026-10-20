Canabis restituit de DIICOT în baza unei decizii judecătorești, confiscat din nou de jandarmi după o oră

O cantitate de 25 de grame de canabis medicinal, înapoiată de către procurorii DIICOT în urma unei hotărâri judecătorești definitive, a fost reconfiscată de un echipaj de jandarmi la aproximativ o oră de la predare, în timpul unui control de rutină efectuat asupra vehiculului în care se afla posesorul substanței.

O cantitate de 25 de grame de canabis restituită de procurorii DIICOT în baza unei hotărâri judecătorești definitive a fost confiscată de un echipaj al Jandarmeriei la scurt timp după predare, conform informațiilor publicate de Clujust.

Substanța fusese ridicată inițial în luna iulie a anului 2024 pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni de la doi soți sosiți din Marea Britanie, care dețineau prescripții medicale și acte doveditoare privind achiziția legală din farmacie.

Motivele care au stat la baza deciziei instanței de judecată

În luna octombrie a anului 2025, Tribunalul București a stabilit că fapta celor două persoane nu constituie infracțiune, reținând că introducerea în țară a canabisului poate avea caracter legal atunci când este însoțită de documente medicale justificative. Această decizie a fost menținută ulterior de Curtea de Apel București.

Deși procurorii au solicitat separat confiscarea cantității de substanță, instanțele au respins cererea și au obligat Parchetul să restituie tratamentul medical. În final, ancheta penală a fost clasată pe motiv că fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de cadrul legal în vigoare.

Substanța a fost predată titularului, Giancarlo Cristea, la sediul instituției de parchet, în prezența avocaților săi. La aproximativ o oră de la părăsirea sediului, în timp ce persoana în cauză se deplasa alături de apărătorii săi legali la o altă audiere la bordul unui autovehicul de transport de persoane, mașina a fost oprită în trafic de un echipaj al Jandarmeriei Române. Cadrele de jandarmerie au efectuat un control asupra pasagerilor și au solicitat prezentarea bunurilor deținute.

Deschiderea unui nou dosar penal

Reprezentanții Jandarmeriei au invocat prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, menționând că deținerea de substanțe aflate sub control național este sancționată de lege.

În consecință, cantitatea de 25 de grame de canabis a fost confiscată din nou de echipaj, iar pe numele persoanei respective a fost deschis un nou dosar penal pentru deținere neautorizată de substanțe interzise.