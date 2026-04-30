CTP: „Moțiunea PSD-AUR urmărește scoaterea de facto a României din UE”

CTP afirmă că moțiunea PSD-AUR vizează scoaterea României din UE și subordonarea ei față de Moscova.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
CTP: „Moțiunea PSD-AUR urmărește scoaterea de facto a României din UE”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu Inquam Photos / Bogdan Buda

CTP afirmă că moțiunea PSD-AUR vizează scoaterea României din UE și subordonarea ei față de Moscova.

Cristian Tudor Popescu avertizează că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Bolojan reprezintă o încercare de schimbare a direcției strategice a țării. Potrivit acestuia, alianța dintre PSD și AUR nu urmărește doar înlăturarea premierului, ci izolarea României pe plan internațional. CTP susține că miza principală este „scoaterea de facto a României din UE și compromiterea ei ca pilon al flancului Estic NATO”. O astfel de evoluție ar însemna abandonarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova în favoarea unui naționalism controlat de la Moscova.

Paradoxul „omului serios” și jocurile de culise

Postarea lui Cristian Tudor Popescu scoate în evidență contradicțiile din discursul lui Nicușor Dan, care își menține încrederea în Sorin Grindeanu. Deși liderul PSD a promis anterior că „este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”, acțiunile sale actuale indică o realitate opusă. Gazetarul remarcă faptul că Grindeanu invocă acum protocolul coaliției pentru a-și negocia demisia, deși tot el este acuzat că a încălcat înțelegerea de nenumărate ori. Totodată, este punctată duplicitatea liderilor care critică programele europene de înarmare, numindu-le „șoping”, deși partidul lor le votează în Parlament.


În opinia gazetarului, succesul acestei moțiuni ar putea șterge progresele făcute de România în ultimii 36 de ani de la Revoluție. Acesta consideră că ținta finală este instaurarea unui regim de tip ceaușist, deconectat de valorile occidentale. Cristian Tudor Popescu spune că această „lovitură de stat PSD-AUR” nu este îndreptată doar împotriva premierului în funcție.

„Cei 36 de ani de la Revoluție vor fi șterși din memoria colectivă. Și cine să fie premier în locul lui Bolojan? Firesc ar fi să i se propună funcția lui Viktor Orban, că tot e liber de contract”, conchide gazetarul.

CITEȘTE ȘI

CTP: „Nicușor Dan începe să devină o agheasmă toxică”

22 comentarii

  1. Sa mori tu ca ne scoate AUR din Europa?care e cu” ochii atintiti pe noi”Farfuridi, din o scrisoare pierduta era mai onest decat acets incruntat si rau prevestitor contemporan a toate stiutor. Pe scurt-scutestene de parerile tale.

  5. Iarta -ma domnule Popescu , dar ajunge cu atata supunere si obedienta fata de U E .Deja am devenit colonie Groaznic.

  9. Soluția preconizată de CTV: Decăt să ni se mai năzare cu băsiștii LIBE RARI : Fonfredoiu , von Bock, sau Julien Sulel , sauL de Unguent a venit soluția direct cu Iulia TIMOȘENKO de Pauliuka , că vorba aia după Margaret TIRcer , trebuie tot o „mână forte„ Asta zice CTV-ul că l-ar scutura și pe Mucingen să-i meargă fulgii-n-gen , că prea doarme pe el . Și dacă nu , să-l SUSPANDE și să punem tot ceva de la Vogue , că vine luna asta la roKolonie la „ciuguleală „ . Ar merge maMaia sau poate chiar „Zelinsa ( cu cetățenia rezolvă dup-aia ca Friț ) . VCT-ule , așa ești sigur că nu ieși din Uie , nici cu „picioarele înainte „ ca ”slăvarii din Dombass?

  12. O probă, ca la carte, de convingeri talibane: „adevărata credință e numai una”, îngemănate cu cele bolșevice: „cine nu e cu noi e împotriva noastră”. Unii oameni îmbătrânesc urât. Alții grețos!

  13. Proeuropenism inseamna sa pierzi tot in favoarea lipitorilor occidentale? Voi ati mancat profitul transformarilor din cei 36 de ani sau crema indatorarii? Profitul a fost tot la creditori, aici doar datoria!

  17. Taci dreaqu’, CeTePuleo! …yezakt tu te-ai găsit să vorovești despre pro-ioroPENISm…
    Ia, spune-ne, javră: cum a fost la Tîrgu’-Mureș, în martie 1990? …că vrem să mai auzim, înc’-o dată, verziunea ta iliesciană. Slugă ordinară CARE EȘTI! Ai schimbat stăpînu’? …acu’ te plătește $$oroș, infractoru’ mondial.

  18. Să fie demiși călăii poporului român chiar de s-ar sfârși lumea!
    Ori toți egali și liberi , ori sfârșitul, am fost mințiți continuu de 36 de ani, nu mai ascultăm de habarniști!

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
