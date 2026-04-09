Pe de o parte, unele voci susțin că prezența USR la guvernare depinde de Nicușor Dan, iar „oamenii vor să rămână pe funcție”. Cu alte cuvinte, criticile venite în spațiul public din partea USR pentru Nicușor Dan ar avea menirea doar de a arăta electoratului că nu își trădează principiile. În schimb, însă, în planul doi, USR ar rămâne în spatele lui Nicușor Dan, în favoarea funcțiilor pe care a reușit să le ocupe până acum.

„El nu a trădat USR. S-a ținut de cuvânt cu funcțiile prin statul român. Dar electoratul l-a trădat masiv”, spun surse din USR pentru Cotidianul.

Totodată, voci din USR se arată surprinse de modul în care a făcut președintele aceste numiri. Unii susțin că era previzibil „un deal cu PSD”, însă că se așteptau ca șeful statului „să pară că se luptă măcar”. Mai exact, Nicușor Dan să respingă în primă instanță propunerile venite dinspre ministrul PSD al Justiției, pentru ca mai apoi să le accepte sub pretextul că nu are altă soluție.

De asemenea, surse din partid susțin că dezamăgirea a ajuns până într-acolo încât unor le pare rău că i-au făcut campanie lui Nicușor Dan. Mai mult, aceleași surse spun că membri USR se întrebă dacă partidul lor mai este partid prezidențial. De asemenea, miniștrii USR nu au luat vreo poziție în partid până acum, au declarat surse din USR pentru Cotidianul.

„Este evidentă decuplarea președintelui de viziunea noastră în acest moment”

Alții se întreabă care sunt „motivele acestei cedări” în fața PSD.

„Pe noi ne îngrijorează decizia și ne preocupă posibilitatea ca Bolojan să fie sacrificat în numele unei stabilități iluzorii pe care o caută președintele. Sunt întrebări venite de la toate nivelurile din partid și este evidentă decuplarea președintelui de viziunea noastră în acest moment”, este opinia tranșantă a unui alt membru USR.

În aceeași cheie, surse politice susțin că relația dintre președinte și premier s-ar fi degradat în ultima perioadă. Aceștia nu și-ar mai răspunde la telefon unul altuia și ar comunica doar prin adrese oficiale. Nu este clar, însă, daca situația s-a schimbat între timp.

Cotidianul a obținut și o părere on the record din partea unui membru important al USR. Este vorba despre Cristian Ghinea, care a vorbit în termeni duri într-un interviu despre decizia lui Nicușor Dan.

„Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”

Care este atmosfera în USR în acest moment? Care este starea de spirit după ieșirea președintelui de aseară?

E o uriașă dezamăgire. Adică ce am comunicat unii dintre noi public și ce spunem în interiorul cu partidul. Poziția președintelui Dominic Fritz a fost una critică și foarte bună. Reținută, pentru că așa se cuvine pentru un președinte de partid.

Eu m-am exprimat mai colorat și am primit felicitări multe de la colegi. Stelian Ion a pus o poziție argumentată, la fel de critică. Și să nu uităm că între mine și Stelian Ion au fost foarte multe diferențe în interiorul USR, tocmai pe subiectul Nicușor Dan.

Adică nu mai vorbim de foști nicușoristi, ghiniști, barniști. Este o dezamăgire generală. Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum. Cam asta este atmosfera.

„Întrebarea e dacă mai este Nicușor Dan alături de USR. Folosește USR ca pe un fel de autobuz”

Și care este viitorul? Pentru că USR era partidul care îl susținea cel mai tare pe Nicușor Dan. Ce plan are USR de aici încolo? Mai este alături de Nicușor Dan? Mai ales că vine și contextul acesta al posibilei debarcări a lui Ilie Bolojan. Se creează un haos major, după cum se conturează lucrurile.

Întrebarea e dacă mai este Nicușor Dan alături de USR. Pentru că, practic, folosește USR ca pe un fel de autobuz. Se urcă, coboară, când are chef. Această desconsiderare a ceea ce a susținut USR de-a lungul a luni de zile este șocantă și ar trebui să ne pună pe gânduri.

Mai mult, aș putea să întreb eu pe domnul președinte Nicușor Dan cum este chestia asta în care Voineag îl acuză pe Vlad Voiculescu că a furat un miliard de euro. Se angajează acum doi ani, în plină epocă USL de sugrumare a democrației, se angajează personal să se ocupe de Voiculescu la televizor. Da, Voineag.

Și Voiculescu este consilier onorific al lui Nicușor Dan. Și acest Voineag, brusc, devine indispensabil. Adică Nicușor Dan a încercat să ne convingă aseară, în conferință de presă, că nu e nicio problemă că l-a pus Voineag acolo, că are experiență, domnule.

Are experiență de a fi un ticălos și un abuzator Voineag. Adică, pe lângă decizia în sine, ce a spus în conferința de presă este absolut strigător la cer. Și, ca să mă exprim plastic, ne-a vărsat un căcat pe post de prăjitură. Și s-a și enervat că mai zicem unii că miroase urât.

Adică este în mod evident că a fost un târg pervers, o negociere perversă cu PSD și a început să zică că: doamne, atât am putut, să scot cu cineva decent la DNA și restul „m-a constrâns PSD”. Ne-a zis că este o prăjitură foarte frumos mirositoare. Adică un dezastru și decizia, și comunicarea, și nervii președintelui pe subiect. Adică deja i s-a urcat la cap. Pare așa că trebuie să stăm toți în poziție de lotus ca să nu-l irităm.

„Dacă PSD trântește guvernul cu AUR, trebuie să guverneze cu AUR”

Și, mai departe, planul politic cu Ilie Bolojan?

Mie mi se pare că decizia de acum două săptămâni a forurilor extinse de conducere ale USR și PNL, care a schimbat dinamica și poziția strategică a coaliției și a partidelor din coaliție, duce la o necesitate de a colabora mai adânc cu Bolojan și cu aripa din PNL reformistă. Pentru că, de fapt, ce a zis USR-ul prin Comitetul Politic și ce a zis PNL prin Comitetul Național este că, dacă PSD trântește guvernul cu AUR, trebuie să guverneze cu AUR.

Și aceasta este o solidaritate și o colaborare fără precedent între cele două partide, care ne obligă la a construi ceva împreună. Pentru că n-o să putem să intrăm concurenți în viitoarele alegeri. Dar, dincolo de logica asta a tectonicii politice, nu vreau să mă pronunț, pentru că nu sunt decident în USR. Adică e o conducere a partidelor care trebuie să se întrunească și să decidă pe toate cele viitoare.

„Poate că problema lui Bolojan e că îl tolerează pe Predoiu în PNL”

Ar fi mai degrabă ca PNL și USR să intre, în condițiile astea, în opoziție? Pentru că, dacă fac un guvern minoritar, se bat și cu PSD și cu Nicușor Dan, după cum par lucrurile, și ar avea nevoie de voturile AUR, ceea ce ar da rău.

Nicușor Dan a ales el însuși să fie irelevant. Acum bătălia din România este între reformă și stagnare. Clar suntem unii care ne dorim să duce țara asta înainte. Nu zic de trecerea în opoziție, Doamne ferește. De ce? Să treacă PSD în opoziție. Dar un guvern minoritar poate să dea ordonanțe de urgență, să facă multe reforme.

Hai să vedem cum se aliază PSD permanent cu AUR și se stopează reformele. Să se spele pe cap cu AUR. Știți, dacă suntem toți blocați, ne blocăm unii pe alții, nu suntem în stare să rezolvăm aproape nimic. Și PSD este ba în opoziție, ba la guvernare, iar Nicușor Dan este spectator? Cineva trebuie să rupă pisica. Hai să vedem, hai să facem un guvern minoritar.

Hai să dăm ordonanțe de urgență să schimbăm alegerile în două tururi. Să facem reforma administrativă. Și să vedem PSD cum merge la alegeri anticipate. Să mergem în fața poporului. Să vedem pe Grindeanu, mare locomotivă electorală, cum merge la popor.

Nu ajungem la alegeri anticipate. Rămâne guvernul minoritar cu portofoliile PSD interimare o perioadă. Și, la un moment dat, va fi o moțiune. La moțiune pică guvernul Bolojan, că o să voteze PSD, AUR și alți suveraniști. Și ajungem în situația în care Nicușor Dan propune un alt premier. Până acum putea să joace Nicușor Dan, că așa se gândea toată lumea că va juca, îl va susține pe Bolojan și așa mai departe. Acum e de așteptat ca Nicușor Dan să propună un premier agreat de PSD. Și ce se va întâmpla atunci?

Atunci trebuie să decidă PNL-ul dacă acceptă acel premier sau nu. Dar e și treaba lui Ilie Bolojan să controleze ce se întâmplă în PNL. Dacă toată lumea îl dă pe Predoiu ca marele geniu politic care va salva situația…ce să zic, poate că problema lui Bolojan e că îl tolerează pe Predoiu acolo.