EXCLUSIV Ordonanța pe motorina din agricultură, plină de hibe. Cum sunt contraziși Grindeanu și Barbu de directiva UE

Florin Barbu (PSD), ministrul agriculturii, anunța pe 11 martie la AgroTV că fermierii ar putea să cumpere motorină la un preț redus direct de la pompă, fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA. Undeva între 4 și 4,5 lei pe litru.
„Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziționează motorina fără TVA și fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a spus social-democratul.
Ce propun Grindeanu și Barbu
Pe 27 martie, Ministerul Agriculturii a publicat în transparență proiectul. Acesta prevede eliminarea totală până la finalul anului a accizei și cotei de TVA în limita a 78 de litri pe hectar.
„În anul 2026, pentru motorina utilizată în agricultură la efectuarea lucrărilor agricole mecanizate în sectorul vegetal, beneficiarii achiziționează direct de la furnizori motorina cu un preț redus, care nu cuprinde accize și TVA.
Nivelul redus al prețului motorinei se aplică pentru cantitățile de motorină care se achiziționează în agricultură în sectorul vegetal, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2026, în cuantum unitar de 78 litri/hectar”, se arată în proiect.
Cum e contrazis Grindeanu de directiva UE privind sistemul comun de TVA. Hibele legislative
Doar că pe masa premierului Ilie Bolojan a venit și o analiză de la oameni de încredere și cu experiență. Specialiștii pe agricultură din PNL au atras problema cu privire la compatibilitatea ordonanței cu directiva UE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Din acest motiv, șeful Guvernului evită să meargă înainte cu proiectul, de teamă ca România să nu fie sancționată.
Prima problemă: Eliminarea totală a TVA (cotă 0%) vine în răspăr cu art. 99 alin. (1) din directiva Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, prin care minimul permis al cotei de TVA este 5%.
„Cotele reduse se fixează ca procent din baza de impozitare, care nu poate fi mai mic de 5 %”, se arată în directiva UE.
O derogare completă de la TVA ar necesita autorizarea Consiliului UE prin unanimitate, procedură de minimum 8 luni, care, spun surse guvernamentale, ar fi „imposibil de obținut pentru o măsură de urgență cu aplicare din ziua publicării”.
„Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate autoriza orice stat membru să introducă măsuri speciale de derogare de la dispozițiile prezentei directive, în scopul simplificării procedurii de colectare a TVA sau al prevenirii anumitor forme de evaziune fiscală sau de fraudă”, arată articolul 395 din directiva UE.
Cum ar putea fi aplicată o cotă redusa de TVA la motorina din agricultură
Totuși, o cotă redusă de TVA ar fi posibilă teoretic prin încadrarea motorinei agricole la un capitol special. Respectiv în anexa III din directivă, care prevede lista livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii cărora le pot fi aplicate cotele reduse, la punctul 11 se menționează „livrarea de bunuri și prestarea de servicii de tipul celor utilizate în producția agricolă, cu excepția bunurilor de capital, precum utilajele sau clădirile”.
Sursele citate susțin însă că această încadrare necesită o modificare a Codului fiscal român (Legea nr. 227/2015) printr-un act normativ distinct și nu poate fi instituită direct printr-o OUG care nu modifică Codul fiscal.
De asemenea, specialiștii citați atrag atenția că România nu se încadrează în nicio excepție tranzitorie (art. 104-130) sau specială prevăzută în directivă, care să permită cota zero de TVA pentru carburanți.
A doua problemă: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu este competentă să recupereze accize și TVA, ANAF fiind singurul organ competent pentru creanțele fiscale de această natură.
Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „orgoliu” în disputa pe ordonanța motorinei pentru fermieri
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a spus marți că „nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect”. În realitate, Cotidianul a demonstrat mai sus cum proiectul ministrului PSD ascunde în esență mai multe hibe care sunt incompatibile cu legislația UE privind cotele de TVA.
„Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar!”, a spus Grindeanu.
Mai mult, liderul PSD spune că blocajul este cauzat de „orgoliu politic și „încăpățânare”. „Iar, din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!”, a continuat Grindeanu, deși legislația îl contrazice.
Grindeanu l-a ridicat pe Bolojan la categoria „risc de siguranță națională”
3,5 milioane de fermieri români
România este țara cu cel mai mare număr de fermieri din UE, aproape 3,5 milioane. Cu toate acestea, 90% dintre ferme sunt mici, având mai puțin de 5 hectare, potrivit datelor Eurostat, citate de Comisia Europeană.
Suprafața utilizată în România pentru agricultură reprezintă aproximativ 13,5 milioane de hectare (ha).
23% din forța de muncă din România este angajată în agricultură, acesta fiind cel mai mare procent al persoanelor angajate în agricultură din UE.
România este, de asemenea, una dintre țările cu cea mai mare pondere a fermierilor cu vârste de peste 65 de ani (44,3%).
6 comentarii
De ce „țăranii vopsiti” din piețe nu dau bon fiscal? La ei sunt cele 230 de miliarde de euro împrumutate de stat!
ordonanta e dupa chipul si asemanarea ministrului..n-ai cu cine
Ce poți să pretinzi de la ministrul pesedist agramat Florin Decât Barbu!
Nu primesc primesc sprijin APIA fara ne spună ce fac cu producția vândută din camp la negru? Ce mai vor fermierii hoți?
Romania, tara unor creti ni care cred exceptia trebuie sa fie regula, fiecaruia sa i se aplice legea favorabila, adica idiotsocial.ismul de piata Obor !
Hot” fermierul”( țăranu), hot!