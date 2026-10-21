Contre între Ryanair și Comisia Europeană. Șeful companiei aviatice o numește „inutilă” pe Ursula von der Leyen

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a declanșat un conflict cu autoritățile de la Bruxelles pe tema competitivității pieței aviatice. Într-un interviu publicat de Euronews, șeful operatorului aerian a lansat acuzații la adresa președintei Comisiei Europene și a denunțat lipsa totală de acțiune a decidenților.

„Ursulei von der Leyen îi este frică să facă altceva în afară de a vorbi. Știți, este inutilă. Europa are o foaie de parcurs pentru a fi mai competitivă, se numește Raportul Draghi. Doi ani mai târziu, niciuna dintre recomandările sale nu a fost implementată, iar Ursula von der Leyen se ascunde în Berlaymont (n. red. clădirea Comisiei Europene) și nu face altceva decât să țină discursuri”, a declarat Michael O’Leary.

Nemulțumirea oficialului Ryanair pleacă de la sistemul taxelor de mediu. În prezent, normele comunitare taxează doar zborurile operate în interiorul blocului european. Companiile aeriene din Statele Unite, Asia și China beneficiază de excepții. Asta se întâmplă deși zborurile lung-curier reprezintă doar 6% din totalul decolărilor, dar generează mai mult de jumătate din emisiile de CO2 ale aviației europene, notează jurnaliștii de la Euronews, pe baza datelor oficiale Eurocontrol.

„Nimeni nu ar concepe un sistem atât de stupid în afară de Parlamentul European și de Ursula von der Leyen. Dacă sunteți serioși în privința competitivității, taxați americanii când aterizează aici, în Europa”, a cerut directorul executiv.

El a criticat și ritmul legislativ de la Bruxelles, complet decuplat de realitatea economică: „Aveți acea navă a nebunilor în Parlamentul European, care reproiectează mai multe reglementări menite să crească costul călătoriilor cu avionul, exact atunci când consumatorii doresc tarife mai mici”.

Zboruri anulate în Belgia și lipsa de competitivitate

Criticile la adresa sistemului european vin la pachet cu măsuri economice din partea operatorului. Prezent la Bruxelles, Michael O’Leary a anunțat o reducere masivă a activității Ryanair pe perioada iernii. Compania va elimina un milion de locuri și 20 de rute din Belgia, o decizie luată după ce guvernul condus de Bart De Wever a majorat taxa pe biletele de avion.

„Mutăm aeronavele în țările care sunt competitive. Belgia nu este competitivă. Franța nu este competitivă. Germania este complet necompetitivă”, a explicat O’Leary.

Taxa belgiană se situează între 2 și 7 euro pentru fiecare bilet. Cu toate acestea, explică experții în aviație, valoarea rămâne sub nivelul din statele vecine. Olanda percepe 30,25 euro pe pasager, iar Germania reține 13,03 euro pentru majoritatea zborurilor continentale.

Scumpirea petrolului lovește direct în prețul biletelor

Conflictul fiscal din Europa se suprapune cu o criză pe piața globală a energiei. Războiul din Orientul Mijlociu și atacurile asupra navelor din Golful Persic au împins cotația barilului de petrol Brent la peste 110 dolari.

Ryanair deține în acest moment o protecție financiară temporară, printr-un contract de achiziție a combustibilului blocat la prețul de 67 de dolari pe baril, dar acest acord expiră anul viitor. Fără această umbrelă, costurile se vor transfera direct către pasageri, avertizează reprezentanții companiei.

„Garantăm că nu vor exista suprataxe pentru combustibil, dar nu există nicio îndoială că tarifele aeriene vor crește semnificativ în 2027 din cauza prețurilor mult mai mari ale petrolului”, a concluzionat șeful Ryanair.