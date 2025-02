Care este materialul ideal pentru acoperiș?

După finalizarea construcției pereților, urmează montarea structurii acoperișului. Există o varietate de materiale care pot fi utilizate pentru acoperirea acestuia, iar dacă aveți îndoieli în privința alegerii, în continuare veți descoperi avantajele și dezavantajele fiecărui tip de învelitoare.

Importanța acoperișului

Acoperișul este unul dintre elementele esențiale ale oricărei construcții, având rolul de a proteja interiorul de factorii externi nefavorabili, precum ploaia, vântul, radiațiile UV și alte influențe ale mediului.

Din ce este alcătuit un acoperiș?

Acoperișurile sunt formate din următoarele componente: structura acoperișului și substructura, care susțin învelitoarea și preiau sarcinile generate de vânt și zăpadă; învelitoarea acoperișului, care protejează construcția; stratul izolator, ce reduce pierderile de căldură, în special prin utilizarea polistirenului sau a vatei minerale – aceasta din urmă având avantaje precum permeabilitatea la vapori și o izolare fonică superioară; elementele de finisare, cum ar fi jgheaburile, care colectează și direcționează apa pluvială.

Izolația este extrem de importantă, deoarece prin acoperiș se pierde o cantitate mare de căldură, de până la 30%.

De asemenea, există și elementele de finisaj ale acoperișului, dintre care se remarcă cel mai mult jgheaburile. Acestea sunt folosite pentru colectarea și evacuarea apei de ploaie, astfel încât apa să nu cadă direct de pe acoperiș pe sol sau pe fațadă. Jgheaburile sunt fabricate din PVC, aluminiu, cupru, însă cele mai populare sunt, fără îndoială, jgheaburile galvanizate. Acestea oferă un raport excelent între preț și calitate, sunt durabile și rezistente la condițiile meteorologice nefavorabile. Marginile, învelitorile, picurătoarele și țevile de evacuare ale jgheaburilor sunt realizate de către tinichigii .

Și, în final, elementul asupra căruia ne vom concentra mai mult în continuare – învelitoarea acoperișului. Aceasta protejează clădirea și structura acoperișului de influențele nefavorabile. De asemenea, joacă un rol important în aspectul exterior al casei.

Alegerea învelitorii potrivite

Învelitoarea protejează structura acoperișului și influențează estetica locuinței. Alegerea sa depinde de înclinația acoperișului, condițiile climatice și preferințele estetice. Specialiștii în montajul acoperișurilor vă pot oferi cele mai bune sfaturi pentru alegerea materialului potrivit.

Care sunt cele mai utilizate tipuri de învelitori?

Cele mai utilizate sunt țigla ceramică și țigla din beton. Țigla ceramică este fabricată din argilă și apă, apoi este modelată în matrițe. Aceste tigle sunt engobate, adică au un strat protector și decorativ care acoperă suprafața superioară a tiglei, după care sunt arse la temperaturi ridicate. În acest fel, stratul protector se îmbină cu tigla. Datorită acestui proces, culoarea tiglei ceramice nu se schimbă odată cu trecerea anilor și nu se decolorează sub influența razelor UV. În plus, tigla ceramică are o durată de viață mai lungă decât cea din beton – poate rezista chiar și un secol. Tigla ceramică nu absoarbe apa la fel ca tigla din beton – are un coeficient de absorbție a apei de 6%, în timp ce la tigla din beton acest coeficient este dublu – 13%. Un alt mare avantaj al tiglei ceramice este că este cu 40% mai ușoară decât cea din beton.

Tigla din beton este fabricată dintr-un amestec de ciment, nisip și apă, apoi turnată în matrițe. În cazul tiglei din beton, straturile speciale de protecție sunt aplicate ulterior, după ce tigla este deja produsă. Tigla din beton are o durată de viață cuprinsă între 30 și 60 de ani. Are și unele avantaje față de tigla ceramică – rezistă bine atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute, în timp ce tigla ceramică, deși foarte durabilă, are tendința de a crăpa sau de a se sparge din cauza expunerii la îngheț. Tigla din beton este disponibilă într-o gamă mai largă de culori, în timp ce tigla ceramică este predominant în culoarea naturală – culoarea teracotei.

De asemenea, tigla din beton este mai ieftină decât cea ceramică, cu aproximativ 20-25%.

Un material ușor, flexibil, potrivit pentru orice tip de acoperiș, inclusiv cele cu pantă foarte mică sau foarte mare este șindrila bituminoasă. În plus, șindrila bituminoasă se adaptează aproape oricărei structuri de acoperiș – de la cele aproape orizontale până la suprafețele de acoperiș extrem de verticale.

Totuși, este esențial de subliniat faptul că odată cu greutatea șindrilei crește și calitatea acesteia.

Durata de viață a șindrilei bituminoase este mai scurtă decât cea a țiglei și variază între 15 și 30 de ani. Unul dintre cele mai mari avantaje ale șindrilei este prețul său accesibil comparativ cu alte materiale.

Realizate din aluminiu, cupru sau oțel inoxidabil, învelitorile metalice sunt de câteva ori mai ușoare decât țigla. Totuși, reparațiile pot fi mai dificile în comparație cu alte tipuri de învelitori. În schimb, durabilitatea este comparabilă cu cea a țiglei.

Fiecare tip de învelitoare are avantaje și dezavantaje, iar alegerea potrivită depinde de buget, preferințe estetice și condițiile climatice ale zonei în care se află construcția. Consultarea unui specialist este esențială pentru a face cea mai bună alegere.