De la rachete, la homari: factura războiului SUA cu Iranul

Războiul cu Iranul, lansat la 28 februarie, a costat Statele Unite până acum 37,5 miliarde de dolari, a declarat marţi secretarul apărării, Pete Hegseth, la o audiere în Senatul SUA, însă suma reală este probabil mult mai mare, au declarat anterior experţi pentru CNN.

Pentagonul cere încă 88 de miliarde de dolari

Hegseth, însoțit de șeful statului major interarme al Armatei SUA, generalul Dan Caine, a susținut că suplimentarea bugetului Pentagonului cu 88 de miliarde de dolari, solicitată de președintele Donald Trump, este ”urgentă, necesară”. Bugetul alocat apărării este de circa o mie de miliarde de dolari, pentru anul fiscal 2026, care se încheie în luna septembrie. Proiectul de buget pentru următorul an fiscal, care nu a fost încă adoptat de Congres, prevede 1.500 de miliarde de dolari pentru Apărare. Din cei 88 de miliarde de dolari solicitați de Pentagon, peste 667 de miliarde sunt necesari pentru acoperirea costului războiului din Iran.

Costurile reale sunt mai mari

Costul războiului din Golf anunțat de Pentagon este mai mare decât o estimare anterioară oferită de controlorul financiar al Departamentului Apărării, de circa 30 de miliarde de dolari. Chiar și așa, mulți senatori și analiști americani consideră că războiul a costat mai mult. În luna martie, Pentagonul a solicitat la nivel informal nu mai puțin de 200 de miliarde de dolari pentru acest război. În luna aprilie, oficiali americani declarau pentru CBS că războiul se apropie de 50 de miliarde de dolari. Există evaluări care arată că, în viitorii zece ani, cheltuielile Pentagonului vor adăuga 7.000 de miliarde de dolari la datoria publică a SUA.

Costurile cresc, justficările se schimbă mereu

”Auzim justificări diferită pentru acest război la fiecare câteva zile”, a spus senatoarea democrata Patty Murray. Motivarea s-a schimbat de la prevenirea unor amenințări care ”nu existau”, la schimbarea regimului, apoi la distrugerea programului nuclear și a marinei Iranului. Acum, a afirmat ea, este vorba despre redeschiderea strâmtorii Hormuz, o cale navigabilă care era ”complet deschisă și fără taxe de trecere înainte ca acest război să înceapă”. ”Iată-ne, cinci luni mai târziu”, a continuat ea. ”Strâmtoarea este închisă. Încetarea focului nu doar că a căzut, dar acest război scapă din nou de sub control”, a spus Murray, potrivit The Guardian. In plus, creșterea prețului carburanților în SUA contribuie la creșterea inflației și îi afectează pe toți americanii.

Marii beneficiari ai războiului

Există însă sectoare economice care prospera în condițiile războiului din Golf – contractorii Pentagonului. Jumătate din bugetul Pentagonului ia calea companiilor din industria armamentului. Lockheed Martin obține în acest fel o sumă mai mare decât bugetul anual al Departamentului de Stat, scrie Responsible Statecraft. RTX, Boeing, General DynamicsNorthrop Grumman sunt principalii beneficiary ai contractelor cu Departamentul Apărării. Acțiunile acestor companii au crescut după începerea războiului din Golf. Cheltuielile pentru folosirea armelor sunt pe măsură. O oră de zbor a bombardierului B-2 (cu un cost de două miliarde de dolari pe unitate) costă 150.000 de dolari.

Război cu stil: miliarde pe homari, ribeye și mobilier

Banii Pentagonului nu iau doar calea marilor contractori. În septembrie 2025, la finalul acelui an fiscal, Pentagonul a făcut cheltuieli care cu greu pot fi catalogate drept militare. Pentru a nu pierde banii publici alocați, la finalul anului fiscal 2025, Departamentul Apărării a cheltuit în câteva săptămâni circa 90 de miliarde de dolari. O sută de mii de dolari pentru un pian la reședința oficială a comandantul US Air Force, în Arlington. 5,3 milioane de dolari pentru dispozitive Apple. 2 milioane de dolari pentru crab regal din Alaska și 6,9 milioane de dolari pentru cozi de homar. 15,1 milioane de dolari pe friptură de vită ribeye doar în septembrie 2025. 124.000 de dolari pentru aparate de înghețată. Plus cheltuieli pentru mobilier mai mari decât în precedenții zece ani.

Donații politice urmate de contracte guvernamentale

Contractele cu companiile din industria armamentului au si un revers. Sikorsky, o filială a companiei Lockheed Martin, va plăti aproximativ 5 milioane de dolari pentru un heliport din granit aflat în prezent în construcție la Casa Albă, scria, la începutul acestei luni, Responsible Statecraft. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman și RTX au sponsorizat Freedom 250, o organizație non-profit susținută de administrația Trump, care a organizat festivități de sărbători la Washington.

Palantir, Booz Allen Hamilton, Lockheed Martin și Parsons au donat pentru proiectul sălii de bal de la Casa Albă al lui Trump. După donații, aceste companii au primit contracte guvernamentale de aproximativ 43,8 miliarde de dolari, 4,2 miliarde, peste 1 miliard și aproape 500 milioane. Înainte de începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump, Boeing și Lockheed Martin, Palantir și OpenAI au donat zeci de milioane de dolari pentru comitetul de inaugurare a noului președinte. Northrop Grumman, Boeing și Lockheed Martin au finanțat inaugurarea lui Trump din 2017. Boeing și Lockheed au donat și pentru Joe Biden, în 2021, iar toate trei pentru Barack Obama, în 2013.