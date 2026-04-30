CTP: „Moțiunea PSD-AUR urmărește scoaterea de facto a României din UE”

Cristian Tudor Popescu avertizează că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Bolojan reprezintă o încercare de schimbare a direcției strategice a țării. Potrivit acestuia, alianța dintre PSD și AUR nu urmărește doar înlăturarea premierului, ci izolarea României pe plan internațional. CTP susține că miza principală este „scoaterea de facto a României din UE și compromiterea ei ca pilon al flancului Estic NATO”. O astfel de evoluție ar însemna abandonarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova în favoarea unui naționalism controlat de la Moscova.
Paradoxul „omului serios” și jocurile de culise
Postarea lui Cristian Tudor Popescu scoate în evidență contradicțiile din discursul lui Nicușor Dan, care își menține încrederea în Sorin Grindeanu. Deși liderul PSD a promis anterior că „este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”, acțiunile sale actuale indică o realitate opusă. Gazetarul remarcă faptul că Grindeanu invocă acum protocolul coaliției pentru a-și negocia demisia, deși tot el este acuzat că a încălcat înțelegerea de nenumărate ori. Totodată, este punctată duplicitatea liderilor care critică programele europene de înarmare, numindu-le „șoping”, deși partidul lor le votează în Parlament.
În opinia gazetarului, succesul acestei moțiuni ar putea șterge progresele făcute de România în ultimii 36 de ani de la Revoluție. Acesta consideră că ținta finală este instaurarea unui regim de tip ceaușist, deconectat de valorile occidentale. Cristian Tudor Popescu spune că această „lovitură de stat PSD-AUR” nu este îndreptată doar împotriva premierului în funcție.
„Cei 36 de ani de la Revoluție vor fi șterși din memoria colectivă. Și cine să fie premier în locul lui Bolojan? Firesc ar fi să i se propună funcția lui Viktor Orban, că tot e liber de contract”, conchide gazetarul.
Sa mori tu ca ne scoate AUR din Europa?care e cu” ochii atintiti pe noi”Farfuridi, din o scrisoare pierduta era mai onest decat acets incruntat si rau prevestitor contemporan a toate stiutor. Pe scurt-scutestene de parerile tale.
Băăă , tu și așa ești cu un picior în Coreea de Nord și cu unul în Belarus .
CTP cam refuză medicamentele . Nu e bine
Să fie anulată moțiunea de cenzură de către Ccr .Motivul : vin rușii.
Iarta -ma domnule Popescu , dar ajunge cu atata supunere si obedienta fata de U E .Deja am devenit colonie Groaznic.
Ăsta are gărgăuni pe creier !
Sa o dea lui Victor al nostru! :)
Ar fi pacat si pierdere de timp sa comentez aiurelile SF-politice ale GTP-ului
CTP-ul nu se dezminte … Tot cu SF-ul…
O probă, ca la carte, de convingeri talibane: „adevărata credință e numai una”, îngemănate cu cele bolșevice: „cine nu e cu noi e împotriva noastră”. Unii oameni îmbătrânesc urât. Alții grețos!
Proeuropenism inseamna sa pierzi tot in favoarea lipitorilor occidentale? Voi ati mancat profitul transformarilor din cei 36 de ani sau crema indatorarii? Profitul a fost tot la creditori, aici doar datoria!
C O R E C T ! Fiat iustitia, et pereat mundus !!!
Poate il puneti sa invarta Soarele in jurul Pamantului plat.
o fotografie bestială…cine îl mai bagă pe ăsta în seamă?
Taci dreaqu’, CeTePuleo! …yezakt tu te-ai găsit să vorovești despre pro-ioroPENISm…
Ia, spune-ne, javră: cum a fost la Tîrgu’-Mureș, în martie 1990? …că vrem să mai auzim, înc’-o dată, verziunea ta iliesciană. Slugă ordinară CARE EȘTI! Ai schimbat stăpînu’? …acu’ te plătește $$oroș, infractoru’ mondial.
Să fie demiși călăii poporului român chiar de s-ar sfârși lumea!
Ori toți egali și liberi , ori sfârșitul, am fost mințiți continuu de 36 de ani, nu mai ascultăm de habarniști!
CTP esti frate cu Bolojan?Vad ca va incruntati la fel.
Omul s-a trezit (a câta oară, oare) cu fața la pernă…
Eu zic ca vreau sa ne scoata din sistemul solar si apoi din galaxie
Saracu ctp… iar doarme in papusori 😹😹😹