Comisia Europeană acordă României 1,1 milioane de doze de vaccin pentru vaccinarea ovinelor și caprinelor

Potrivit Agerpres, care citează un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, România va primi 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și 300.000 de doze împotriva pestei micilor rumegătoare.

„Solicitarea oficială a fost făcută de autorităţile române la 21 septembrie 2026. Autorităţile române au transmis Comisiei planurile lor de vaccinare la 23 septembrie 2026. La 2 octombrie 2026, Comisia a solicitat clarificări suplimentare, iar România a transmis răspunsul la 5 octombrie. Comisia a activat rapid băncile de vaccinuri ale UE pentru variola ovină şi caprină (SPGP) şi pentru pesta micilor rumegătoare (PPR), la 8 octombrie 2026, de îndată ce au fost îndeplinite toate cerinţele practice şi juridice necesare”, potrivit sursei citate.

Comisia Europeană susține că evaluările făcute de România au fost conforme.

„Pe tot parcursul acestui proces, au fost menţinute contacte cu autorităţile competente din România, iar acestea au fost întotdeauna constructive. Se preconizează că 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine şi caprine (SPGP) şi 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR) vor fi expediate către România la 24 octombrie 2026”, potrivit reprezentantului Comisiei Europene.

Vaccin pentru imunizarea ovinelor și caprinelor

Aceste doze de vaccin pot asigura cantitățile necesare pentru inițierea unei campanii de vaccinare de urgență. Totuși, ele nu vor fi suficiente pentru a susține întreaga campanie de vaccinare.

„Este important să reamintim că băncile de vaccinuri ale UE sunt destinate să furnizeze cantităţile necesare pentru iniţierea unei campanii de vaccinare de urgenţă, şi nu pentru susţinerea campaniei în întregime, inclusiv a eventualelor runde ulterioare de vaccinare. Această abordare asigură, de asemenea, că băncile de vaccinuri îşi păstrează capacitatea de a răspunde situaţiilor de urgenţă din alte ţări”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Imunizarea este gratuită

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor preciza că exporturile de ovine ale României vor fi reluate până la sfârșitul anului, dacă această campanie de vaccinare va debuta de la 1 octombrie 2026.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țări terțe.

Această măsură a fost luată în contextul apariției focarelor de variolă ovină și de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș.