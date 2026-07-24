Cotidianul a discutat cu un membru PSD din țară despre cum s-a văzut dinspre talpa partidului întâlnirea de la hotelul de lux din Italia dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Nu știa să fie o prietenie strânsă între cei doi, chiar dacă auzise că se văd des.

„Arsene se întâlnea des cu Ciolacu. Altceva nu am auzit.”

Membrul PSD descrie cum se vede întâlnirea dintre cei doi din măruntaiele partidului, dinspre oamenii care trag în țară, ca să păstreze electoratul în fața tăvălugului numit AUR.

„El s-a sustras de la o pedeapsă cu închisoarea de șase ani și opt luni. E urmărit internațional. În orice altă țară, în afară de Italia, ar fi fost extrădat.

Adică situația e foarte proastă. Și nu părea deloc atât de disperat. Un om detașat, cu ochelari, cu bărbuță, nu părea că ar avea vreo problemă.”

„E o alertă mare. Probabil e posibil să pierdem vreo 2%”

Întâlnirea din Italia face rău și țării, nu numai partidului, crede social-democratul.

„Pentru partid treaba e clară. Oamenii cu care am discutat sunt toți de acord. Vorbesc de oamenii ăștia cu funcții. «Ce căuta acolo? De ce s-a întâlnit? Ce s-a întâmplat?» E o alertă mare. Probabil e posibil să pierdem vreo 2%, zic unii.

E supărare mare în țară. De la șef, la simplu membru de partid. Și toate comentariile de pe toate rețelele: «Domne, ar trebui să nu mai iasă din casă!» Se răsfrânge și asupra partidului, și asupra lui Sorin Grindeanu.

Chiar dacă Marcel Ciolacu nu mai e șef, nu contează! E fostul șef al partidului. E fostul prim-ministru. Sunt prieteni foarte buni. Grindeanu a spus de o mie de ori că cel mai bun prieten al lui e Marcel Ciolacu. Deci nu se poate. Au fost în aceeași echipă. Sunt în echipă în continuare.”

Schema ajutoarelor sociale care nu prea mai merge. „Ar trebui să ne fie puțin frică”

Social-democratul crede că PSD trebuie să sufle și-n iaurt, în contextul crizei actuale și, mai ales, în contextul rivalității cu AUR.

L-am întrebat cum este lupta cu AUR în teritoriu. Omul spune că PSD nu stă chiar rău la nivel local. Are un avantaj față de AUR pentru că are primari, are lideri locali cunoscuți. AUR nu are cadre, nu îi cunoaște nimeni în țară pe cei care ar candida, iar electoratul, din rural mai ales, pune ștampila pe nume, pe om, nu musai pe partid.

Așadar, crede el, la locale s-ar putea lua scor bun, chiar de 30%. Mai greu ar fi la parlamentare, pentru că acolo nu se aplică rețeta întocmai. Iar PSD ar putea fi la 20% sau chiar mai jos. El atrage atenția asupra unui pericol și devoalează o manevră făcută de partide, nu doar PSD, în sate, ca să adune voturi.

„Fluieri și vin toți. 400 sau 600, câți sunt în comuna aia, și votează exact cum le spui tu”

„Ar trebui să ne fie puțin frică. Până acum, la sat, aveai o mulțime care sunt la ajutoare sociale, îi anunți, fluieri și vin toți. 400 sau 600, câți sunt în comuna aia, și votează exact cum le spui tu. Asta era o practică la țară.

La oraș nu merge, dar la țară, da. Într-o comună de 2.000 de oameni, dacă ai 400-500 de oameni care vin la vot grupat pentru tine, ai câștigat alegerile.”

„În multe cazuri, a ieșit AUR. Fără organizație, atenție!”

Dar, la ultimele alegeri nu a mai mers, constată omul.

„Am văzut cazuri, comune în care până acum ieșea PSD cu scor în jur de 60, 70, 80%. Ultima dată, în multe cazuri, a ieșit AUR. Fără organizație, atenție!”

„Nu-i mai controlezi pe oameni ca înainte.” AUR ar câștiga „cu sprijin din partea preoților”

Membrul PSD crede că a găsit și explicația.

„Cu sprijin din partea preoților. Nu-i mai controlezi pe oameni cum îi controlai înainte. Ajutoarele sociale sunt o masă de manevră a primarului, în general, care le distribuie lunar acolo, în administrație. Dar într-un sat sunt mult mai mulți oameni. Și pe oamenii ăia nu-i mai poți controla cum erau controlați înainte.”

Preotul, pe post de influencer

L-am întrebat dacă unii dintre preoți sunt într-adevăr, cum se zice, agenți electorali.

„Sunt. Și, din păcate, unii dintre ei se îndreaptă, și știu ce vorbesc, spre partea aceea legionară. Și gândiți-vă, acum, câți preoți avem în România – spre 50.000.

Și, vă dați seama, la mănăstiri, la înmormântări, la botez, la toate sărbătorile. Îți mai vine și de Bobotează, și de Paște, în casă. Adică ăla te freacă la cap până… Că e influencer major. Și influencerul ăsta e periculos, atenție, față-n față.”

Social-democratul susține că PSD trebuie să aibă grijă, pentru că preoțimea de la talpa țării nu a beneficiat de avantaje.

„De la centru ce-au făcut?! Au dat la episcopi, au dat la patriarh. Vorbesc de sponsorizările care se fac prin guvern și prin parlament. Dar ei n-au ținut cont de cel de jos. De preotul care influențează masa de votanți. Că la urma urmei, asta contează!”, își încheie omul povestea.