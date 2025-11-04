Ce vinde România în Europa, ca pâinea caldă. Scoate jumătate de miliard de euro din export

În primele zece luni din 2025, România a obținut aproape 500 milioane de euro din exporturile de ovine, bovine și carne de pasăre.

Deși România înregistrează deficit la balanța comercială, există și sectoare de comerț unde facem performanță. Spre exemplu, în exportul de animale vii.

Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, România a realizat vânzări totale de aproape 500 de milioane de euro în primele zece luni ale anului 2025, din exporturile de ovine vii, bovine vii și carne de pasăre către piețele terțe. Astfel, exporturile românești din sectorul zootehnic continuă să crească, consolidând poziția țării ca un jucător important pe piețele internaționale.

Ministerul Agriculturii subliniază că România rămâne lider european la exportul de cereale, fără a oferi însă detalii specifice privind valoarea sau cantitățile exportate.

În ceea ce privește sectorul zootehnic, exporturile de ovine vii au adus aproximativ 210 milioane de euro, exporturile de bovine vii au generat 150 milioane de euro, iar carnea de pasăre a fost exportată în valoare de 100 milioane de euro.

Aceste rezultate record sunt atribuite măsurilor adoptate de Ministerul Agriculturii în ultimii ani, inclusiv reformarea sistemului de subvenții, introducerea schemelor de ajutor de stat pentru zootehnie și investițiile în ferme și procesare.

Conform ministerului, prin Planul Strategic 2023-2027, România a alocat peste 3 miliarde de euro pentru investiții în sectorul agricol, incluzând ferme zootehnice, irigații și unități de procesare.

