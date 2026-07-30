Furtună devastatoare în Rio de Janeiro. Cinci oameni au murit, iar orașul a fost paralizat VIDEO

Cel puțin cinci persoane au murit după o furtună violentă care a lovit Rio de Janeiro și statul São Paulo. Vântul puternic a provocat pagube importante și a paralizat transportul public.

Mădălina Hodea
Furtună devastatoare în Rio de Janeiro. Cinci oameni au murit, iar orașul a fost paralizat VIDEO

Cel puțin cinci persoane au murit după o furtună violentă care a lovit Rio de Janeiro și statul São Paulo. Vântul puternic a provocat pagube importante și a paralizat transportul public.

O furtună violentă a provocat haos în Rio de Janeiro și în statul São Paulo, unde cinci persoane și-au pierdut viața. Rafalele de peste 100 km/h au doborât copaci, au întrerupt transportul public și alimentarea cu energie electrică, iar autoritățile continuă intervențiile pentru limitarea efectelor.

O furtună violentă care a lovit pe neașteptate orașul Rio de Janeiro și statul brazilian São Paulo a provocat moartea a cinci persoane și a lăsat în urmă distrugeri importante. Rafalele de vânt, care au depășit 100 km/h, au smuls acoperișuri, au doborât zeci de copaci și au paralizat transportul public, transformând străzile într-un adevărat haos.

Furtuna s-a declanșat în plină zi, într-un moment în care orașul era extrem de aglomerat. Cele trei linii de metrou din Rio de Janeiro și-au întrerupt complet circulația, iar mii de persoane au rămas blocate. Mai multe cartiere au fost afectate și de întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Cele cinci victime au fost înregistrate în statul São Paulo. În orașul Santos, o persoană fără adăpost și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste ea. Un pescar a murit după ce ambarcațiunea sa s-a scufundat din cauza vremii extreme, iar alte două persoane au decedat în urma prăbușirii unui zid. Autoritățile continuă căutările unui alt pescar dat dispărut în zona de coastă Tarituba.

Vijelia a creat momente de panică și în cele mai cunoscute zone turistice ale orașului. La statuia lui Hristos Mântuitorul, vizitatorii au încercat să se adăpostească de rafalele puternice, în timp ce pe plajele din Rio turiștii au fugit în grabă, surprinși de nisipul ridicat de vânt. Martorii au povestit că mesele, scaunele și alte obiecte au fost pur și simplu luate pe sus de rafale.

Autoritățile braziliene evaluează în continuare amploarea pagubelor și lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și reluarea transportului public. Furtuna este una dintre cele mai puternice care au lovit regiunea în ultimii ani și readuce în atenție vulnerabilitatea marilor orașe în fața fenomenelor meteorologice extreme.

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