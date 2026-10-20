Elon Musk promite acțiuni SpaceX pentru fiecare copil american. Anunțul vine înaintea alegerilor din SUA

Promisiunea lui Elon Musk ar putea costa peste 10 miliarde de dolari.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Elon Musk promite acțiuni SpaceX pentru fiecare copil american. Anunțul vine înaintea alegerilor din SUA

Promisiunea lui Elon Musk ar putea costa peste 10 miliarde de dolari.

Elon Musk a anunțat luni că intenționează să ofere câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din SUA, începând din 2027. Donația ar putea ajunge la aproximativ 10,5 miliarde de dolari. Promisiunea miliardarului vine cu două săptămâni înaintea alegerilor pentru Congresul american, în care Musk susține financiar Partidul Republican.

Omul de afaceri a făcut anunțul pe platforma X, fără să explice cum vor fi distribuite acțiunile sau care vor fi condițiile pentru beneficiari.

„Anul viitor, voi oferi câte una dintre acțiunile mele SpaceX fiecărui copil din America. Aceasta va fi prima dintre multe astfel de donații”, a transmis Musk.

Anunțul vine înaintea alegerilor pentru Congres

Promisiunea lui Elon Musk apare într-un moment important pentru politica americană. Pe 3 noiembrie vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, în urma cărora se va decide componența Congresului. Miliardarul este unul dintre cei mai importanți susținători financiari ai republicanilor și ai președintelui Donald Trump.

Din luna iulie, Musk a direcționat peste 276 de milioane de dolari către organizații și campanii care sprijină candidații republicani. Banii sunt folosiți în încercarea partidului de a-și păstra controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

O eventuală victorie a democraților ar putea schimba raportul de forțe de la Washington și ar îngreuna adoptarea unor măsuri susținute de administrația Trump.

Compania rivală Anthropic a anunțat o inițiativă similară

Anunțul lui Musk vine și după ce Anthropic, companie care dezvoltă sisteme de inteligență artificială, a prezentat un plan prin care 5% din acțiunile sale vor fi alocate unui fond destinat beneficiului public. Fondul ar urma să finanțeze proiecte de interes public și să susțină diferite inițiative sociale.

Musk a reacționat la această propunere, susținând că acțiunile ar trebui oferite direct populației, nu administrate prin intermediul unui fond.

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