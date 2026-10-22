CEDO obligă statul român să plătească daune de zeci de mii de euro pentru 20 de victime ale Revoluției

Potrivit deciziei CEDO, cele 20 de persoane „s-au plâns de caracterul ineficient al investigațiilor penale având ca scop identificarea și pedepsirea celor responsabili pentru rănirile lor prin împușcare sau pentru decesul rudelor lor în timpul evenimentelor din decembrie 1989”.

Guvernul a ridicat mai multe excepții, cum ar fi cea a lipsei calității de victimă a unora dintre reclamanți sau cea a întârzierii introducerii unora dintre cereri. Curtea, însă, a respins ambele excepții.

„După examinarea tuturor înscrisurilor depuse, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument capabil să o convingă să ajungă la o concluzie diferită cu privire la admisibilitatea și temeinicia prezentelor plângeri. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea consideră că ancheta penală din prezentele cauze nu a îndeplinit standardele cerute, în special deoarece nu a fost desfășurată cu celeritatea rezonabilă impusă de Convenție”, se arată în decizia CEDO.

Astfel, Curtea a admis plângerile celor 20 de persoane. Judecătorii au stabilit că statul român trebuie să plătească 26.500 de euro fiecăruia dintre reclamanți, în termen de trei luni. Curtea a mai hotărât că dacă plata depășește termenul de trei luni, statul va trebui să plătească o dobândă „la o rată egală cu rata marginală de creditare practicată de Banca Centrală Europenă pe parcursul perioadei de neplată, majorată cu trei puncte procentuale”.

Cine sunt victimele care au câștigat împotriva statului român

Cele 20 de persoane care vor primi sunt:

Gabriel Gîndilă: Fratele său a fost împușcat pe 22 decembrie 1989 la Sibiu, în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, și a decedat pe 2 februarie 1990 din cauza rănilor suferite

Elena-Lacrima Rusch: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989 la Sibiu, lângă o unitate militară

Alexandru-Victor Cioran: Tatăl său a fost ucis prin împușcare la Sibiu pe 23 decembrie 1989, lângă o unitate militară

Ligia Gîndilă: Fiul său a fost împușcat pe 22 decembrie 1989 la Sibiu, în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție, și a decedat pe 2 februarie 1990 din cauza rănilor suferite

Felicia Danila: Fratele său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Brașov, lângă Spitalul Județean

Mircea Stînea: A fost rănit prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Giurgiu, lângă o unitate militară

Elena Radu: Soțul său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Sibiu, lângă o unitate militară

Ion Chira: A fost rănit prin împușcare pe 24 decembrie 1989, în București, lângă sediul TVR

Daniel Ciulica: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Otopeni

Adrian-Ovidiu Neacșu: A fost rănit prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la București, lângă sediul TVR

Alexandra-Roxana Galațanu: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Brașov, în timp ce mergea către locul de muncă

Mihaela Savin: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Brașov, în timp ce mergea către locul de muncă

Andreea Lupu: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 24 decembrie 1989, la Brașov, lângă Consiliul Județean

Alexandru Savin: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Brașov, în timp ce mergea către locul de muncă

Lenuța Ecea: Fratele său a fost ucis prin împușcare pe 24 decembrie 1989, la Constanța, în zona stadionului „Portul”

Marta-Claudia Pop: Tatăl său a fost ucis prin împușcare pe 25 decembrie 1989, la București, în domiciliul său

Elena-Carmen Guță: A fost rănită prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Târgoviște, în timp ce se afla la domiciliul vărului său

Ionel Bugan: A fost rănit prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la București, în fața sediului MApN

Mariana Antemir: Soțul său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la Buzău, în timp ce se afla în misiune ca parte a forțelor de apărare a unităților militare locale

Elena-Valentina Roșca: Soțul său a fost ucis prin împușcare pe 23 decembrie 1989, la București, în fața sediului MApN

Dosarul Revoluției este în anchetă la Parchetul Militar, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în septembrie 2024 retrimiterea sa la Parchet, pentru a treia oară.