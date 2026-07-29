Controverse la Galați. Primăria începe modernizarea Falezei Dunării. Proiectul presupune tăierea a aproape 1.000 de arbori VIDEO

Lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galați au stârnit un val de reacții în mediul online, după ce organizații de mediu și cetățeni au acuzat autoritățile locale că vor tăia aproape 1.000 de arbori pentru implementarea proiectului. Criticile vin într-un context în care sudul Europei se confruntă cu incendii de vegetație și temperaturi extreme, iar specialiștii atrag atenția asupra rolului esențial al spațiilor verzi în combaterea efectelor caniculei.

Proiectul a intrat oficial în faza de execuție

Proiectul de modernizare a Falezei Dunării, în valoare de peste 226 de milioane de lei, a intrat oficial în faza de execuție și vizează transformarea promenadei într-un spațiu modern, cu alei reamenajate, piste pentru biciclete, locuri de joacă, zone de relaxare, puncte de belvedere și amenajări peisagistice. Lucrările sunt estimate să dureze doi ani.

Ce spune Fundația Eco-Civica

,,Primăria se laudă ca va planta peste 4000 de puieți care, probabil, vor ajunge la maturitate când Dunărea va fi un râu.

Nimic nu înțeleg acești primari din schimbările climatice și din faptul că Europa arde? De ce nu au integrat sutele de arbori sănătoși în proiect?! Asta ne întrebam și noi?! Dar dacă observați noile centre ale mai multor orașe, sunt transformate în adevărate deșerturi de acești iubitori de betoane. ”

Nemulțumirile au fost alimentate de informațiile potrivit cărora aproape 1.000 de arbori urmează să fie îndepărtați în cadrul proiectului. Într-o postare distribuită pe rețelele sociale, decizia este criticată, autorii susținând că eliminarea unui număr atât de mare de copaci este contradictorie în contextul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai intense.

Modernizarea Falezei Dunării

Până în acest moment, Primăria Galați promovează proiectul ca o investiție majoră pentru oraș, subliniind că modernizarea va transforma faleza într-un spațiu mai accesibil și mai atractiv pentru locuitori și turiști. În prezentarea oficială a investiției sunt prevăzute și amenajări peisagistice și spații verzi, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind numărul arborilor care vor fi tăiați și eventualele replantări în raport cu informațiile vehiculate în spațiul public.