Donald Trump, ignorat de fotbalistul argentinian Romero VIDEO

Donald Trump a fost eroul unei situații pe care în mod cert nu și-a dorit-o. Fundașul argentinian Cristian Romero nu a dat mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale 2026.
Momentul a fost surprins de camere și viralizat instant. Gestul a eclipsat pentru câteva ore chiar finala în care Spania a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri. Gestul a devenit subiect global chiar dacă a avut doar câteva secunde. Mulți chiar nu l-au remarcat.
Messi, în lacrimi
Spania a câștigat aseară al doilea titlu mondial din istorie. Victoria a fost obținută grație golului înscris de Ferran Torres din minutul 106. A fost un meci dureros pentru Argentina, care venea ca deținătoare a trofeului, și care i-a adus lacrimi în ochi lui Messi. Acesta spera să-și încheie cariera la Națională cu trofeul suprem. Nu a fost să fie, iar argentinienii au fost nevoiți să se mulțumească doar cu medalia de argint.
La finalul partidei, jucătorii celor două echipe au urcat pe podium pentru a primi medaliile de campioni și vicecampioni. Acestea au fost înmânate de președintele FIFA Gianni Infantino și de Donald Trump, întâmpinat cu huiduieli și fluierături puternice din tribune. Printre cei premiați s-a numărat, cum era firesc, și Romero, chiar dacă nu a jucat până la finalul partidei. Titular în centrul apărării alături de Lisandro Martínez, Romero a fost schimbat în minutul 70 din cauza unei accidentări.
Când a venit rândul lui Cristian Romero să primească medalia, acesta a strâns mâna lui Gianni Infantino. Lângă Infantino se afla liderul american, Donald Trump, care înmâna și el parte din medalii. Romero a trecut ca o pasăre-n zbor pe lângă Trump, fără să-i strângă mâna, fără să se oprească, fără contact vizual, fără gest de salut. A preferat să-și țină medalia bine, de parcă i-o fura cineva. Când a ajuns în dreptul președintei Mexicului și al premierului Canadei, le-a strâns mâna fără reținere.
Momentul a devenit viral în câteva minute, fiind preluat de presa internațională și analizat intens pe rețelele sociale. Unii au văzut în gestul lui Romero o formă de protest, alții doar o coincidență. Cert este că incidentul a devenit „al doilea subiect al finalei”, după victoria Spaniei. Fotbalistul nu a oferit nicio explicație publică. Nici AFA și nici FIFA nu au comentat incidentul.
8 comentarii
Vad comentarii de mahala aci. Sa demolezi o echipa, un Messi pentru un meci ? Sunt fostii campioni si actualii vice-campioni. Nici o tara din Lume nu se poate mandri cu o triada Kempes-Maradona-Messi, nimeni !!! Chiar daca primele 90 minute au fost absenti, ar fi castigat finala in prelungiri, daca nu venea acel cartonas rosu. Ultimele minute ne indica acest lucru.
Cornescule – vorbesti de parca echipa Spaniei era plecata in cosmos . Uiti rau intentionat ca Argentina a invatat fotbal in Spania ,era praf pana sa ajunga vedetele lor la echipe de top ,Real Madrid ,Barcelona ,Atletico Madrid s.a. Mai gandeste putin si apoi ridica Argentina la cer !
Argentina nu a jucat,sa nu trimiti un sut spre(sau in)poarta timp de 90 sau mai multe minute e de neinteles,ce strategie de joc?=zero.Sa te aperi un meci intreg e rusinos,ma mir ca au ajuns in finala.
Rahat de personalitate, puseu de looser!
Nu ați jucat NIMIC, periculoșilor din fundul pământului!
Vai de voi!
Nu mai vrem să auzim de voi până nu va înfrângeți chemarea sângelui!
Faceți ceva cu țărișoara aia plină de vită!
Pe (editat) ala l-au ignorat TOTI,nu doar Romero.Iar el,nu s-a lasat pana nu le-a stricat poza de grup. Infantino arata ca un pechinez care nu-si gasea locul.
Normal, Argentina este o tara de comunisti needucati, care se duc in curtea scolii, sa bata mingea cu piciorul.
Bine ca cere bani Donald macar la Otan ce sa ceri la niste nesportivi taranusi ce se intorc cand se da cupa 🏆 nu le place argintul sa returneze toate premiile iar fiecare scoala din lume de cei 30 de mioane sa primeasca o minge cu semnaturile campioanei macar atata sa faca fifa. O groaza de bani cand am putea face Patriot.
O dovada in plus de ce Romania a ajuns in situatia data. Romanii tin cont de „atentia” celor care dau cu piciorul in minge !