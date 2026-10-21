Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al Guvernului Bolojan și președintele organizației vasluiene a PNL au fost trimiși în judecată miercuri de procurorii anticorupție ieșeni. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel București, transmite DNA.

Barbu este acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iar Trăilă de complicitate la aceeași infracțiune.

Alături de ei a mai fost trimis în judecată un administrator în fapt al unei societăți comerciale din domeniul avicol pentru că a instigat la aceeași infracțiune.

Cazul are legătură cu încercările administratorului, în fapt patron al firmei din domeniul avicol, de a-l demite pe șeful Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, Mihai Ponea, care-l deranja cu controalele la firmă.

În noiembrie 2025, Trăilă, ca secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit încercările lui Mihai Barbu, șeful organizației locale a PNL asupra președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentelor (ANSVSA) de a-l înlocui pe șeful DSVSA Vaslui cu cineva mai pe gustul lui Bogos.

Adică, obținerea unor foloase necuvenite pentru Bogos și firma lui, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Ce spun procurorii

Fănel Bogos administrează, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole de pe raza județului Vaslui, la care s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare.

Adică la fermele respective exista riscul apariției unor agenți patogeni și a unor boli în rândul efectivelor de păsări.

Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că în septembrie 2024, la nivelul uneia dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care Bogos a depus la DSVSA Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor.

Valoarea despăgubirilor solicitate ar fi fost de aproximativ 13 milioane de lei.

Pe fondul neregulilor constatate la fermă, DSVSA Vaslui a dispus monitorizarea strictă a neutralizării celor 226.000 de păsări afectate de salmoneloză. Mai mult, a respins și dosarul de despăgubire.

Astfel, întrucât interesele sale financiare ar fi fost afectate, Bogos ar fi făcut, „cu sprijinul mai multor persoane influente, demersuri pentru schimbarea din funcție a directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui”, spun procurorii anticorupție ieșeni.

Rolul lui Mihai Barbu de la PNL Vaslui

Preocupat să obțină despăgubirile de 13 milioane de lei de la DSVSA Vaslui, Bogos l-ar fi determinat pe șeful de la acea vreme al PNL Vaslui, Mihai Barbu, „să își exercite influența și autoritatea politică pentru obținerea acestui beneficiu”.

Așa se face că Barbu a înceut să-i intermedieze lui Bogos întâlniri cu înalți funcționari ai statului, inclusiv cu directorul ANSVSA, precum și cu diferiți oameni politici.

„Totodată, în contextul acțiunilor întreprinse pentru atingerea respectivului deziderat, inculpatul Barbu Mihai ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A. pentru demiterea din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui”, spune procurorii de la DNA Iași.

Mai mult, Barbu i-ar fi promis lui Bogos că-l va determina pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, să anuleze măsurile dispuse de funcționarii instituției în legătură cu neregulile constatate în cadrul fermelor administrate de firma lui Bogos.

În cazul în care nu ar fi reușit să o facă, Barbu i-a promis lui Bogos că „va întreprinde demersuri pentru demiterea directorului din funcție”, adică a lui Ponea de la șefia DSVSA Vaslui.

Intră în scenă Trăilă

Așa că, în perioada 3–4 noiembrie 2025, Barbu ar fi fost ajutat de Cristina Trăilă care, „în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi susținut acțiunile acestuia”, spun procurorii.

Aceștia au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor conturi ale lui Barbu, care și-a dat imediat demisia de la șefia PNL Vaslui, adică în aceeași lună.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare, pe 21 octombrie 2026, la Curtea de Apel București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii și preventive dispuse față de Mihai Barbu, aflat sub control judiciar.

Pentru celelalte fapte atribuite lui Bogos, cercetările continuă.

Procurorii fac precizarea că „această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.