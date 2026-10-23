Ce să porți la somn când afară se răcește? Astratex știe!

Serile devin tot mai răcoroase, încălzirea nu funcționează încă peste tot, iar dimineața îți vine tot mai greu să ieși de sub plapumă. În acest sezon de tranziție, mulți dintre noi ne dăm seama că pijamaua subțire de vară nu ne mai oferă suficient confort. Când cauți pijamale damă, este firesc să te lași atrasă de culoare și croială, însă specialiștii Astratex în lenjerie de noapte recomandă să verifici mai întâi eticheta. Fiecare material păstrează căldura în mod diferit, iar alegerea potrivită poate face diferența dintre o noapte agitată și un somn odihnitor.

Dacă îți este frig aproape mereu

Dacă te bagi în pat cu șosetele în picioare și tot simți că ți-e frig, o alegere inspirată este lenjeria de noapte din lână merinos și modal. Modalul oferă o senzație plăcută de moliciune, iar lâna merinos păstrează căldura fără să adauge volum. Materialul se mulează delicat pe corp, ca o a doua piele, și poate fi purtat atât ca atare, cât și ca prim strat, pe sub alte haine. La Astratex, această gamă poartă numele Merino Comfort și este ideală atât pentru somn, cât și pentru momentele de relaxare de acasă.

Bumbacul – alegerea în care rareori dai greș

Bumbacul rămâne, pe bună dreptate, un clasic al lenjeriei de noapte. Lasă pielea să respire, absoarbe umezeala și este blând cu pielea sensibilă. Adesea, în compoziție se adaugă puțin elastan, pentru ca materialul să se adapteze mișcărilor corpului în timpul somnului. Dacă sunt îngrijite corespunzător, pijamalele din bumbac rezistă mult timp, fiind astfel o alegere practică și de durată.

Pentru nopțile mai reci, merită să alegi pijamale din bumbac cu mâneci și pantaloni lungi, dar și modele din flanel, un material dens și moale, care păstrează căldura mai bine decât tricotul subțire.

Când vrei și confort, și eleganță

Satinul clasic este fin, plăcut la atingere și are acel luciu inconfundabil, dar nu este cel mai călduros material. Tocmai de aceea, Astratex propune o colecție din satin călduros, cu exterior din satin și căptușeală interioară din bumbac moale, care păstrează căldura.

O altă alternativă plăcută și feminină este vâscoza. Obținută din materii prime de origine naturală, precum lemnul de fag sau bambusul, aceasta lasă pielea să respire și cade frumos pe corp. O cămașă de noapte din vâscoză îți oferă o senzație plăcută de eleganță, fără senzația de răcoare pe care o poți avea în cazul unui model clasic din satin. Iar dacă alegi o pijama din vâscoză, s-ar putea să nu mai vrei să porți altceva.

Halatul – stratul în plus care face diferența

Halatul este cel mai simplu mod de a te încălzi fără să schimbi toată ținuta de noapte. În acest sezon, halatele din materiale precum frotirul de bumbac și flanelul de bumbac sunt la mare căutare. Spre deosebire de cele din pluș, acestea oferă căldură fără să te facă să transpiri la fel de ușor. Halatele din vâscoză sunt o alegere mai lejeră și elegantă, iar cele din satin adaugă un strop de lux ritualului de seară.

Nu uita nici de bărbați

Mulți bărbați dorm în boxeri și tricou pe tot parcursul anului. Odată cu venirea toamnei, merită totuși să înlocuiască pantalonii scurți cu pantaloni lungi de pijama și să adauge un halat călduros. În colecția Astratex găsești pijamale pentru bărbați din bumbac și satin, precum și halate moi din bumbac.

Pe scurt:

Îți e frig ușor – alege un amestec de lână merinos și modal sau flanel.

Ai pielea sensibilă – alege bumbacul.

Vrei eleganță și căldură – optează pentru satin călduros sau vâscoză.

Ai nevoie rapid de un strat în plus – alege un halat din frotir sau flanel.

Nu uita: materialul potrivit poate transforma serile răcoroase de toamnă din momente în care tremuri de frig în clipe de răsfăț și confort – acasă, sub pătură, cu o cană de ceai în mână.