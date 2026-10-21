Dominic Fritz: Grindeanu conduce Guvernul din umbră. Niculescu este doar o față blândă a PSD

După învestirea Guvernului Luca Niculescu în Parlament, președintele USR a lansat o serie de atacuri la adresa noii puteri. Dominic Fritz a acordat un interviu la RFI, unde a explicat poziția partidului său față de noul Cabinet, pe care îl consideră complet subordonat intereselor social-democrate.

„Ce s-a văzut ieri foarte clar este că acest Cabinet este de fapt Cabinetul PSD, premierul real este Sorin Grindeanu, deciziile vor fi luate de echipa PSD, iar Luca Niculescu are rolul de a fi o față blândă pentru acest Guvern, care nu va putea livra multe”, declară liderul USR.

Liderul partidului din opoziție a prezentat motivele pentru care parlamentarii Uniunii Salvați România au votat împotriva executivului. Atmosfera de la tribuna Parlamentului a reflectat direct lipsa de influență a prim-ministrului desemnat, argumentează Fritz.

„Eu am observat la discursurile în Parlament, când a vorbit Luca Niculescu a fost o mare gălăgie în sală, ca la aeroport, în care se anunță ceva la microfon și nimeni nu ascultă. Autoritatea lui este mică din prima zi. În schimb, Sorin Grindeanu a venit la microfon și a dat el de fapt linii, a dat teme pentru noul premier, a dat termene de task-uri (…), s-a comportat ca liderul acestui Guvern”, explică președintele USR.

Replică pentru Sorin Grindeanu

Disputa dintre cei doi lideri a început marți, direct de la tribuna Parlamentului.

„Ați venit la guvernare cu discursuri de reformă, independență. Plecați cu un lider condamnat și cu agenda publică plină de ură și istericale”, a acuzat Sorin Grindeanu partidul USR.

Răspunsul președintelui USR a venit prin intermediul interviului de miercuri, cu acuzații îndreptate direct către social-democrați.

„În primul rând, minte în continuare că aș fi condamnat, este o aberație. Singurul condamnat care momentan este în Guvernul României și într-o funcție înaltă este domnul Neacșu, noul ministru de Interne”, precizează Dominic Fritz.

În opinia sa, PSD va declanșa o campanie agresivă pentru a distrage atenția de la propriile nerealizări guvernamentale.

„Aici se vede foarte clar care este agenda reală a PSD în acest nou Guvern, să vină după USR, să se răzbune pentru curajul, pentru reformele făcute de miniștrii USR, care au avut succes, care au deranjat interese importante (…). PSD vrea pe de o parte să se răzbune și pe de altă parte să distragă atenția de la faptul că toate promisiunile lor sunt de fapt goale, nu vor putea să livreze tot ce au promis (…). Ne așteptăm ca miniștrii USR să devină o țintă masivă, o masivă campanie de dezinformare”, avertizează șeful Uniunii Salvați România.

Soarta reformelor și „moștenirea” Guvernului Bolojan

Cât despre reformele începute de fostul Guvern Bolojan, Dominic Fritz a identificat două strategii diferite ale noului Executiv. PSD va păstra măsurile nepopulare de disciplină bugetară din lipsă de fonduri publice, dar va anula alte inițiative.

„Aici vom vedea două abordări. Vom vedea anumite reforme, care nu au fost populare, împotriva cărora PSD a vorbit, a făcut scandal, dar care nu se vor desface, tocmai pentru că nu sunt bani (…) și acolo PSD nu se va atinge și va spune în continuare că fostul Guvern este de vină, greaua moștenire și așa mai departe”, detaliază liderul USR.

Pe de altă parte, măsurile de o altă natură ar urma să fie blocate. „Va fi o altă categorie, însă, de reforme, unde PSD va face un roll back, într-adevăr și astea sunt reformele care ating direct interesele rețelelor mafiote în jurul PSD. De aceea, vom fi cu ochii pe ei”, a concluzionat președintele USR la RFI.