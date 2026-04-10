Cum s-au prăbușit profețiile liderilor AUR. Cazurile Dungaciu și Peiu – ANALIZĂ

Editoriale, interviuri televizate și opinii. În toate, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu dădeau ca imposibilă o intervenție militară a lui Vladimir Putin în Ucraina. Totul, la câteva zile distanță de ziua fatidică de 24 februarie 2022.

Predicțiile liderilor AUR. Ce spuneau Dungaciu și Peiu despre o invziei a Rusiei în Ucraina

Cu 7 zile înainte, Dan Dungaciu, numărul trei din AUR, spunea într-un interviu pentru Știrile ProTV, oferit Andreei Esca, că „invadarea Ucrainei ar fi sfârșitul lui Vladimir Putin sau sfârșitul mandatului său politic”.

„Este imposibil și pentru Putin și pentru Zelenski să vândă un război cetățenilor. Nimeni nu i-ar mai urma. Nu suntem în situația Crimeei. Suntem acum în situația unui război fratricid, așa spune Putin. Populațiile nu vor accepta acest război și ar fi nebunie întreagă”, adăuga numărul trei din AUR.

Cu 4 zile înainte de invazia Ucrainei, Dan Dungaciu, sociolog la bază și profesor la Universitatea București, spunea pentru Antena 3 CNN că „nu va fi niciun război” între Rusia și țara vecină.

„Federația rusă, dacă ar vrea să invadeze Ucraina, ar însemna că tot ce am învățat noi despre ruși în ultimii ani nu mai e valabil”, spunea Dungaciu pentru sursa citată.

Dungaciu: Don’t look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina

Pe 21 ianuarie 2022, Dungaciu scria o opinie în publicația Adevărul, cu titlu: „Don’t look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina”.

„Cerul nu este brăzdat nici de rachete supersonice, nici de elicoptere de atac sau Suhoi-uri rusești. Căci nu va fi o invazie – și nici nu era menită să fie. Riscul nu este astăzi un război convențional, ci faptul că, vrăjiți de spectrul unui război „iminent” în regiune”.

Pe 30 martie 2021, Dan Dungaciu a oferit un interviu publicației Defense Romania. Spunea că „Rusia nu va intra într-un război cu Ucraina, deși l-ar câștiga zdrobitor dacă ar face-o”.

„Nici nu se pune problema unui război”, explica Dungaciu.

Mai mult, Dungaciu spunea că Ucraina nu ar putea rezista în fața unui război declanșat de Putin.

„Ucraina nu poate rezista Federației Ruse din punct militar, dar dacă Kremlinul s-ar gândi să invadeze Ucraina, războiul de tip partizanat al Armatei ucrainene va fi fără milă. Nu poți controla o țară atât de enormă. Și de ce să o faci? Care e scopul strategic? Să refacă imperiul? Rușii pot fi nebuni, dar în niciun caz nu sunt proști”.

De ce credea Peiu că Rusia nu va începe războiul în Ucraina

Situația este asemănătoare și la numărul doi din AUR. Petrișor Peiu a scris pe 30 ianuarie 2022 un editorial în publicația Spotmedia, intitulat „De ce Rusia nu va începe niciun război în Ucraina”. Asta cu 25 de zile înainte de invazie.

„În ultimele săptămâni suntem, se pare, prizonierii cetei de politicieni și analiști care exacerbează discursul public axat pe un viitor probabil război în Ucraina”, începea editorialul lui Peiu.

Președintele CNC al AUR oferea mai multe argumente economice în analiza sa. De pildă, exemplifica cu statistici privind ponderea importurilor de gaze rusești în UE, care, spunea el, au crescut în 2021, comparativ cu 2020.

„Ca o concluzie de etapă, să notăm că prioritățile Guvernului lui Putin par a fi destul de departe de declanșarea unui război în Ucraina”, încheie Peiu.

Analiștii anticipau invazia Rusiei încă din 2021

Ironia sorții face ca majoritatea analiștilor de politică externă să fi prevăzut invazia rusă în Ucraina. Unii chiar cu aproape un an înainte. Este și cazul lui Leon Aron, cercetător și director de studii rusești la Institutul American Enterprise.

Într-un editorial pentru Politico din 15 martie 2021, Aron argumenta prin cel puțin două ipoteze care l-ar face pe Putin să declanșeze o invazie asupra Kievului.

„Unul este strategic și durabil: glorie pentru el și Rusia sa, cele două fiind acum împletite în mintea sa. Celălalt motiv este tactic: El lucrează pentru o președinție pe viață – un mandat de șase ani în 2024, la 72 de ani, și poate un altul în 2030”, scria cercetătorul în 2021, potrivit Politico.

Pe 17 februarie 2022, la 7 zile înainte de atac, Antony Blinken, secretarul de stat al SUA în mandatul lui Biden, a spus în fața Consiliului de Securitate al ONU că, potrivit informațiilor serviciilor de informații americane, Rusia a concentrat peste 150.000 de soldați în apropierea Ucrainei și se pregătește să lanseze „în zilele următoare” o invazie pe scară largă, cu implicarea trupelor terestre, a aviației și a navelor, care ar putea viza capitala, Kiev, potrivit Axios.