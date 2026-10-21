Consilierul angajat la grupul parlamentar al AUR din Camera Deputaților, pe numele său Adrian Jucătoru, a recunoscut faptele printr-un reel postat pe Facebook.

Scopul acțiunii ar fi fost îndepărtarea lui George Simion de la vârful AUR.

Mai mult, în confesiunea sa, consilierul parlamentar al AUR susține că acțiunea ar fi fost sprijinită și de Ariadna Cîrligeanu, deputat AUR, dar și de Marius Lulea.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu.”

Potrivit Antena3CNN, sursele judiciare susțin că acest caz devine și mai ciudat în contextul în care datele din anchetă arată că Jucătoru nu s-ar afla în spatele incidentului.

„Nu are nicio legătură concretă cu mașinile și persoanele din cercul de suspecți”, potrivit unor surse judiciare, citate de sursa menționată.

Marius Lulea, co-fondator AUR, a sesizat poliția

În continuare se fac verificări de către polițiști. Co-fondatorul partidului Alianța pentru Unirea Românilor susține că nu va mai face declarații publice cu privire la incident până la finalizarea anchetei penale.

„În prezent, este în desfășurare o anchetă penală, în care sunt analizate și circumstanțe agravante. În perioada următoare nu voi face declarații publice pe acest subiect. Am convingerea că autoritățile statului vor oferi informațiile necesare atunci când va fi posibil”, a declarat Marius Lulea.

Reacția lui George Simion

Vizat direct de acuzații, George Simion, liderul AUR, a încercat să plaseze acest incident în zona politică. El l-a asociat cu demersurile privind învestirea Guvernului Ciolacu. AUR nu a votat noul guvern.

„Chiar dacă toți vor trăda și vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Și, pentru cei care încă nu au înțeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu. Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare.

De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid (…)”, a scris George Simion pe Facebook.

Cap de porc, plasat în fața casei co-fondatorului AUR

La sfârșitul săptămânii trecute, în fața casei sale, Marius Lulea a descoperit un cap de porc. Marți, 20 octombrie, un al doilea cap de porc a fost descoperit în Tunari, în fața sediului unei firme la care acesta este acționar.

Noul incident vine în contextul unei anchete deja deschise după primul episod, pe care Marius Lulea l-a reclamat la Poliție și l-a descris drept o amenințare cu moartea.