Dimitriu: USR s-a compromis când a intrat la guvernare cu PSD / Niculescu e o persoană slabă politic / Nu ne mai simțim apropiați de Nicușor Dan / Nu regret că am întors armele împotriva lui Lasconi

În ceea ce privește guvernul Luca Niculescu, Alexandru Dimitriu spune că „este cel mai slab guvern pe care l-a avut România”.

„Pot să spun cu tărie lucrul acesta, dacă e să ne uităm la garnitura de miniștri pe care a pus-o în vitrină PSD. Acesta este și motivul pentru care nu am putut să votăm un astfel de guvern. Din punctul nostru de vedere, da, România avea nevoie de un guvern, dar nu de orice guvern”, a precizat Alexandru Dimitriu.

Deputatul USR a mai declarat că are toată admirația pentru cariera lui Luca Niculescu, „dar e o persoană slabă”.

„Și e slabă din perspectivă politică, nimic altceva. Când ești în guvern, prim-ministrul concentrează o putere enormă. În momentul în care este învestit, prim-ministrul are o putere peste președinte din perspectiva punerii în execuție a oricărui plan pentru țară. În afară de partea de apărare, are o discreție totală.

Și atunci, când te uiți la domnul Niculescu și te gândești că are toată pleiada aceea de miniștri, el cum o să se impună acolo? Adică o să le zică el miniștrilor ce să facă? Pentru că în principiu așa ar trebui să fie. (…) Eu cred că o să fie exact invers. Miniștrii o să îi spună premierului ce să facă sau miniștrii o să se ducă la adevăratul premier, Neacșu, ca să îi spună domnului Niculescu ce să facă”, a adăugat deputatul USR.

Alexandru Dimitriu spune că Nicușor Dan a căutat o modalitate prin care „PSD să ajungă la butoane”

Alexandru Dimitriu mai spune și că executivul Luca Niculescu va rezista până la alegerile din 2028.

„Am știut lucrul acesta de când ne-am dat seama că o să fie învestit. Cum pică un astfel de guvern? Să spunem că noi și PNL depunem moțiune de cenzură. O să voteze AUR moțiune de cenzură? Eu nu cred lucrul acesta, pentru că i-am văzut pe cei de la AUR cum în situațiile critice i-au salvat pe cei de la PSD.

(…) PSD se înțelege foarte bine prin catacombele politice cu AUR. Își dau mâna pe sub masă, se mângâie cu picioarele politice când stau la masă și par că sunt pe poziții diferite. Dar nu sunt”, a precizat deputatul USR.

Alexandru Dimitriu a vorbit și despre parcursul desemnărilor președintelui Nicușor Dan. Între desemnarea lui Adrian Veștea și cea a lui Siegfried Mureșan, Alexandru Dimitriu consideră că pauza a fost prea lungă.

„Toată pauza aceasta pe mine m-a făcut să înțeleg că pur și simplu s-a căutat o modalitate prin care PSD să ajungă la butoane, fără să își asume răspunderea”, a completat Alexandru Dimitriu, care a adăugat că cel care a căutat modalitatea a fost Nicușor Dan.

„Asta e situația. Domnul președinte Nicușor Dan și-a schimbat total optica și, practic, a abandonat liniile pentru care a fost votat de majoritatea românilor”, a mai spus Alexandru Dimitriu.

Dimitriu, despre posibila teamă a președintelui de suspendare

Deputatul USR a mai declarat că nu crede în teoria potrivit căreia Nicușor Dan s-a apropiat de PSD pentru că îi este teamă de suspendare.

„Dacă îi era frică de suspendare, ar fi rămas fidel în barca de dreapta și reformistă și nu ar fi avut absolut niciun stres. (…) PSD este, totuși, un animal politic cu experiență și știe foarte bine că a greșit de două ori în trecut și au potențat un candidat care poate nu lua al doilea mandat dacă nu era acea suspendare”, a explicat Alexandru Dimitriu.

Acesta a mai spus că Nicușor Dan „a fost foarte eficient în a își pierde credibilitatea pe partea noastră”.

„Acum, dacă dumnealui consideră că poate să fie propunerea în viitor a PSD pentru un al doilea mandat…nu știu. Dar, repet, nu cred că a fost problema cu suspendarea. A fost, mai degrabă, o problemă legată de pericolul pe care poate l-a resimțit în ceea ce îl privește pe domnul Bolojan. Dar și acolo…prea devreme. Era după câteva luni de mandat prezidențial. Deci e altceva. Nu știu să vă spun”, a completat acesta.

„USR singur nu poate să facă nimic”

Referitor la faptul că PNL a votat guvernul Niculescu, iar USR nu, Alexandru Dimitriu spune că nu reprezintă o ruptură între cele două partide.

„Este foarte greșit să ne apucăm să criticăm fiecare problemă pe care o simțim față de celălalt partid, pentru că electoratul ne vrea împreună. (…) Nu vreți să știți ce a fost imediat ce a picat guvernul. Toată lumea cu care mă întâlneam pe stradă și mă recunoștea îmi spunea: «stați aproape de PNL-iști să nu îl mătrășească ăștia pe Bolojan».

Pentru noi ca partid nu a fost neapărat…dacă era să o gândești într-o cheie egoistă, trebuia să zici: «lasă-l să își rupă capul». Dar nu. Pentru că nu era nici fair, nu era nici corect și nu era ceea ce era bine pentru viitorul României și pentru viitorul unei alianțe. Pentru că USR singur, mă doare să spun asta, nu poate să facă nimic”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Alexandru Dimitriu exclude o alianță politică PNL-USR. Dar nu și una electorală

Întrebat dacă asocierea cu PNL nu i-ar putea afecta electoral, deputatul USR a precizat că e posibil ca partidul său să piardă câteva procente, dar nu contează dacă este într-o alianță cu PNL.

„O să fie cu siguranță o negociere grea între noi când va trebui să împărțim locuri în consiliile locale, în Parlament și așa mai departe. Dar cred că este momentul să demonstrăm că suntem maturi. Noi am demonstrat ca USR-iști că cel mai simplu era să îl lăsăm pe Bolojan să își rupă gâtul. Pentru noi, din punct de vedere egoist. (…) E posibil să pierzi un procent, două, trei. Dar dacă tot ești împreună, nu prea mai contează chestia asta”, a precizat Alexandru Dimitriu.

Acesta mai susține că la nivelul partidului său este luată în discuție o alianță electorală cu PNL, dar nu și una politică.

„Mie mi se pare că alianța politică este un prim pas spre fuziune. Eu provin din PLUS, din partidul lui Cioloș, care a fuzionat cu USR. Atunci am avut alianță politică pentru că deja ne gândeam la o fuziune. Cu PNL nu vă de ce am intra într-o astfel de alianță”, a explicat Alexandru Dimitriu.

Întrebarea la care Alexandru Dimitriu a evitat să răspundă

Întrebat dacă faptul că PNL a votat guvernul Niculescu reprezintă o capitulare a lui Ilie Bolojan sau a partidului, deputatul USR a spus că nu vrea să comenteze acest subiect.

„O să vă supărați pe mine, dar nu vreau să comentez acest aspect. Orice aș spune, ar fi interpretat într-o anumită cheie. Eu îmi doresc ca PNL și USR să fie și mai apropiate din perspectiva modului în care suntem acum. (…) Un răspuns la întrebarea dumneavoastră, oricum l-aș da, nu ar fi unul clar, care să nu poată să fie interpretat. Și nu îmi doresc să fie interpretat în niciun fel.

Din moment ce am zis că vreau să continuăm, este clar că nu simt că este o greșeală capitală făcută de colegii de la PNL. Mi se pare că au ales să aibă o abordare pe care noi nu am vrut să o avem. Pentru noi a cântărit mult mai mult componența guvernului și incapacitatea de care suntem siguri că va dovadă acest guvern”, a spus Alexandru Dimitriu.

De ce crede Alexandru Dimitriu că USR s-a compromis când a intrat la guvernare cu PSD

Alexandru Dimitriu a mai declarat că USR s-a compromis în momentul în care a intrat la guvernare cu PSD în executivul Ilie Bolojan.

„Ne-am compromis pentru că am intrat într-un guvern din care au făcut parte niște miniștri care nu și-au făcut treaba. Și, practic, noi am creat această majoritate care, din păcate, nu a reușit să livreze la nivelul așteptărilor pe care le-am proiectat în momentul în care am făcut acest guvern.

Acum un an și ceva noi am spus că intrăm la guvernare, suntem de acord să ajutăm PSD și PNL, care recunosc că au o notă de plată pe care trebuie să o achite, intrăm și noi să muncim pentru acest lucru, gândindu-ne că România poate să fie guvernată și bine după haosul bugetar care a fost în urmă cu 4-5 ani.

Numai că, din nefericire, au fost de acord pentru măsurile dureroase, cu majorarea TVA, cu tăierile de venituri, aici PSD a fost de acord. Dar când a venit vorba să arătăm oamenilor că ne supunem și noi ca stat, acolo nu s-a mai putut. Atunci da, din punctul meu de vedere, compromisul pe care l-am făcut nu a meritat”, a spus Alexandru Dimitriu.

Dimitriu nu vede posibilă o reapropiere între USR și Nicușor Dan

În ceea ce privește relația USR cu Nicușor Dan, deputatul spune că „e clar că nu e aceeași cu care eram obișnuiți”.

„Mai ales eu, fiind la București, eram obișnuit cu un Nicușor cu care mai glumești, mai…oricum, funcția prezidențială i-a dat o altă aliură. Dar, în același timp, nu mai simt că e apropiat și avem interesele convergente. Și când mă gândesc la interese mă gândesc la modul în care vedem că este viitorul României și de ce are nevoie România. Pentru mine, de exemplu, a fost ceva foarte neplăcut când am văzut că a ratificat fără nicio problemă propunerile domnului Marinescu pentru parchete. Acolo pentru mine a fost o mare problemă.

La fel, a fost o problemă pentru foarte serioasă, poate mai serioasă, atunci când i-a luat apărarea în ceea ce privește plagiatul domnului Marinescu. Eu știu ce înseamnă să faci un doctorat. (…) Pe mine m-a durut foarte mult lucrul acesta. Mai ales că știe și domnul Nicușor Dan ce înseamnă să faci un doctorat. Dar a fost, de fapt, o abdicare de la anumite principii de la care, din punctul meu de vedere, nu trebuie abdici”, a explicat Alexandru Dimitriu.

Întrebat dacă și USR abdică de la a-l mai susține pe Nicușor Dan, deputatul a spus că răspunsul la întrebare e clar.

„Să mai susțin acum ce? Nu că s-ar pune problema, că mai e timp până atunci. Dar pe situația actuală, nu văd. (…) Nu ne mai simțim apropiați. Cine știe ce se poate întâmpla în următorii trei ani și poți ajunge să te reapropii. Nu văd cum. Dar, în acest momentan, eu nu văd apropierea necesară care să pună premisele și bazele unei susțineri în viitor”, a precizat Alexandru Dimitriu.

Amintiri fără regrete despre trădarea Elenei Lasconi

Totodată, acesta a adăugat că nu regretă trădarea Elenei Lasconi în favoarea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025.

„Pentru că alternativa ar fi fost să îl avem președinte pe Crin Antonescu, care cred că ar fi fost o catastrofă. Ar fi fost…nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat să fim cu un personaj cum e Crin Antonescu, pe care eu, ca nepolitician, pe vremuri, l-am votat. Mi se părea că e chiar ce trebuie. Dar cum a putut să evolueze domnul acesta și cât de apropiat a început să fie de doctrina aceasta hiperextremistă, pe mine m-a lăsat cu gura căscată.

Atunci am făcut un lucru foarte dificil pentru un partid. Exact în plină campanie să întorci armele, nu ne-am simțit deloc confortabil. Dar cred că a fost exact ce trebuia să facem. Pentru că fără acea întoarcere de arme, Crin Antonescu era în turul II”, a spus Alexandru Dimitriu.

Acesta mai susține că Elena Lasconi nu mai avea la acel moment aceeași tracțiune ca la alegerile din 2024.

„Știm foarte clar că nu mai avea, o simțeam și în stradă când ieșeam. Ne spunea și lumea: «de ce nu îl susțineți pe Nicușor?». (…) Știu că în vremea aceea ne spuneau și datele sociologice că peste 4-5% Elena Lasconi nu mai poate să ia.

Și atunci de ce să susții? Putea să fie și Dominic, puteam să fiu și eu, nu mai trebuia să fiu susținut. Pentru că îi lipsea lui Nicușor atâtica, ceea ce i-ar fi lipsit fără votul nostru și fără întoarcerea de arme”, a spus deputatul.

Dimitriu: Sorin Grindeanu nu are putere în PSD

Despre Sorin Grindeanu, liderul PSD, Alexandru Dimitriu a spus că nu are putere în partid.

„Puterea este la Manda și Olguța Vasilescu și cred că este exercitată prin domnul Neacșu. Nu îl văd pe Grindeanu puternic. Este prea disperat după atenție, să se afirme în interior.

Noi speram să vină alegerile la PSD să se liniștească PSD, pentru că îl vedeam pe domnul Grindeanu într-o campanie continuă. Numai că el a rămas așa. Neavând o putere serioasă în interiorul PSD, trebuie tot timpul să se afirme. Eu asta simt de la el”, a completat deputatul USR.

Piperea, „mentorul în avocatură” al lui Alexandru Dimitriu

Alexandru Dimitriu a vorbit la Podcasturile Cotidianul și despre relația sa cu Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, care i-a fost coordonator de doctorat, înainte ca cei doi să intre în politică. Totodată, Alexandru Dimitriu spune că Gheorghe Piperea i-a fost „mentor în avocatură”. „Mi-a fost chiar prieten, acum suntem mai despărțiți, din păcate”, a completat acesta.

„Din punct de vedere politic, am luat-o pe drumuri separate și, evident, când el spune „neomarxiștii” pe mine mă deranjează, când eu spun „extremiștii” pe el îl deranjează…și atunci, evident, ne-am răcit. Dar la nivel personal, eu am toată aprecierea pentru Gigi Piperea”, a precizat Alexandru Dimitriu.

Tot referitor la Gheorghe Piperea, deputatul USR spune că „eu nu am găsit om mai onest”. Mai mult, Alexandru Dimitriu a declarat că a învățat de la europarlamentarul AUR „tot ce e mai bine pentru meseria asta (n.r. avocatura)”.

„În 2020, la final, când am plecat din avocatură, i-am zis că nu mă mai întorc, că simt că politica e cariera pe care vreau să o urmez. El a zis că îi pare rău că se întâmplă lucrul acesta, a și glumit: „trebuia să te duci și tu la alt partid, nu la ăștia”. I-am zis: „la care ar fi trebuit?”, și nu a știut să îmi răspundă.

Atunci nici nu prea era partea asta cu AUR-ul, nu începuse să explodeze. Pe urmă, probabil că au fost niște discuții. Repet, ne-am despărțit și prin prisma faptului că nu am mai lucrat împreună. Ne-am mai văzut pe la anumite evenimente. Pe urmă am aflat că a intrat în AUR și a luat acest mandat (n.r. de europarlamentar). Pentru AUR este un lucru bun să îl aibă, pentru că este un profesionist desăvârșit”, a povestit Alexandru Dimitriu.