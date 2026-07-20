Cațavencii.ro: De ce noua poreclă a lui Grindeanu e Sorin Balast și cum o explică membrii PSD

Panta pe care alunecă PSD în sondaje e tot mai abruptă. Chiar dacă Vasile Dîncu, Marius Pieleanu și Iosif Buble lingușesc partidul cu sondaje umflate, toată lumea din interior știe că PSD a căzut sub PNL și se luptă să se mențină undeva pe la 15-17%, avînd ca țintă involuntară 12%, procentul de partid-balama.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Cațavencii.ro: De ce noua poreclă a lui Grindeanu e Sorin Balast și cum o explică membrii PSD

Sursa FOTO: Cațavencii.ro

Panta pe care alunecă PSD în sondaje e tot mai abruptă. Chiar dacă Vasile Dîncu, Marius Pieleanu și Iosif Buble lingușesc partidul cu sondaje umflate, toată lumea din interior știe că PSD a căzut sub PNL și se luptă să se mențină undeva pe la 15-17%, avînd ca țintă involuntară 12%, procentul de partid-balama.

Scufundarea are la bază incompetența și înfumurarea lui Sorin Grindeanu, așa zic sursele din teritoriu.

Se vorbește cu frustrare despre faptul că grupul de la Dolj, adică Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, l-a presat pe Grindeanu să forțeze norocul partidului cu moțiunea, fără să aibă un plan de acțiune după ce guvernul Bolojan a fost făcut interimar.

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3 comentarii

  1. Grindeanu ar trebui să rezolve problema. A dat jos guvernul, intră la guvernare și convinge că ești un om de soi bun. Fă legi bune să trăim bine dar să te încadrezi și în ținta de deficit bugetar. I ai pe cei de la aur cu care ai dat jos coaliția care nu ți a plăcut și implementează ce vrei tu. Fă tu cu prietenii tăi de la aur rara prosperă și înfloritoare. Fă tu să curgă lapte și miere și să fie toți fericiți. Fă tu că ești mare și tare.

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  3. Cică personalul sanitar din 500 de spitale au întrerupt lucru! De parcă ar lucra la” Liberty” Galați, la furnal! Când rup poarta la ora 12.00 și merg la cabinetul privat, nu e o întrerupere a lucrului?

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