Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că plecarea americanilor din România nu afectează securitatea țării.

De Madalina Bahrim
Ce au lăsat în urma lor americanii retrași din România. Un ministru fără regrete

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că plecarea americanilor din România nu afectează securitatea țării.

SUA au decis să își retragă jumătate din efectivele militare situate în România. Ce ne-au lăsat americanii după plecarea lor? Se pare că nicio urmă de regret, dacă ascultăm opinia ministrului ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

Conform spuselor oficialului, după această mișcare a SUA, nimic nu s-ar fi schimbat în România. Practic, țara noastră este în continuare foarte bine apărată, așa că plecarea americanilor nu ne afectează sub nicio formă.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mai declarat că prezența americană în România va rămâne mai mare decât înainte de începerea războiului din Ucraina. El a subliniat că baze importante de apărare, precum cele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, vor continua să fie operate cu ajutorul forțelor americane.

Moșteanu a reiterat că Statele Unite sunt principalul partener al României în domeniul apărării și că, pe partea de echipamente militare, România beneficiază de cele mai moderne tehnologii de înzestrare.

 

 

