FSB susține că a împiedicat un atac cu drone în regiunea Moscovei. Doi cetățeni moldoveni, reținuți

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a reținut doi cetățeni ai Republicii Moldova, pe care îi acuză de implicare în pregătirea unui atac cu drone asupra unor obiective din regiunea Moscovei. Potrivit autorităților ruse, cei doi ar fi acționat la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene și ar fi avut rolul de a organiza și coordona lansarea unor drone încărcate cu explozibili.

Într-un comunicat citat de agențiile de presă ruse și preluat de News.ro, FSB susține că operațiunea ar fi fost dejucată înainte ca atacul să fie pus în aplicare. Instituția afirmă că suspecții ar fi primit echipamente, fonduri și instrucțiuni prin intermediul unor canale de comunicații criptate și că pregătirile pentru atac se aflau într-un stadiu avansat.

Componente pentru drone

Potrivit FSB, în urma perchezițiilor au fost descoperite componente pentru drone, dispozitive electronice, explozibili și alte materiale care ar fi urmat să fie utilizate în atac. Autoritățile ruse susțin că țintele vizate se aflau în regiunea Moscovei, fără a oferi însă detalii suplimentare privind obiectivele sau data la care ar fi urmat să aibă loc operațiunea.

De asemenea, serviciul de securitate rus afirmă că cei doi cetățeni moldoveni ar fi recunoscut implicarea în activitățile investigate. Aceste declarații nu au putut fi verificate din surse independente, iar imaginile și informațiile prezentate de FSB nu au fost confirmate de observatori internaționali.

Cine a fost implicat

Potrivit FSB, cei doi cetăţeni moldoveni recrutaţi de serviciile ucrainene se numesc Victor Pîrlog, născut în 1986, şi Aurel Calos, născut în 1995. Aceştia ar fi urmat o pregătire specială, pentru a pregăti hangarul în vederea lansării dronelor.

În organizarea presupusului atac ar fi implicat şi Albert Vasiliev, cunoscut rapper şi blogger ucrainean, iar SBU ar fi implicat copii cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani pentru activarea unor cartele SIM utilizate în drone, susţine FSB.

Până în prezent, autoritățile din Republica Moldova nu au oferit o reacție oficială cu privire la acuzațiile formulate de partea rusă. Nici autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile prezentate de FSB, care susține că operațiunea ar fi fost coordonată de serviciile de informații ale Ucrainei.