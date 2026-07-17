EXCLUSIV Dungaciu nu exclude ca Rusia să folosească arma nucleară. De ce nu este AUR de acord ca România să ajute financiar Ucraina

Înainte de izbucnirea războiului, Dan Dungaciu declara că Rusia nu va invada Ucraina. Confruntat astăzi, la patru ani de la actul de agresiune al Rusiei, liderul AUR susține că declarația sa s-a bazat pe „negocierea de trei luni de zile care a existat între America și Federația Rusă”.

„Și eu am privit această evoluție din perspectiva reglajului de putere. Adică sferele de influență care trebuiau să fie clarificate. Negocierea s-a blocat între americani și ruși, când rușii au cerut oprirea frontierei NATO, iar America a spus că vom face un moratoriu de 10 ani sau 15 ani.

Rușii au spus «dacă moratoriu înseamnă că vă pregătiți să intrați în Ucraina, deci trebuie să fie închis». Americanii au spus «nu putem să blocăm, pentru că dorința suverană a Ucrainei trebuie respectată». Eu am fost convins că această negociere va fi o negociere cinică între două mari puteri care își negociază sferele de influență. Din punctul acesta de vedere, negocierea a căzut și practic niciuna dintre părți nu mai avea altă opțiune. Și războiul s-a întâmplat. Din nefericire. Din punctul meu de vedere, din nefericire”, a precizat Dan Dungaciu.

„Nu văd nicio posibilitate ca rușii să fie scoși din Ucraina”

Tot înaintea războiului, liderul AUR mai preciza că Ucraina nu ar avea șanse să câștige în fața Rusiei. Întrebat acum dacă își menține declarația, Dan Dungaciu a declarat că „în acest moment, cu siguranță”.

„Depinde și ce înseamnă câștigul. Dar, după toate regulile analizelor de securitate, un stat care își pierde 25% din teritoriu nu câștigă. Pierde. În acest moment nu văd nicio posibilitate ca rușii să fie scoși din Ucraina.

Adică nu văd nicio posibilitate, indiferent ce opțiuni personale am avea fiecare dintre noi, ca inclusiv declarația finală de la Kiev sau declarația de la B9, de la București, adică integritatea teritorială a Ucrainei, care înseamnă frontierele Ucrainei din 1991, să fie respectate.

Nu văd cum se poate face asta. Nici măcar o posibilitate de a gândi un scenariu în care Ucraina va scoate rușii din Ucraina, Crimeea și toate teritoriile pe care le ocupă”, susține Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai precizat că prezența rușilor în Ucraina este o amenințare pentru întreaga zonă, inclusiv pentru România.

„Ce se întâmplă acolo e o amenințare. E o amenințare pentru zona noastră și situația Ucrainei post război. E o amenințare că ai un stat vecin cu mulți înarmați care au făcut războiul și care probabil nu își vor satisface nevoile socio-economice sau politice după război.

România trebuie să se pregătească și pentru situația post război. Evident că este o amenințare, dar asta nu schimbă datele problemei. Sigur că ne-ar plăcea să îi scoată pe ruși de acolo. Ne-ar plăcea să fie Ucraina un buffer, să fie în NATO și Uniunea Europeană”, a declarat Dan Dungaciu.

De ce se opune AUR ajutorului pentru Ucraina

Întrebat de ce se opune AUR ajutorului pentru Ucraina dacă este de părere că situația din țara vecină este o amenințare pentru România, Dan Dungaciu a precizat că „noi nu credem că ăsta e un ajutor”.

„Cum definiți ajutorul? Unii spun foarte cinic că războiul proxi este un ajutor. Nu e obligatoriu. Războiul prin proxi nu este un ajutor, este că tu vrei să lovești ariciul, adică Federația Rusă, cu sângele, carnea și oasele ucrainenilor. Ăsta e un ajutor pentru Ucraina? Este un ajutor pentru Ucraina numai dacă îți asumi acest război, să îi scoți pe ruși de acolo. Dar nimeni nu-și asumă. Europenii plătesc. Ei sunt în fața calculatorului și se joacă și omoară soldați. Dar nu sunt ei. Sunt ucrainenii. E ajutor dacă își asumă războiul cu Rusia, se duc pe front și îi scot pe ruși de acolo. Asta ar însemna ajutor. Dar nu se va întâmpla, din punctul meu de vedere.

Faptul că noi prelungim un război fără să avem garanția că rușii vor fi scoși de acolo nu sunt convins că e un ajutor pentru Ucraina. S-ar putea ca ajutorul pentru Ucraina să fie în alt fel, așa cum spuneau americanii, să se oprească acest război, să închidă și să se facă o negociere. Continuarea războiului se face pe teritoriul ucrainean, bombele cad pe capul ucrainenilor, nu pe capul europenilor”, susține Dan Dungaciu.

„De ce nu ar folosi arma nucleară rușii dacă s-ar confrunta cu o înfrângere iminentă?”

Mai mult, liderul AUR a lansat un scenariu alarmist, acela că Vladimir Putin ar putea folosi armele nucleare.

„Din punctul meu de vedere, acest război nu se va sfârși decât prin epuizarea uneia dintre părți. Dar în niciun caz nu-mi imaginez că o putere nucleară poate să ajungă să își trimită liderii la Haga, la Tribunalul Internațional. Nu s-a întâmplat asta niciodată în istorie.

E o putere nucleară și tare mă tem că la capătul acestei escaladări ar trebui să ne gândim din când în când și la faptul că există, totuși, arme nucleare în Federația Rusă. Eu spun doar că nu-mi imaginez cum o putere nucleară ar putea fi adusă în fața Tribunalului de la Haga. De ce nu ar folosi arma nucleară rușii dacă s-ar confrunta cu o înfrângere iminentă? Indiscutabil că ar fi o catastrofă”, a declarat Dan Dungaciu.

„Eu cred că Europa gândește războiul din Ucraina, din păcate, ca războiul de independență al Uniunii Europene față de America și față de Rusia”

Liderul AUR a mai adăugat că AUR nu susține ca România să ajute Ucraina din punct de vedere financiar „pentru că noi nu vedem un capăt”. Totodată, acesta a adăugat și faptul că România ar trebui să aibă discuții cu partea americană, nu cu cea europeană.

„Eu nu văd că europenii pot să joace un rol important nici măcar în oprirea acestui război. Domnul Zelenski a spus că vrea o discuție cu președintele american, președintele Putin, în America. Nici măcar domnul Zelenski nu a invocat un lider european. Eu cred că Europa gândește războiul din Ucraina, din păcate, ca războiul de independență al Uniunii Europene față de America și față de Rusia. E războiul ei de independență. Europa crede că e un război existențial pentru ea. Ea vrea să se emancipeze, vrea să devină actor strategic global. Vrea să se federalizeze, să se centralizeze, inclusiv în numele acestui război.

Eu cred că ăsta e un joc cinic. Nu cred că va reuși. E un joc cinic care se joacă pe capul ucrainenilor, nu pe capul europenilor. Și nu are nicio șansă de izbândă, cel puțin din punctul nostru de vedere. De asta nu credem că ăsta e ajutorul principal. Este o perpetuare a unui război. (…) Dacă cineva ne-ar explica că avem o șansă ca acest război să se încheie prin scoaterea Rusiei din Ucraina, putem discuta. Dar eu nu văd asta. Noi ce facem? Noi perpetuăm aceeași narațiune că trebuie să continuăm acest război. Ca să ce? Explicați-mi, cum îi scoatem pe ruși de acolo? Ar fi ideal să îi scoatem de acolo. Dar spuneți-mi cum o să facem ”, a precizat Dan Dungaciu.