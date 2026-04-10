Cum s-au prăbușit profețiile liderilor AUR. Cazurile Dungaciu și Peiu – ANALIZĂ

Editoriale, interviuri televizate și opinii. În toate, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu dădeau ca imposibilă o intervenție militară a lui Vladimir Putin în Ucraina. Totul, la câteva zile distanță de ziua fatidică de 24 februarie 2022.
Predicțiile liderilor AUR. Ce spuneau Dungaciu și Peiu despre o invziei a Rusiei în Ucraina
Cu 7 zile înainte, Dan Dungaciu, numărul trei din AUR, spunea într-un interviu pentru Știrile ProTV, oferit Andreei Esca, că „invadarea Ucrainei ar fi sfârșitul lui Vladimir Putin sau sfârșitul mandatului său politic”.
„Este imposibil și pentru Putin și pentru Zelenski să vândă un război cetățenilor. Nimeni nu i-ar mai urma. Nu suntem în situația Crimeei. Suntem acum în situația unui război fratricid, așa spune Putin. Populațiile nu vor accepta acest război și ar fi nebunie întreagă”, adăuga numărul trei din AUR.
Cu 4 zile înainte de invazia Ucrainei, Dan Dungaciu, sociolog la bază și profesor la Universitatea București, spunea pentru Antena 3 CNN că „nu va fi niciun război” între Rusia și țara vecină.
„Federația rusă, dacă ar vrea să invadeze Ucraina, ar însemna că tot ce am învățat noi despre ruși în ultimii ani nu mai e valabil”, spunea Dungaciu pentru sursa citată.
Dungaciu: Don’t look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina
Pe 21 ianuarie 2022, Dungaciu scria o opinie în publicația Adevărul, cu titlu: „Don’t look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina”.
„Cerul nu este brăzdat nici de rachete supersonice, nici de elicoptere de atac sau Suhoi-uri rusești. Căci nu va fi o invazie – și nici nu era menită să fie. Riscul nu este astăzi un război convențional, ci faptul că, vrăjiți de spectrul unui război „iminent” în regiune”.
Pe 30 martie 2021, Dan Dungaciu a oferit un interviu publicației Defense Romania. Spunea că „Rusia nu va intra într-un război cu Ucraina, deși l-ar câștiga zdrobitor dacă ar face-o”.
„Nici nu se pune problema unui război”, explica Dungaciu.
Mai mult, Dungaciu spunea că Ucraina nu ar putea rezista în fața unui război declanșat de Putin.
„Ucraina nu poate rezista Federației Ruse din punct militar, dar dacă Kremlinul s-ar gândi să invadeze Ucraina, războiul de tip partizanat al Armatei ucrainene va fi fără milă. Nu poți controla o țară atât de enormă. Și de ce să o faci? Care e scopul strategic? Să refacă imperiul? Rușii pot fi nebuni, dar în niciun caz nu sunt proști”.
De ce credea Peiu că Rusia nu va începe războiul în Ucraina
Situația este asemănătoare și la numărul doi din AUR. Petrișor Peiu a scris pe 30 ianuarie 2022 un editorial în publicația Spotmedia, intitulat „De ce Rusia nu va începe niciun război în Ucraina”. Asta cu 25 de zile înainte de invazie.
„În ultimele săptămâni suntem, se pare, prizonierii cetei de politicieni și analiști care exacerbează discursul public axat pe un viitor probabil război în Ucraina”, începea editorialul lui Peiu.
Președintele CNC al AUR oferea mai multe argumente economice în analiza sa. De pildă, exemplifica cu statistici privind ponderea importurilor de gaze rusești în UE, care, spunea el, au crescut în 2021, comparativ cu 2020.
„Ca o concluzie de etapă, să notăm că prioritățile Guvernului lui Putin par a fi destul de departe de declanșarea unui război în Ucraina”, încheie Peiu.
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Analiștii anticipau invazia Rusiei încă din 2021
Ironia sorții face ca majoritatea analiștilor de politică externă să fi prevăzut invazia rusă în Ucraina. Unii chiar cu aproape un an înainte. Este și cazul lui Leon Aron, cercetător și director de studii rusești la Institutul American Enterprise.
Într-un editorial pentru Politico din 15 martie 2021, Aron argumenta prin cel puțin două ipoteze care l-ar face pe Putin să declanșeze o invazie asupra Kievului.
„Unul este strategic și durabil: glorie pentru el și Rusia sa, cele două fiind acum împletite în mintea sa. Celălalt motiv este tactic: El lucrează pentru o președinție pe viață – un mandat de șase ani în 2024, la 72 de ani, și poate un altul în 2030”, scria cercetătorul în 2021, potrivit Politico.
Pe 17 februarie 2022, la 7 zile înainte de atac, Antony Blinken, secretarul de stat al SUA în mandatul lui Biden, a spus în fața Consiliului de Securitate al ONU că, potrivit informațiilor serviciilor de informații americane, Rusia a concentrat peste 150.000 de soldați în apropierea Ucrainei și se pregătește să lanseze „în zilele următoare” o invazie pe scară largă, cu implicarea trupelor terestre, a aviației și a navelor, care ar putea viza capitala, Kiev, potrivit Axios.
44 comentarii
Mai interesantă este atitudinea de după „profeții”!
Ucraina este pentru ei acum agresorul roSSiei lui Putin.
AUR geme și strigă că Ucraina nu trebuie sprijinită în nici un fel pentru că sunt ucise minoritățile tocmai de ucraineni, rușii nu fac ceva rău prin Ucraina! Și vai, fug familii ucrainene cu copii prin Europa Occidentală și trebuie întreținuți!!!
Păi cu banii ăia dați pentru Ucraina AURul îi putea învârti in slujba roSSiei pașnice
@@Yoram:eu m-am referit la faptul ca toate nulitatile pamantului romanesc care fac umbra pamantului degeaba s-au adunat in partide controlate pana la nivel de soferi, de serviciile specializate in iarmarocul democratiei bine temperate
Nulitatile apar la tot felul de tele -Vizuini si isi dau cu presupusul,scruteaza viitorul si apar pomposi,falosi si inteleptosi in fata prostimei votante!
Vorba politicianului roman:’ doar nu am intrat in politica sa mor sarac!’
Constat ca fara Nistorescu, Cotidianul a devenit o oficina a puterii. Nimeni nu il va citi. Cei care tin cu puterea, citesc presa clasica a puterii, iar suveranistii nu il vor mai citi. Dar pe noii patroni nu ii intereseaza. Ei au cumparat ziarul nu pentru a fi citit ci pentru a fi o voce a puterii.
Dungaciu și Peiu au crescut că Făt frumos mucos, au atins nivelul preșului la nivel de Baba Vanga: TVA nu va creste cât eu voi fi președinte…
Vai de mama voastra ,jurnalitii lui peste prajit care pt. reting ,sunteti in stare sa scriti ori ce !
la cine te referi? Petrisor Peiu e nascut in Bucuresti, iar Dan Dungaciu in Tg Mures, nu cred ca aceste orase sunt sate, dar mai stii…si nici figuranti nu par…
Bate vant de alegeri anticipate si in loc sa atacati partidele de la guvernare care au distrus orice speranta de redresare atacati un partid din opozitie si doi prof. univ. care dupa democratia proeuropeana a ziaritului nu au voi sa aiba pareri…nu cumva incalcati Constitutia?
Si mai ciudat este că un cetățean al RM, precum Duncaciu, fost consilier al unui președinte interimar moldovean, s-a plimbat mult și bine pe străzile Chișinăului, fără să înțeleagă așa cum trebuie mentalitatea mujicului. Cine nu știe ca rusii sunt pricepuți la diversiuni? Pronosticurile lui Stângaciu sunt o brânză in burduf de câine.
Domnu mereutza, titlu click bait.. păi venim cu treburi de acu 4 ani? Ăștia doi, sunt și ei oameni și judecă prin prisma bunului simț și a rațiunii, neavând acces la informațiile rușilor. Fiți sigur că dc nu era justificat și nu ar fi fost o situație absolut urgenta pt interesele Rusiei, nici aceasta nu s ar fi angrenat în conflict. Cine e așa de nebun și superficial in gândire să ai asume atîta cheltuială?
Previziuni stupide s-au facut si in plandemie cand toti urlau la TV sa ne vaccinam anti-covid ca altfel vom muri cu totii…dupa care a inceput razboiul, s-au ridicat restrictiile si nu s-a intamplat nimic desi mai putin de 50% din romani erau vaccinati.
Alte previziuni stupide le-a facut Bogdan Chiriac, care a aparut cu sapca MAGA la R tv si spunea ca nu conteaza cine e la Casa Alba pt ca politica externa americana va ramane pro-Ucraina, pro-NATO, pro-UE…si dupa aia a venit Trump si a inceput sa taie ajutorul pentru Ucraina, sa impuna tarife UE-ului, sa revendice Groenlanda si sa spuna ca vrea sa scoata SUA din NATO.
Romanii nu sunt in masura sa faca previziuni. Ca sa faci asta, trebuie sa fii pe picior de egalitate cu marile puteri, ceea ce Romania nu e. Toti trepadusii care apar la TV sa-si dea cu opinia isi iau informatiile de pe Wikipedia si fac pe „expertii”.
și mai ciudat este cum v-ați trezit voi după 4 ani
Adevarul e ca Diversiunea politica sesese eku ras put Tino Ida cu „neomarcsismu” a fost lansata de Moskwa in 2022, dupa agresiune…Prin schimbarea rolurilor…Pe modelu rebotezarii…
S-au prăbușit după regula ,, eu te-am făcut , eu te omor ,, . Știu ei , creatorii lui Simion și ai aurului …
a avea scoala inseamna sa fii impostori, va plac Miruta, Drula, foarte bine luati-i acasa sau votati-i, oricum dupa 2024 votul nu conteaza deci nu mai merg la vot…
Mister Goe, ca nivel politic Simion garantat este peste aiuritul de Mukushor .
Sunt doi impostori, fiecare pe parohia sa. AUR sta pe loc deocamdata in sondaje dar cu cei doi mereu la vedere se va duce la vale.
Romanii nu voteaza de 80 de ani militieni-rezervisti legio. Stefuleac, fostul asistent al sefului civil al SRI, isi bate joc in sondaje, de legio, la ordin ! Asta insemna ca, niciodata este prea curand ca Romania sa fie condusa de militieni legio !
Și ce? A fost vreo invazie? Când?
Absolut toti raspand dacii care prevedeau sau negau posibilitatea agresiunii „fratzesti” au servit Moskwa! Si nu ma refer strict la raspand dacii mioritici!!! Primii avand o relativa credibilitate data de concentrarile masive de trupe si mecanizate pe liniile de izbire!!!
Cotidianul moare de grija opoziției in timp ce tandemul neomarxist Bolojan@Mucusor ne falimentează pentru a susține Ucraina din banii românilor.
Alina Mungiu-Pippidi nu intelegea după doua luni de razboi, de ce mai lupta Ucraina…. ca alegeri vor mai fi zicea ea. Si ce prompt i-a demascat pe cei care au gresit data inceperii razboiului, cu vreo 3 zile parca
Să comentezi ceea ce au prezis acești doi cocalari este sub orice limita a decenței și omeniei.Amoral și imoral,sa te uiți in gura unor sugeranisti trădători de Romania!
Iar te dai drept adevaratul pandele? Doar asa poti?
Asa ai fost instruit? Sa postezi cu numele altora? E a doua oara.
AUR si-a dat arama pe fața.
….sa omagiezi si sa ridici in slavi un accident al istoriei si o clica de criminali de cea mai joasa speta inseamna, in viziunea suveranistilor, exprimarea atașamentului față de valorile, istoria, cultura și interesele naționale.
Domnule Peiu, atat timp cat aveti un presedinte de partid numit SEMEON nu aveti nici o credibilitate. Nu stiu pt ce v-ati descalificat prin a accepta o asemenea PANARAMA, numita SEMEON, ca lider(probabil avantaje materiale).
Cine nu respinge colaborarea cu georgescu tembelici este ori colaborator al rusilor ori numai prost politician.
AUR e elefantul dub sufragerie! Sigur! Nu realitatea ca suntem în groapa, fără posibilitatea sa ne redresam din cauza proeuropenilor de la conducere! Halal ! Totul e o mascarada!
Vin alegerile, esti in campanie? Lasa-i in pace, ai pe cine vota, Biden si Ursula=USR…sau speri ca ”Roata” nu se invarte si va fi la infinit tensiune in Est/Orient…mai bine te-ai intreba cum va fi in ziua cand se va opri? unde va fi Romania? cat de mare va fi obligatia de plata…
Si Geoana spunea ca razboiul in Ucraina se va termina pina in August 2022.
Si asa a fost, dupa care a vrut presedinte.
Avand in vedere nivelul politic scazut al votantilor, ar fi posibil.
Dar ar fi mare pacat pt tara asta si popor !
Ce-si face romanul cu mana, votul lui…o sa vada dupa !
ai uitat ce-a spus Mark Twain si ce s-a intamplat in 2024? nu mai exista viitor ci doar speranta ca exista Judecata de Apoi
un pacifist, cuvant blamat de lumea democrata, nu va crede ca tarile se vor …. sau spera ca lumea poate trai si fara…va deranjaza? Mergeti si …. daca va place inversul pacii…insa nu uitati ca multi romani vor intelegere asa-i crestineste…
Te uiti la figurantii astia,probabil la ei in sat apar ca oameni seriosi;vai si amar Romanie,numai de tantalai ai parte din 89 incoace
Bine insa ca l-a convins Boris pe Zele sa nu accepte pacea avantajoasa propusa de rusi! Nu era mai rau daca situatia nu escalada?
AUR va fi principalul partid al Romaniei la urmatoarele alegeri. Cu mari sanse sa aiba peste 50%. Conducerea e solida cu George Simion un foarte bun organizator si patriot, Dungaciu excelent in politica externa, Peiu foarte bun la economie. Punem in ecuatie un popor satul de conducerea de marionete pnl-psd-usr si avem predictia care conteaza cu adevarat: o tara condusa in viitor de patrioti suveranisti!
Ce disperare pe USRisti si propaganda lor! Cum au aflat ca in sondaje liderii AUR: Siminon, Dungaciu, Peiu sunt in frunte a si inceput denigrarea, pasamite nu au prevestit razboiul cum trebuie.
Dar strategii PNL sau PSD ce parere aveau despre invadarea Ucrainei cu 7 zile sau 30 zile in avans?Aaah stai. Care strategi?
simionagi,peisti,dungaci si piperei adunati de Stup in partidul clasei rezervistilor
‘ Gradatii’ SRL
Astea nu sint profetii prabusite, sint opinii exprimate la un moment dat. Niciunul dintre ei nu putea influenta evenimentele, spre deosebire de marele profet care declara si sustinea cu semnatura ca „daca voi fi ales presedinte nu va creste tva-ul”.
Oare la ce nivel (politic) este Simion?
Nimeni n-a prevazut si n-a aprobat atacarea Ukrainei de catre Rusia, nimeni n-a dorit acest razboi. Degeaba il puneti aiurea in spinarea celor doi romani AUR
Din octombrie era clar ca vor ataca, stateau tancurile rusesti pe marginea drumurilor, facusera vreo 2-3 ani exercitii la granita si lasau tehnica acolo.