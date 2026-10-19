Divorțurile după 20 de ani de căsnicie au depășit criza celui de-al șaptelea an. Schimbarea care rescrie statisticile din Anglia și Țara Galilor

Divorțurile după 20 de ani de căsnicie

Divorțurile după 20 de ani de căsnicieMajoritatea cuplurilor au auzit de temuta „criză a celui de-al șaptelea an”, momentul în care luna de miere se termină și viața reală începe să-și spună cuvântul.

Acum, date oficiale arată că, în Anglia și Țara Galilor, cuplurile au mai multe șanse să se despartă după 20 de ani. Potrivit cifrelor Oficiului Național de Statistică, peste un sfert din toate divorțurile dintre persoane de sex opus au avut loc după cel puțin 20 de ani de căsnicie, potrivit theguardian.com.

Despărțiri celebre

Tess Daly, fosta prezentatoare a emisiunii „Strictly Come Dancing”, s-a despărțit recent de soțul ei, prezentatorul Vernon Kay, după 22 de ani de căsnicie. Actorul Hugh Bonneville, cunoscut din serialul „Downton Abbey”, s-a despărțit de soția sa, Lulu Williams, în 2023, după 25 de ani, iar în 2019 Colin Firth și-a anunțat separarea de soția sa, Livia Giuggioli, după 22 de ani.

Anul trecut, actrița de la Hollywood Nicole Kidman și cântărețul Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsnicie.

Ce arată cifrele ONS

Avocații specializați în divorțuri au declarat anterior că unele cupluri amână despărțirea din cauza crizei costului vieții. Cifre recente au arătat că durata medie a unei căsnicii încheiate prin divorț în Anglia și Țara Galilor a atins anul trecut un nivel record.

Multă vreme, cifrele ONS au părut să confirme existența crizei celui de-al șaptelea an: de la începutul înregistrărilor, în 1963, cea mai mare pondere a divorțurilor din fiecare an s-a regăsit aproape întotdeauna în rândul celor care petrecuseră între cinci și nouă ani în cuplu.

Puțin peste un sfert (26%) din cele 102.879 de divorțuri ale cuplurilor de sex opus din Anglia și Țara Galilor de anul trecut au implicat cupluri căsătorite de cel puțin 20 de ani, în timp ce 23% erau căsătorite de cinci până la nouă ani.

Este a doua oară când categoria cinci-nouă ani este împinsă pe locul al doilea. Prima dată s-a întâmplat la mijlocul anilor ‘80, când o nouă lege a redus durata minimă a unei căsnicii de la trei ani la unul.

Împreună de dragul copiilor

Avocații specializați în divorțuri cred că înmulțirea divorțurilor după 20 de ani se explică prin faptul că partenerii rămân împreună de dragul copiilor.

Lisa Pepper, avocată specializată în divorțuri la Osbornes Law, a declarat pentru Sunday Times: „Cea mai mare parte a cazurilor pe care le văd vin după o căsnicie lungă. E adevărat că oamenii rămân împreună de dragul copiilor”.

Tendința se vede și în SUA

Tendința se manifestă și în SUA: un studiu al grupului de cercetare Pew a constatat că rata celor care divorțează după 20 de ani s-a dublat din anii ‘90 încoace.

Cercetătorii au avertizat că „divorțul în această etapă a vieții poate avea și unele dezavantaje. Cei care divorțează târziu în viață tind să fie mai puțin siguri din punct de vedere financiar decât adulții căsătoriți sau văduvi, mai ales în rândul femeilor. Iar traiul de unul singur la bătrânețe poate afecta confortul financiar și, în cazul bărbaților, mulțumirea față de viața socială”.

„Căsătoria pe viață nu mai este privită ca apogeul unei vieți adulte reușite, mai ales în zonele mai progresiste ale țării. Cei care au resurse financiare suficiente ca să o ducă bine pe cont propriu se pot simți mai liberi să se despartă”. arată o analiză a firmei americane de avocatură Weinberger.

„Cu o presiune socială mai mică de a rămâne împreună cu orice preț, <divorțații târzii> au mai multă <permisiune> să se elibereze din căsnicii nefericite”.

Căsnicii mai lungi, costuri mai mari

Cifre ONS anterioare pentru Anglia și Țara Galilor arătau că, în medie, căsniciile încheiate prin divorț în 2025 durau de 13 ani. Este cea mai lungă durată de la începutul înregistrărilor, în 1963, în creștere față de minimul record de 8,9 ani din 1985.

Rebecca Aston-Jones, avocată asociată senior la Clarke Willmott, o firmă de avocatură specializată în divorțuri, a declarat că scumpirea traiului ține împreună cuplurile nefericite.

„Unul dintre principalii factori care îi descurajează pe oameni să divorțeze este presiunea financiară semnificativă pe care o presupun organizarea și întreținerea a două gospodării separate”, a arătat ea.