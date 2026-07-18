Coasta Liguriei înregistrează o creștere importantă a numărului de turiști în sezonul estival din acest an

Stațiunea Sanremo atrage atenția publicului prin clădirile sale istorice elegante și prin cazinoul său cu o veche tradiție. Reprezentanții agențiilor de turism recomandă explorarea cartierului medieval La Pigna pentru a descoperi panorame deosebite asupra întregii mări, scrie libertatea.ro.

Capitala regională Genova oferă vizitatorilor o combinație interesantă între palate din perioada Renașterii și un port comercial modern. Strada Via Garibaldi face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și adăpostește clădiri de o valoare istorică impresionantă. Aleile înguste denumite local „caruggi” adăpostesc unități gastronomice tradiționale care păstrează atmosfera autentică a acestui vechi oraș portuar.

Destinații exclusiviste și tradiții pescărești

Portofino rămâne o locație exclusivistă renumită la nivel mondial datorită iahturilor de lux și a magazinelor cu branduri celebre. Acest port idilic a servit ca decor pentru producții cinematografice faimoase, precum filmul „Lupul de pe Wall Street”. Specialiștii în turism sugerează accesul pe cale maritimă pentru a admira peisajul caselor colorate în nuanțe pastelate.

În vecinătate se află localitatea Rapallo, o bază logistică excelentă pentru explorarea detaliată a întregii coaste a Liguriei. Orașul romantic Santa Margherita Ligure completează această ofertă turistică prin plajele sale distinse cu certificarea ecologică Steag Albastru.

Satul pescăresc Camogli reprezintă o opțiune potrivită pentru persoanele care doresc să savureze o cină liniștită la malul mării.

Comorile ascunse și regiunea Cinque Terre

Localitatea Portovenere constituie o alternativă excelentă pentru călătorii care își doresc să evite aglomerația specifică din plin sezon. Orașul oferă priveliști spectaculoase spre Golful Poeților și adăpostește monumente importante, precum vechea Biserică San Pietro. Castelul Doria oferă o perspectivă amplă asupra coastelor în momentele în care lumina aurie a apusului coboară peste stânci.

Celebrele cinci sate care compun regiunea Cinque Terre atrag anual un număr record de turiști pasionați de fotografie. Aceste așezări pitorești de pe coastă au reprezentat o sursă importantă de inspirație pentru animația „Luca” realizată de Pixar. Ghidurile de călătorie recomandă planificarea vizitelor în a doua parte a zilei pentru a experimenta stilul local autentic.

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