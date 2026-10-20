Frontiera estică, testul ministrului Dan Neculăescu

Dan Neculăescu a așezat Republica Moldova, Ucraina și Marea Neagră între prioritățile mandatului său. Alegerea este corectă. Aceste dosare definesc securitatea și capacitatea României de a influența propria vecinătate. Provocarea începe însă odată cu transformarea declarațiilor în proiecte, resurse și decizii susținute politic.

Pentru Chișinău, ministrul a promis prezentarea unei liste de proiecte concrete în prima parte a anului 2027, cu accent pe conectivitate și investiții românești. Acesta este angajamentul care permite verificarea viitorului mandat. România trebuie să precizeze ce finanțează, cine execută și când vor fi vizibile rezultatele.

Formula proiectului de suflet exprimă apropierea dintre cele două maluri ale Prutului, dar responsabilitatea Bucureștiului cere continuitate administrativă. Investițiile, legăturile energetice și infrastructura comună pot reduce vulnerabilitățile R.Moldova și pot face apropierea europeană mai credibilă pentru cetățeni. Când infrastructura rămâne pe hârtie, influența României pierde teren, iar promisiunea europeană poate fi atacată mai ușor de propaganda care cultivă frica și dezamăgirea.

Sprijinul pentru aderare trebuie însoțit de expertiză, susținere diplomatică și apărarea parcursului european în capitalele unde acesta întâmpină rezerve. Neculăescu va trebui să obțină pentru această politică bani și răbdare politică la București. Relația cu Republica Moldova este prea importantă pentru a depinde de entuziasmul unei audieri parlamentare.

Consecvență strategică

În relația cu Ucraina, ministrul propune continuarea sprijinului și deschiderea unui dialog direct cu reprezentanții comunității românești. Invitația la București pentru liderii din Cernăuți, Transcarpatia și Odesa este utilă dacă produce o agendă de lucru și urmărirea angajamentelor asumate de Kiev.

România are interesul strategic ca Ucraina să reziste agresiunii ruse și să își păstreze capacitatea de apărare. Acest interes trebuie explicat public, inclusiv celor tentați să transforme orice dificultate bilaterală într-un argument împotriva sprijinului acordat vecinului atacat.

Protejarea drepturilor românilor trebuie susținută prin negocieri ferme și obiective verificabile privind educația, limba și viața comunitară. O întâlnire poate deschide dialogul. Progresul depinde de deciziile autorităților ucrainene și de aplicarea lor. Bucureștiul trebuie să urmărească sistematic această diferență.

Neculăescu are de construit o relație suficient de solidă pentru cooperare și suficient de sinceră pentru discutarea divergențelor. În egală măsură, evitarea problemelor ar alimenta neîncrederea. Pentru Moscova, o ruptură între București și Kiev ar reprezenta un câștig strategic, deoarece ar transforma problemele comunității românești într-un instrument de dezbinare a vecinilor săi.

Sprijinul pentru Kiev și apărarea intereselor românești cer aceeași disciplină diplomatică. Vorbim de obiective clare, interlocutori responsabili și evaluarea rezultatelor.

Proba pontică

La Marea Neagră, Neculăescu a vorbit despre consolidarea prezenței aliate, cooperarea cu Bulgaria și Turcia și operaționalizarea hubului european de securitate. Sunt direcții necesare, dar credibilitatea lor depinde de capacitățile pe care România le poate mobiliza împreună cu partenerii.

Discuțiile despre drone și inteligență artificială trebuie să aducă instruire, producție și echipamente utilizabile. Diplomația poate deschide uși și poate forma coaliții, iar rezultatele cer coordonare cu Apărarea, Economia și instituțiile care finanțează proiectele. Ministerul de Externe va trebui să urmărească acest traseu până la implementare.

Cooperarea cu Ankara trebuie construită în jurul intereselor comune și al unor contribuții concrete. Bucureștiul are nevoie de inițiativă regională și de o voce susținută la Washington și Bruxelles. Prezența la negocieri devine relevantă când România poate propune soluții și își poate respecta angajamentele.

Cele trei dosare au o verigă comună, și anume reducerea vulnerabilităților din est. O Republică Moldova mai bine conectată, o Ucraină sprijinită consecvent și o Mare Neagră mai sigură consolidează România. Mandatul lui Neculăescu va fi judecat prin capacitatea de a construi această legătură în practică, inclusiv când apar costuri politice reale.