Florin Manole promite eliminarea CASS pentru mame de la 1 ianuarie 2027. Ce se întâmplă cu pensiile

Florin Manole, propus pentru un nou mandat la conducerea Ministerului Muncii, a anunțat marți, 20 octombrie, că CASS pentru indemnizațiile de creștere a copilului ar urma să fie eliminată de la 1 ianuarie 2027. Măsura este inclusă în programul de guvernare, însă autoritățile trebuie să găsească fonduri pentru a acoperi impactul bugetar de peste 500 de milioane de lei. În cadrul audierilor parlamentare, social-democratul a vorbit și despre indexarea pensiilor, sprijinirea persoanelor vulnerabile și o nouă lege a salarizării unitare.

Florin Manole a declarat, în fața comisiilor parlamentare, că eliminarea contribuției de sănătate pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului reprezintă una dintre prioritățile sale.

Pentru aplicarea măsurii, Ministerul Muncii va trebui să colaboreze cu Ministerul Finanțelor. Cele două instituții vor căuta soluții pentru compensarea veniturilor care nu vor mai ajunge la buget.

„Da, în programul de guvernare este prinsă eliminarea CASS-ului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. Acest lucru se va întâmpla de la începutul anului viitor, imediat după ce vom identifica în colaborare cu Ministerul de Finanţe surse de finanţare care să fie din economii pe care le facem la buget, care să compenseze din punct de vedere bugetar impactul acestei măsuri. Este vorba despre peste 500 de milioane de lei, dar, da, CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului următor”, a declarat Manole.

Ministrul propus a insistat că economiile necesare nu vor fi obținute prin introducerea unor taxe noi sau prin reducerea drepturilor sociale.

„Ţin doar să precizez că aceste măsuri vor însemna reduceri de cheltuieli ale statului, nu vor însemna măsuri de austeritate impuse vreunei categorii de cetăţeni sau taxe suplimentare, nimic de genul ăsta. Este vorba doar de o administrare mai prudentă a resurselor pe care le avem”, a explicat acesta.

Manole susține indexarea pensiilor după doi ani de pierdere a puterii de cumpărare

O altă prioritate prezentată de Florin Manole este indexarea pensiilor. Social-democratul consideră că veniturile pensionarilor trebuie ajustate după o perioadă în care scumpirile au redus puterea de cumpărare.

„După doi ani în care pachetul de solidaritate a compensat evident doar parțial pierderea puterii de cumpărare de către pensionari, este imperativ să avem o indexare”, a declarat acesta în timpul audierilor.

Manole a precizat însă că majorarea pensiilor trebuie analizată și în funcție de posibilitățile bugetare. România trebuie să respecte țintele de deficit, iar deciziile privind cheltuielile vor fi discutate cu Ministerul Finanțelor.

În ceea ce privește CASS aplicată pensiilor, ministrul propus a explicat că actualele prevederi vor rămâne valabile până la termenul stabilit prin lege.

„Situaţia cu CASS-ul pentru pensionari este clară din punct de vedere legal. El este în vigoare până la termenul prevăzut de lege. Despre după acel termen nu am avut discuţii”, a afirmat Manole.

Printre măsurile prezentate se numără și continuarea sprijinului acordat consumatorilor vulnerabili, inclusiv prin mecanisme de compensare a costurilor cu energia.

O nouă lege a salarizării unitare, printre prioritățile Ministerului Muncii

Florin Manole a vorbit și despre necesitatea elaborării unei legi a salarizării unitare, care să corecteze dezechilibrele din sistemul public.

Potrivit acestuia, pregătirea proiectului trebuie să înceapă prin consultări cu sindicatele, reprezentanții angajatorilor și ministerele implicate. Ministrul propus consideră că dialogul cu partenerii sociali trebuie să influențeze forma finală a legii.

Proiectul este avut în vedere pentru anul 2027, iar Manole susține că negocierile trebuie să țină cont de problemele semnalate de instituțiile publice și de reprezentanții angajaților.

După audierile din Parlament, social-democratul a transmis și un mesaj pe Facebook, în care a reafirmat că intenționează să continue proiectele începute la Ministerul Muncii.