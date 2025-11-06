Cum ajută Trump România. Gigant japonez mută producția în România

Volumul de producție al fabricii Makita din Brănești, localitate de lângă București, ajunsese în 2020 la peste 5,8 milioane de produse,

Corporația japoneză Makita, specializată în producția de scule electrice, a decis să mute producția spre România și Thailanda, lăsând piața din China, scrie profit.ro.

Parte din echipamentele destinate pieței americane vor fi produse în România și Thailanda, în loc de China, decizia fiind luată pentru a evita problemele generate de războiul taxelor vamale între SUA și China.

Japonezii activează în România prin două companii: Makita EU (fabrica) și Makita România (vânzări și suport clienți) 

Volumul de producție al fabricii Makita din Brănești, localitate de lângă București, ajunsese în 2020 la peste 5,8 milioane de produse, iar planurile de expansiune ale japonezilor prevăd atingerea, în 2022, a unei capacități de 12 milioane de scule produse anual, arată sursa citată.

În acest scop, grupul pregătea și o hală de depozitare pentru uneltele produse, în suprafață de circa 17.600 de metri pătrați, o investiție de 77 milioane lei.

Noua construcție este planificat să înceapă în toamna acestui an.

1 comentariu

  1. Ca sa poti exporta pe piata UE fara achitarea TVA la import, firma trebuie sa fie pe teritoriu UE.

    Răspunde

