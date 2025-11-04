Ce au lăsat în urma lor americanii retrași din România. Un ministru fără regrete

Conform spuselor oficialului, după această mișcare a SUA, nimic nu s-ar fi schimbat în România. Practic, țara noastră este în continuare foarte bine apărată, așa că plecarea americanilor nu ne afectează sub nicio formă.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mai declarat că prezența americană în România va rămâne mai mare decât înainte de începerea războiului din Ucraina. El a subliniat că baze importante de apărare, precum cele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, vor continua să fie operate cu ajutorul forțelor americane.

Moșteanu a reiterat că Statele Unite sunt principalul partener al României în domeniul apărării și că, pe partea de echipamente militare, România beneficiază de cele mai moderne tehnologii de înzestrare.