CTP: Nicușor Dan se înțelege cel mai bine cu PSD, nu-l interesează soarta „călăului” Bolojan

„Aici suntem pe nisip mișcător. Nu știm cu siguranță nimic. Ce știm însă, nu de acum, de astăzi și de posibila întâlnire de la Cotroceni a președintelui Dan cu premierul Bolojan. Știm de mult, de un an de zile, știm că pe domnul Nicuşor Dan nu-l interesează rămânerea domnului Bolojan în fruntea Guvernului, ba chiar s-ar simți mai bine dacă Ilie Bolojan ar pleca de acolo. Asta știm cu siguranță.”, a spus CTP la B1TV.

Gazetarul a argumentat că președintele a devenit mult mai apropiat de PSD decât de PNL sau USR, partid pe care chiar Nicușor Dan l-a fondat.

CTP: Ce să obțină PSD?

„De asemenea, mai știm, tot așa, de la bun început, de plano, că domnul Nicușor Dan are cele mai bune relații în clipa de față, dintre partidele coaliției de guvernare, cu PSD-ul. Nu mai are cu USR, nu are, iată, cu liberalii, care îl critică în acest moment, chiar Alexandru Muraru, dar se înțelege foarte bine cu PSD-ul.”, a mai subliniat gazetarul.

CTP crede că Grindeanu nu urmărește în realitate schimbarea lui Bolojan. În schimb, șeful PSD ar face un exercițiu de imagine prin care să dea senzația electoratului că i se opune premierului.

„Însă, spuneați că a pregătit minuțios PSD-ul un plan foarte bine pus la punct. Eu vreau să vă întreb ceva. Ca să obțină ce? Planul ăsta minuțios…. Ce vrea să obțină Grindeanu? Știu de mult năravurile politice din România ca să înțeleg exact ce face domnul Grindeanu.

Domnul Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el, Grindeanu, este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației. După cum a spus chiar domnul Grindeanu, că este o sete bolnavă de sânge în domnul Bolojan. Asta vrea.”, a mai adăugat gazetarul.

„Tot felul de replici din astea clamoroase de actori de mâna a doua. Altceva nu știe”

Cristian Tudor Popescu e de părere că mișcările lui Grindeanu vin ca un mesaj de mobilizare a filialelor din teritoriu. Totuși, CTP crede că liderul PSD și-a pus singur bețe în roate cu această decizie

„Și, de-asemenea, mai mult decât atât, vrea să le dea impresia PSD-ilor din teritoriu că ei îl dau jos pe Bolojan. Le-a pus întrebarea, referendum, ei s-au pronunțat în unanimitate, am înțeles. Prin urmare, Bolojan va fi dat jos de noi, de PSD, în cap cu Grindeanu. Asta îl interesează.

(…)El vrea acest profit politic de imagine din plecarea lui Bolojan, ceea ce nu are nicio legatura cu realitatea, nu e nimic minuțios. Dimpotrivă, e un plan în care s-a băgat singur în sfori acum, se împiedică în propriile sfori domnul Grindeanu. De ce? Pentru că el nu avea dreptul nici să pronunțe numele lui Bolojan. El nu are cum să-l schimbe pe Bolojan, nici el, nici PSD-ul. Nici nu avea treabă cu așa ceva.

Ce poate să facă? Bolojan este pus de o coaliție acolo și aprobat de Nicușor Dan. Nu e pus acolo numai de Grindeanu sau numai de PSD. Prin urmare, nu are acest drept. Ce face Grindeanu sunt niște vibrații ale aerului în legătură cu Bolojan. Tot felul de replici din astea clamoroase de actori de mâna a doua. Altceva nu știe.”, a mai declarat CTP.

Soluția pe care i-o dă CTP lui Grindeanu

Singura soluție pe care gazetarul o vede prin care PSD l-ar putea debarca pe Bolojan ar fi ieșirea de la guvernare și rămânerea în opoziție.

„Domnul Grindeanu se pune într-o situație foarte dificilă acum. Ca să poată să-l înlăture pe Bolojan, are o singură scale: să își retragă mai întâi ministrii din Guvern și să treacă în opoziție.

E mai greu să înainteze o moțiune de cenzură fiind în Guvern. Deși, el are exemplul luminos al domnului Dragnea, care i-a pus știuca în bot, și anume, modul în care a fost el dat afară din funcția de premier de către Dragnea.

Dragnea pur și simplu și-a torpilat propriul guvern ca să-l dea jos pe Grindeanu.

Însă, în cazul de față, discutând cât de cât rațional, dacă nu ne-am pierdut mințile, trebuie să-și retragă minștrii din Guvern, să intre în opoziție. Și acolo ce l-așteaptă? Nu pleacă Bolojan în condițiile astea. Nu pleacă. Rămâne acolo.”, a mai spus CTP.

„Peiu a anunțat că Grindeanu e cel mai nesimțit om politic pe care l-a întâlnit”

CTP a explicat și de ce o moțiune PSD-AUR este greu de realizat.

„Mai exista posibilitatea să se ralieze la o moțiune de cenzură a lui AUR. Ceea ce nu se poate, pentru că AUR tocmai a anunțat, prin senatorul Peiu, două lucruri: 1 – că domnul Grindeanu este cel mai nesimțit om politic pe care l-a întâlnit în viața lui. Spune domnul Peiu, de la AUR, senator. Și 2 – că AUR nu are de gând să-și utilizeze singura moțiune pe sesiune, care este permisă, în această lună”, a conchis jurnalistul.

PSD a stabilit ora și locul pentru ședința în care ar urma să ceară plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Surse politice au precizat pentru Cotidianul că votul va avea loc luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului. Aproximativ 200 de membri vor fi prezenți fizic în sală, în timp ce restul, până la aproximativ 5.000, vor luat parte la consultare prin video call.

Aceleași surse au precizat că partidul va dezvolta scenariile de lucru de după data de 20 aprilie după ce va avea loc votul de luni. Primul pas, însă, ar urma să fie retragerea miniștrilor din guvern.

În ceea ce privește un posibil viitor premier cu care PSD ar fi de acord, surse din partid susțin că social-democrații își doresc o persoană care să țină cont de ponderea mare a PSD din interiorul coaliției. De asemenea, PSD își dorește și un premier care să fie „un bun economist”, spun aceleași surse.

Partidul Social Democrat va pune o singură întrebare la referendumul intern de luni, 20 aprilie. Cu sau fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spun surse politice din interiorul social-democraților, consultate de Cotidianul.

Pentru a nu complica lucrurile, consultarea internă a PSD se va axa strict pe Ilie Bolojan. Cel mai probabil, întrebarea, pe care o vor stabili duminică, într-o ședință de Consiliul Politic Național (CPN), va fi de tipul dacă își mai doresc ca Ilie Bolojan să ocupe funcția de premier sau nu.

Asta deși Sorin Grindeanu anunțase în luna februarie că va exista și o întrebare de tipul dacă își mai doresc ca și USR-ul să participe în actuala formulă a coaliției.