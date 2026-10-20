Contract uriaș pentru conducerea Hidroelectrica. Uniqa Asigurări rămâne singura companie în cursa pentru polița de peste 8 milioane de lei

Cel mai mare producător de energie electrică din România a alocat 8,36 milioane de lei, fără TVA, din fonduri proprii, pentru achiziția unor servicii de asigurare a răspunderii civile profesionale. Această poliță îi protejează direct pe membrii Consiliului de Supraveghere și pe cei ai Directoratului, alături de președinții acestor structuri de decizie.

La termenul-limită fixat pentru data de 19 octombrie 2026, ora 15:00, Hidroelectrica a înregistrat o singură ofertă, depusă de Uniqa Asigurări. Contractul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, iar criteriul de atribuire stabilit în licitația deschisă este „cel mai bun raport calitate-preț”. UNIQA Asigurări, parte a grupului austriac cu același nume, ocupă un loc în Top 10 companii de profil din România.

Asigurări voluntare de sănătate pentru 4.000 de salariați

Pe lângă protecția financiară acordată șefilor, compania de stat pregătește un pachet de beneficii medicale pentru personal. Hidroelectrica a organizat o procedură separată pentru furnizarea de servicii de asigurări voluntare de sănătate, cu o valoare estimată la 4,8 milioane de euro și o valabilitate de trei ani. Viitoarea poliță va acoperi un număr maxim de 4.000 de salariați.

În cursa pentru acest contract s-au înscris Asito Kapital (actualul furnizor, în baza unui document semnat în urmă cu aproape doi ani) și o asociere alcătuită din Allianz-Țiriac Asigurări, Centrul Medical Unirea și Marsh Broker. Acest interes reflectă o tendință generală de creștere a sectorului: piața asigurărilor de sănătate a înregistrat un avans de 11% la finalul anului 2025 față de anul precedent, cu un volum al primelor subscrise de aproape 1,3 miliarde de lei, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), interpretate de profit.ro.

Contextul financiar și bugetul de investiții pentru 2026

Achiziția pachetelor de asigurare are loc într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar pentru producătorul de energie. În primul semestru al anului curent, Hidroelectrica a raportat un profit net de 2,57 miliarde de lei, o creștere de 62%, pe fondul unui avans de 17% al producției de energie.

Pentru întregul an 2026, compania și-a bugetat investiții totale de aproape 1,54 miliarde de lei (cu 76% peste nivelul realizat în 2025), venituri de aproximativ 12 miliarde de lei și un profit net de 3,6 miliarde de lei. Hidroelectrica este cel mai mare furnizor de energie electrică după cota de piață și administrează un portofoliu 100% regenerabil, alcătuit din 188 de centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.