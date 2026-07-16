Diana Soșoacă, trimisă în judecată pentru lipsire de libertate

Diana Șoșoacă ajunge pe mâna magistraților în dosarul Goracci. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată a două persoane într-un dosar ce vizează infracțiuni grave de lipsire de libertate în mod ilegal. Deși într-un comunicat emis pe acest subiect nu apare numele Dianei Șoșoacă, „documentul dezvăluie că printre inculpați se află o fostă senatoare, actualmente europarlamentar, identificată în documente ca având calitatea de parlamentar la momentul comiterii faptelor”. Cea de a doua persoană din dosar este fostul soț al europarlamentarei, Silvestru Șoșoacă.

Potrivit rechizitoriului, în 10 decembrie 2021, cei doi inculpați ar fi lipsit de libertate patru persoane – trei persoane vătămate și un martor – invitate în cabinetul de avocat al inculpatei din București pentru realizarea unui interviu.

În timpul incidentului, cel de-al doilea inculpat ar fi exercitat acte de violență asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului și brațului și smulgându-i masca sanitară.

Procurorul de caz a stabilit că acțiunea de lipsire de libertate ar fi fost generată de nemulțumirea inculpatei față de întrebările adresate de jurnalist, nu de comiterea unor fapte penale de către persoanele vătămate. Pe durata incidentului, acestea au fost supravegheate de celălalt inculpat și de un martor.

La momentul faptelor, inculpata avea calitatea de senator, funcție de demnitate publică ce conferă protecția autorității statului. Conform legii, imunitatea parlamentară acoperă exclusiv opiniile politice și voturile exprimate în exercitarea mandatului, nu și fapte penale fără legătură cu activitatea parlamentară.

Astfel, procurorii au reținut că persoana în cauză poate fi urmărită penal pentru fapte care nu au legătură cu opiniile politice, în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 96/2006.

Diana Şoşoacă a afirmat, în repetate rânduri, că acţiunea procurorilor este „o încercare jalnică” de a o intimida. „Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”, declara Diana Şoşoacă în septembrie 2025 citată de News.ro.

Jurnalista Lucia Goracci și o echipă Rai au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccinistă, Diana Iovanovici Șoșoacă, scria La Stampa în 2021 .

„Senatoarea, după întrebările adresate de jurnalistă privind gestionarea pandemiei în ţară şi condiţiile din spitale, a blocat echipa şi pe Goracci în biroul său, apoi a chemat poliţia. Goracci, percheziţionată şi bruscată, a fost eliberată împreună cu echipa după 8 ore, graţie intervenţiei ambasadei italiene”, a notat La Stampa, care a publicat şi imagini din timpul întrevederii.