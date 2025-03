Curtea Constituțională va analiza marți contestațiile

Curtea Constituțională a României (CCR) va analiza marți, în ședință, de la ora 17:00, contestațiile privind candidaturile la alegerile prezidențiale.

CCR anunţă că a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de Călin Georgescu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.18D/9.03.2025 privind neînregistrarea candidaturii sale independente şi a semnului electoral la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2025.

Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.927F/2025.

Cauza se soluţionează pe baza sesizării şi a celorlalte documente depuse la dosar până la data de 11 martie 2025, ora 14.00.

În plus, tot luni a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de domnul R.E. împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.18D/9.03.2025 privind neînregistrarea candidaturii independente a lui Călin Georgescu şi a semnului electoral la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2025.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni că independentul Călin Georgescu va contesta la Curtea Constituțională respingerea candidaturii sale de către Biroul Electoral Central.

”La Curtea Constituțională ajunge contestația formulată de candidatul independent Călin Georgescu. Dumnealui are acest drept, BEC-ul nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de semnături, legate de formă. BEC-ul nu are dreptul să respingă un candidat. Și toate chestiunile legate de un dosar de candidatură au fost îndeplinite. Nu era atribuția BEC, e un organ, dacă vreți, constatator, nu putea să intre pe fond să facă o analiză de caracter dacă domnul Călin Georgescu este democrat sau nu. (…) Nu avem mari speranțe că va face dreptate Curtea Constituțională. Cunoaștem cu toții din cine e formată Curtea Constituțională și ce verdicte, respectiv eliminarea doamnei Șoșoacă și anularea alegerilor prezidențiale, a dat această Curte Constituțională. Dar domnul Georgescu va epuiza toate căile legale”, a explicat Simion, la Parlament.

BEC a invalidat, duminică seară, candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale.

Tot marți, va fi luată în discuție și contestația împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru alegerile prezidențiale din luna mai.