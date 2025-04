Curățenia pe portavionul România continuă

Ministrul de Interne spune: ”Cei care ridiculizează statul trebuie sa aibă de-a face cu un stat puternic”. Ministrul propusese înghețarea conturilor bancare, interdicția de a părăsi țara sau de a reveni în țară, pierderea locului de munca în sectorul public pentru combaterea extremismului de dreapta. Redactorul șef al unui ziar de extremă dreapta, în viziunea ministrului de Interne, ia o fotografie a ministrului și o satirizează punându-i în mână o pancartă pe care scrie ”urăsc libertatea de expresie”. Rezultatul: șapte luni cu suspendare, pentru defăimarea politicienilor, conform codului penal. Se întâmplă în Germania: ministrul Nancy Faeser (social-democrată, încă în funcție, până la formarea noului guvern cu social democrații ca vioara a doua); ziarul este Deutschland Kurier, din Hamburg.

Marea Britanie este sigură, cel puțin de două săptămâni! A intrat în vigoare Legea siguranței online. Este legea care penalizează cu amenzi uriașe site-urile care nu-și dezinfectează conținutul și care publică informații greșite sau false. Sunt exceptate de la aceasta lege publicațiile înregistrate, care pot publica informații false. Ele nu sunt amendate, prezumându-se că nu pot face așa ceva cu intenție. Financial Times salută legea și faptul că Marea Britanie va combate mai bine conținutul ”ilegal” din social media. Despre impactul intrării în vigoare a acestei legi nu s-a discutat mai deloc, pentru că atenția a fost atrasă de serialul TV Adolescence, lansat, întâmplător sau nu, simultan – un copil își ucide colega de clasă, influențat de site-uri anti-feministe, anti-progresiste. Mamele s-au grăbit să felicite guvernul pentru legea care restrânge libertatea de expresie in social-media și închide ochii la greșelile din presa sistemului.

Dacă e pentru copilul tău, fă ce e mai bine și ia ce e mai bun. Așa spun reclamele. Nimeni nu-și dorește să-și vadă copilul cu ochii într-un telefon șapte zile din șapte. Autoritatea de reglementare în comunicații de la Londra spune că cel mai bine pentru copii este interzicerea accesului pe rețelele social-media. Unii spun că ar trebui interzisă deținerea unui smartphone de către un copil sub 16 ani. În Australia s-a încercat interzicerea accesului la social-media pentru copii. Însă cum sa afle statul că este vorba despre un copil? Printr-un sistem de identitate digitală și prin ”telefon pe buletin”. Controlul pe model chinezesc al populației, pentru binele copilului.

Președintele SUA si vicepreședintele JD Vance s-au lansat în critici aspre pentru modul în care Europa încalcă libertatea de expresie. The Guardian, o voce a progresismului britanic, cere guvernului laburist să nu cedeze atunci când guvernul Trump va cere guvernului britanic al lui Keir Starmer să reducă din cenzurarea internetului în schimbul unor reduceri de taxe vamale, în contextul războiului comercial început de SUA.

Dar cum protejează administrația Trump libertatea de expresie? Ordonând investigatorilor direcției de imigrări (care, de regulă, urmăresc traficanți de droguri și de oameni) să-i vâneze pe studenții din universitățile americane care manifestă simpatie pentru cauza palestiniană. Până la urma, Occidentul democratic oferă încă o libertate totala de exprimare, dar cu diferență de fus orar. Dacă vrei să susții, fluturând inclusiv steagurile unor organizații teroriste, acuzațiile aduse de Curtea Penală Internațională guvernului Israelului pentru înfometarea palestinienilor, poți protesta și poți fi aplaudat in Europa, cu grijă să nu o faci în Ungaria, care tocmai a renunțat la Statutul de la Roma care instituie CPI și s-a alăturat astfel marilor puteri, pentru care justiția internaționala este doar pentru chihuahua. Vrei să scapi de șapte luni cu suspendare pentru o satiră la adresa unui ministru de Interne, zbori opt ore până în SUA și o poți face.

Pe 31 decembrie 2016, la Koln, o mulțime de femei au fost agresate de imigranți, iar forțele de securitate au fost total depășite. Evenimentele au fost mușamalizate pentru câteva zile. Inclusiv polițiștii au declarat că ceea ce s-a întâmplat a fost foarte grav și o rușine pentru poliție. Acum, după aproape un deceniu, la carnavalul de la Koln a apărut un car alegoric în care vrăjitoarea anti-imigranți Alice Weidel (lidera Alternativei pentru Germania) le întinde o svastică îmbietoare din turtă dulce tinerilor alegători Hansel și Gretel. Nimeni nu a fost condamnat pentru defăimarea unui politician (liderul celui de al doilea cel mai mare partid din Germania).

CNA a solicitat recent YouTube să elimine un material al jurnalistului Marius Tucă în care era folosită expresia ”lovitură de stat” în raport cu decizia BEC și a CCR de a interzice candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Conținutul acesta a fost considerat „ilegal”. Trec zece zile și jurnalistul Ion Cristoiu este interzis pe Tik-Tok. In 2014, Ion Cristoiu spunea că a început campania de curățenie pe portavionul România. Ceea ce se întâmpla atunci sub Barack Obama, Victoria Nuland și Traian Băsescu, continuă acum sub conducerea europeană.