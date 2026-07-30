EXCLUSIV Ce spune Simion despre discuția cu Bolojan: „Nu e treaba mea dacă unii sunt corecți și recunosc și alții nu”

„Eu tot ce am avut de spus am spus-o public, sunt discuții pe care le-am purtat cu toți liderii politici, mai departe nu e treaba mea dacă unii sunt corecți și recunosc și alții nu, nici să dau replici aiuritoare prin ziare. Fosta coaliție distrugătoare e incapabilă să formeze guvern și asta contează acum, soluția sunt alegerile și un guvern stabil pentru patru ani”, a declarat George Simion.

Reacția sa vine după ce Ilie Bolojan a precizat miercuri seara, la Digi24, că anul acesta s-a întâlnit de două ori cu George Simion.

„Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (…) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

„Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR”

Acesta a mai precizat că discuțiile nu ar fi avut loc înainte de votul pentru învestirea guvernului Veștea.

„Nu cred că a fost o discuţie înainte de guvernul Veştea. (…) Cred că a fost mai devreme. Dar nu ţin minte aceste date şi nu are rost să vin cu detalii”, a precizat Ilie Bolojan.

Anterior, George Simion declarase la Gândul că a vorbit atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, în contextul negocierilor pentru guvernul Veștea.

„N-am fost invitați să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții așa și ni s-au cerut voturile.

(…) Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan. Cu Dominic Fritz nu am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR”, a spus George Simion.