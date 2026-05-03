Consilier prezidențial: România nu e vitală pentru SUA

Strategic, România este importantă pentru Statele Unite, dar nu e totuși vitală. Nici măcar Europa nu mai e atât de vitală, importantă, pe cât ne-am fi dorit sau pe cât a fost până de curând, a declarat consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca, în cadrul emisiunii Articolul 7, realizată de Mihaela Crăciun la TVR Internațional.
Lazurca susține că afirmațiile sale au la bază elementele de doctrină ale Statelor Unite din Strategia Națională de Securitate sau Strategia Națională de Apărare a SUA.
“Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective – în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic și nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a explicat consilierul prezidențial, ca răspuns la întrebarea: “Strategic, România este vitală pentru Statele Unite?”. Intrebarea i-a fost adresată de Mihaela Crăciun, în contextul discuțiilor privind importanța pe care SUA continuă să o aibă pentru România și Europa.
Totuși, Lazurca a vrut să precizeze că România este “în egală măsură relevantă” pentru SUA.
“Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”, a arătat consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă.
Romania nu MAI E importanta de cand cu voi la putere. Isi mai rezolva Trump cate un interes economic sau personal pt facerile lui si atat! Iar ”cotitura” a facut-o in vazul nostru, pubic, atât fata de Europa cat si fata de Romania. Ambele au la baza inclusiv democratia sau mai clar lipsa ei atat in UE, concret si in Romania.
Dupa mafia, coruptia si lovitura de stat, Romania e toxica pentru SUA, nu vitala.
ca crezut ca o tara mica/Romania poate fi importanta pt una mare in general, cu atat mai putin pt SUA, nici Europa nu-i vitala de aceea a ”ajutat-o” sa ”coboare” din trenul dezvoltarii…
Băgați singur in seamă…pentru că niște neica nimeni sa devină globetrotteri pe la Washington pe banii românilor…35 de ani..nu tu transfer technologic..nu tu mai nimic ..ah da..Internetu’ calul troian e al lor dat ‘gratis’… Coca Cola, Microsoft..direcția banilor e de la noi la ei..nu invers..dau macar un RomControl Data..ceva de colaborare technological macar că pe vremea lui Ceașcă cel împușcat de bolshevici
Nu e vitala dar e un catelus util uneori. Isi face treaba chiar si fara sa primeasca vreun os. Se multumeste cau cate o sapca.
Bietul de el! Europa nu mai este vitală pentru SUA de cel puțin 20 de ani. Ca factorii de decizie nu și-au dat seama, ne spune multe despre capacitatea de percepție și viziunea acestor personaje. Despre România nu este cazul să vorbim…