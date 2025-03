Cine e criminalul executat prin inhalare de azot (foto)

Un condamnat la moarte din statul american Louisiana a fost executat marți seară prin inhalare de azot, o metodă folosită până atunci doar în statul Alabama și comparată de experți ai ONU cu o formă de ”tortură”, transmite AFP.

Murderer Jessie Hoffman put to death by nitrogen gas in Louisiana’s first execution in 15 years pic.twitter.com/uSRElzALNz

Execuția lui Jessie Hoffman, 46 de ani, condamnat pentru răpirea, violul și uciderea lui Mary Elliot în 1996, este o premieră în Louisiana după o întrerupere de 15 ani.

Jessie Hoffman a violat-o și ucis-o pe Molly Elliott, în vârstă de 28 de ani, în 1996.

Today, he was finally executed, nearly 29 years later. It’s the first time since 2010 that Louisiana has carried out an execution, and the first in the state by nitrogen hypoxia. pic.twitter.com/1WMgGGPqkT

Jessie Hoffman brutally raped and murdered 28-year-old Molly Elliott in 1996.

🚨JUST IN: Louisiana ex*cutes man with nitrogen gas for the first time for the 1996 kidnapping r*** and m*rder of a woman

Jessie Hoffman Jr., 46, was ex*cuted at the Louisiana State Penitentiary

He was the first person ex*cuted in Louisiana in 15 years

His ex*cution was the… pic.twitter.com/FsCTquS68k

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) March 19, 2025