CTP: „Moțiunea PSD-AUR urmărește scoaterea de facto a României din UE”

Cristian Tudor Popescu avertizează că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Bolojan reprezintă o încercare de schimbare a direcției strategice a țării. Potrivit acestuia, alianța dintre PSD și AUR nu urmărește doar înlăturarea premierului, ci izolarea României pe plan internațional. CTP susține că miza principală este „scoaterea de facto a României din UE și compromiterea ei ca pilon al flancului Estic NATO”. O astfel de evoluție ar însemna abandonarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova în favoarea unui naționalism controlat de la Moscova.

Paradoxul „omului serios” și jocurile de culise

Postarea lui Cristian Tudor Popescu scoate în evidență contradicțiile din discursul lui Nicușor Dan, care își menține încrederea în Sorin Grindeanu. Deși liderul PSD a promis anterior că „este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”, acțiunile sale actuale indică o realitate opusă. Gazetarul remarcă faptul că Grindeanu invocă acum protocolul coaliției pentru a-și negocia demisia, deși tot el este acuzat că a încălcat înțelegerea de nenumărate ori. Totodată, este punctată duplicitatea liderilor care critică programele europene de înarmare, numindu-le „șoping”, deși partidul lor le votează în Parlament.



În opinia gazetarului, succesul acestei moțiuni ar putea șterge progresele făcute de România în ultimii 36 de ani de la Revoluție. Acesta consideră că ținta finală este instaurarea unui regim de tip ceaușist, deconectat de valorile occidentale. Cristian Tudor Popescu spune că această „lovitură de stat PSD-AUR” nu este îndreptată doar împotriva premierului în funcție.

„Cei 36 de ani de la Revoluție vor fi șterși din memoria colectivă. Și cine să fie premier în locul lui Bolojan? Firesc ar fi să i se propună funcția lui Viktor Orban, că tot e liber de contract”, conchide gazetarul.

