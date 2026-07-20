Donald Trump, ignorat de fotbalistul argentinian Romero VIDEO

Donald Trump a fost eroul unei situații pe care în mod cert nu și-a dorit-o. Fundașul argentinian Cristian Romero nu a dat mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale 2026.

Momentul a fost surprins de camere și viralizat instant. Gestul a eclipsat pentru câteva ore chiar finala în care Spania a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri. Gestul a devenit subiect global chiar dacă a avut doar câteva secunde. Mulți chiar nu l-au remarcat.

Messi, în lacrimi

Spania a câștigat aseară al doilea titlu mondial din istorie. Victoria a fost obținută grație golului înscris de Ferran Torres din minutul 106. A fost un meci dureros pentru Argentina, care venea ca deținătoare a trofeului, și care i-a adus lacrimi în ochi lui Messi. Acesta spera să-și încheie cariera la Națională cu trofeul suprem. Nu a fost să fie, iar argentinienii au fost nevoiți să se mulțumească doar cu medalia de argint.

La finalul partidei, jucătorii celor două echipe au urcat pe podium pentru a primi medaliile de campioni și vicecampioni. Acestea au fost înmânate de președintele FIFA Gianni Infantino și de Donald Trump, întâmpinat cu huiduieli și fluierături puternice din tribune. Printre cei premiați s-a numărat, cum era firesc, și Romero, chiar dacă nu a jucat până la finalul partidei. Titular în centrul apărării alături de Lisandro Martínez, Romero a fost schimbat în minutul 70 din cauza unei accidentări.

Când a venit rândul lui Cristian Romero să primească medalia, acesta a strâns mâna lui Gianni Infantino. Lângă Infantino se afla liderul american, Donald Trump, care înmâna și el parte din medalii. Romero a trecut ca o pasăre-n zbor pe lângă Trump, fără să-i strângă mâna, fără să se oprească, fără contact vizual, fără gest de salut. A preferat să-și țină medalia bine, de parcă i-o fura cineva. Când a ajuns în dreptul președintei Mexicului și al premierului Canadei, le-a strâns mâna fără reținere.

Momentul a devenit viral în câteva minute, fiind preluat de presa internațională și analizat intens pe rețelele sociale. Unii au văzut în gestul lui Romero o formă de protest, alții doar o coincidență. Cert este că incidentul a devenit „al doilea subiect al finalei”, după victoria Spaniei. Fotbalistul nu a oferit nicio explicație publică. Nici AFA și nici FIFA nu au comentat incidentul.