EXCLUSIV Dungaciu nu exclude ca Rusia să folosească arma nucleară. De ce nu este AUR de acord ca România să ajute financiar Ucraina

Înainte de izbucnirea războiului, Dan Dungaciu declara că Rusia nu va invada Ucraina. Confruntat astăzi, la patru ani de la actul de agresiune al Rusiei, liderul AUR susține că declarația sa s-a bazat pe „negocierea de trei luni de zile care a existat între America și Federația Rusă”.
„Și eu am privit această evoluție din perspectiva reglajului de putere. Adică sferele de influență care trebuiau să fie clarificate. Negocierea s-a blocat între americani și ruși, când rușii au cerut oprirea frontierei NATO, iar America a spus că vom face un moratoriu de 10 ani sau 15 ani.
Rușii au spus «dacă moratoriu înseamnă că vă pregătiți să intrați în Ucraina, deci trebuie să fie închis». Americanii au spus «nu putem să blocăm, pentru că dorința suverană a Ucrainei trebuie respectată». Eu am fost convins că această negociere va fi o negociere cinică între două mari puteri care își negociază sferele de influență. Din punctul acesta de vedere, negocierea a căzut și practic niciuna dintre părți nu mai avea altă opțiune. Și războiul s-a întâmplat. Din nefericire. Din punctul meu de vedere, din nefericire”, a precizat Dan Dungaciu.
„Nu văd nicio posibilitate ca rușii să fie scoși din Ucraina”
Tot înaintea războiului, liderul AUR mai preciza că Ucraina nu ar avea șanse să câștige în fața Rusiei. Întrebat acum dacă își menține declarația, Dan Dungaciu a declarat că „în acest moment, cu siguranță”.
„Depinde și ce înseamnă câștigul. Dar, după toate regulile analizelor de securitate, un stat care își pierde 25% din teritoriu nu câștigă. Pierde. În acest moment nu văd nicio posibilitate ca rușii să fie scoși din Ucraina.
Adică nu văd nicio posibilitate, indiferent ce opțiuni personale am avea fiecare dintre noi, ca inclusiv declarația finală de la Kiev sau declarația de la B9, de la București, adică integritatea teritorială a Ucrainei, care înseamnă frontierele Ucrainei din 1991, să fie respectate.
Nu văd cum se poate face asta. Nici măcar o posibilitate de a gândi un scenariu în care Ucraina va scoate rușii din Ucraina, Crimeea și toate teritoriile pe care le ocupă”, susține Dan Dungaciu.
Prim-vicepreședintele AUR a mai precizat că prezența rușilor în Ucraina este o amenințare pentru întreaga zonă, inclusiv pentru România.
„Ce se întâmplă acolo e o amenințare. E o amenințare pentru zona noastră și situația Ucrainei post război. E o amenințare că ai un stat vecin cu mulți înarmați care au făcut războiul și care probabil nu își vor satisface nevoile socio-economice sau politice după război.
România trebuie să se pregătească și pentru situația post război. Evident că este o amenințare, dar asta nu schimbă datele problemei. Sigur că ne-ar plăcea să îi scoată pe ruși de acolo. Ne-ar plăcea să fie Ucraina un buffer, să fie în NATO și Uniunea Europeană”, a declarat Dan Dungaciu.
De ce se opune AUR ajutorului pentru Ucraina
Întrebat de ce se opune AUR ajutorului pentru Ucraina dacă este de părere că situația din țara vecină este o amenințare pentru România, Dan Dungaciu a precizat că „noi nu credem că ăsta e un ajutor”.
„Cum definiți ajutorul? Unii spun foarte cinic că războiul proxi este un ajutor. Nu e obligatoriu. Războiul prin proxi nu este un ajutor, este că tu vrei să lovești ariciul, adică Federația Rusă, cu sângele, carnea și oasele ucrainenilor. Ăsta e un ajutor pentru Ucraina? Este un ajutor pentru Ucraina numai dacă îți asumi acest război, să îi scoți pe ruși de acolo. Dar nimeni nu-și asumă. Europenii plătesc. Ei sunt în fața calculatorului și se joacă și omoară soldați. Dar nu sunt ei. Sunt ucrainenii. E ajutor dacă își asumă războiul cu Rusia, se duc pe front și îi scot pe ruși de acolo. Asta ar însemna ajutor. Dar nu se va întâmpla, din punctul meu de vedere.
Faptul că noi prelungim un război fără să avem garanția că rușii vor fi scoși de acolo nu sunt convins că e un ajutor pentru Ucraina. S-ar putea ca ajutorul pentru Ucraina să fie în alt fel, așa cum spuneau americanii, să se oprească acest război, să închidă și să se facă o negociere. Continuarea războiului se face pe teritoriul ucrainean, bombele cad pe capul ucrainenilor, nu pe capul europenilor”, susține Dan Dungaciu.
„De ce nu ar folosi arma nucleară rușii dacă s-ar confrunta cu o înfrângere iminentă?”
Mai mult, liderul AUR a lansat un scenariu alarmist, acela că Vladimir Putin ar putea folosi armele nucleare.
„Din punctul meu de vedere, acest război nu se va sfârși decât prin epuizarea uneia dintre părți. Dar în niciun caz nu-mi imaginez că o putere nucleară poate să ajungă să își trimită liderii la Haga, la Tribunalul Internațional. Nu s-a întâmplat asta niciodată în istorie.
E o putere nucleară și tare mă tem că la capătul acestei escaladări ar trebui să ne gândim din când în când și la faptul că există, totuși, arme nucleare în Federația Rusă. Eu spun doar că nu-mi imaginez cum o putere nucleară ar putea fi adusă în fața Tribunalului de la Haga. De ce nu ar folosi arma nucleară rușii dacă s-ar confrunta cu o înfrângere iminentă? Indiscutabil că ar fi o catastrofă”, a declarat Dan Dungaciu.
„Eu cred că Europa gândește războiul din Ucraina, din păcate, ca războiul de independență al Uniunii Europene față de America și față de Rusia”
Liderul AUR a mai adăugat că AUR nu susține ca România să ajute Ucraina din punct de vedere financiar „pentru că noi nu vedem un capăt”. Totodată, acesta a adăugat și faptul că România ar trebui să aibă discuții cu partea americană, nu cu cea europeană.
„Eu nu văd că europenii pot să joace un rol important nici măcar în oprirea acestui război. Domnul Zelenski a spus că vrea o discuție cu președintele american, președintele Putin, în America. Nici măcar domnul Zelenski nu a invocat un lider european. Eu cred că Europa gândește războiul din Ucraina, din păcate, ca războiul de independență al Uniunii Europene față de America și față de Rusia. E războiul ei de independență. Europa crede că e un război existențial pentru ea. Ea vrea să se emancipeze, vrea să devină actor strategic global. Vrea să se federalizeze, să se centralizeze, inclusiv în numele acestui război.
Eu cred că ăsta e un joc cinic. Nu cred că va reuși. E un joc cinic care se joacă pe capul ucrainenilor, nu pe capul europenilor. Și nu are nicio șansă de izbândă, cel puțin din punctul nostru de vedere. De asta nu credem că ăsta e ajutorul principal. Este o perpetuare a unui război. (…) Dacă cineva ne-ar explica că avem o șansă ca acest război să se încheie prin scoaterea Rusiei din Ucraina, putem discuta. Dar eu nu văd asta. Noi ce facem? Noi perpetuăm aceeași narațiune că trebuie să continuăm acest război. Ca să ce? Explicați-mi, cum îi scoatem pe ruși de acolo? Ar fi ideal să îi scoatem de acolo. Dar spuneți-mi cum o să facem ”, a precizat Dan Dungaciu.
24 comentarii
Am inteles ce credeti despre razboiul din Ucraina. Dar despre cel din Palestina si Iran ce credeti?
Nu vor folosi arma nucleara pentru ca radiatiile daca ajung pe teritoriu nato se activeaza articolul 5 .. si tabaram ofensiv si radem Rusia cum curatau fermierii ceva de la vaci … !
„tabaram ofensiv si radem Rusia cum curatau fermierii ceva de la vaci”
Tăbărâm? Cine „Tăbărâm”? Ofensiv? Care ofensiv? Amice, bati câmpii!
Oare valoarea tezauruluibaflat la rusi( in parte restituit)este mai mare decat a teritoriilor aflate in Ucraina? Sau a romanilor aflati acolo? E retorica intrebarea! Dl Dungaciu spune lucruri cunoscute. Sigur, cei care se uita la TVR/ A3 CNN unde Ucraina se afla la portile Moscovei nu pot accepta adevarul din teren. Cum ar putea Rusia sa raspunda in fata unui tribunal? Fiecsi de la Haga? Suntem caraghiosi?Rusia este Rwanda? Dar America raspunde in fata vreunui tribunsl international? Pardon, dansii nici macar nu recunosc jurisdictii internationale! Acum pentru prietenul Bibi de la Ierusslim desfiinteaza si tribunalul pensl international.
Daca, Doamne fereste, rusii vin peste noi, Dungaciu asta ajunge ministrul apararii, exact precum Gusa in ’89…
De aia vorbeste cu nonsalanta asta despre arma nucleara ruseasca!
‘Unde-i minte și prostie’, nu știe ce vorbește, tot mai mulți încearcă prin asemenea declarații să provoace Rusia, o singură ogiva nucleară lansată poate declanșa o reacție în lanț, nimeni nu ș-ar dori asta. In topic: este o aberanție să intri într-un partid care nu face nimic concret pentru romăni., ‘partidul logoree’.
de unde are informatiile astea alarmiste? Oricine in tara asta posteaza, tictocul i-a facut pe toti mari analisti.
Uite, eu va spun ca ne ataca martienii, credeti?
Este posibil
La cat de disperat este ca trupele sale s-au impotmolit in Ucraina, ar fi posibil ca Putin sa foloseasca armamentul nuclear doar intr-o sitiuatie disperata, daca trupele ruse ar fi puse in situatia sa se retraga rapid, rusinos si cu pierderi mari.
Dungaciu e un tip care gandeste si cu capul, nu numai cu burtoiu’ !
Este același Dungaciu care, din aceleași surse folosite și astăzi, ne asigura înainte de invazie că ea nu va avea loc. Analist experimentat: probabilitatea e 50-50, predicție perfectă!
Nici SF-ul nu mai e ce a fost,daca pigmeii romani vorbesc in numele Rusiei
Este adevarat ce s-a scris prin presa bastinasa despre acest razboi ca se ofera acum mercenarilor o plata mult marita, de la 8.000 la 10.000 de $/luna, insa nu prea sunt amatori?!?
Daca nu ii vine mintea la cap Occidentului tare mă tem că și Rusia va face o coaliție de voință și putință si atunci am dat noroc cu sfânta pisica.
Dungaciu a cotito precum G. Simion la alegeri . Doamne ajuta !
Vorbarie multa, far nicio solutie..Asta e reteta aur pentru orisice… Nu ajutam Ucraina, desi rusia e pericol letal pentru Romania, dar asteptam sa ce???? Sa cedam rusiei…Niciun cuvant despre TEZAURUL ROMANIEI, furat de rusi… Suveranist de carton…
daniel ai datoria sa fii mai informat
și sa nu fii prost !
Scrii casa te afli în treabă. E evident de ce parte esti!
las că deja ai cedat ucranilor, te cumpără ăștia la bucată, plus te cheamă la ordine ca pe slugă.
Cam aceleași idei de prin presa rusă.
Occidentul și ucrainienii sunt de vină
Rușii săracii nu vor decât pace și liniște.
Nene, stai bland. Nn contenciosul ruso-ukranian, Kievul poarta voina principala, impins de Londra si Berlin..
Totuși spune-mi și mie ce caută rușii cu tancul peste graniță.
Separatiștii ăia din Donbas or fi apărut din spuma mării te pomenești.
Ești abonat la PRAVDA? Se pare că nu degeaba îți spui „tetea”
tetea este prost informat ,manipulat debiteaza in fals.
Continuarea razboiul inseamna distrugerea
Ucrainei care ne iubeste si ingenuncherea
economica a Europei,
Oprirea razboiului este cel mai bun fapt.
Si ptr ca rusii sunt atat de dornici de pace, i-au invadat pe ucraineni!