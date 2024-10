Gabriela Szabo: Justiţia mi-a dat dreptate

Curtea de Apel Bucureşti i-a dat câştig Gabrielei Szabo, în procesul cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, cu privire la decizia edilului privind detaşarea ei de la conducerea CSM Bucureşti în 2022.

Instanta a hotărât anularea dispoziţiei privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă al lui Szabo şi a dispus reintegrarea fostei sportive “pe postul şi în funcţia deţinute anterior concedierii”. Pârâţii trebuie să îi plătească despăgubiri lui Szabo.

Gabriela Szabo a reacţionat după câştigarea procesului:

“JUSTIŢIA MI-A DAT DREPTATE. NICUSOR DAN A MINTIT!

Astăzi, instanţa a publicat decizia finală prin care mi se recunoaşte nevinovăţia şi faptul ca drepturile mi-au fost încălcate în mod abuziv.

În mod absolut nedrept am fost acuzată nefondat şi supusă, luni în şir, unui atact calomnios din partea primarului Nicusor Dan. După 2 ani de zile, astăzi JUSTIŢIA FACE DREPTATE.

Decizia instanţei confirmă nu doar faptul că măsurile luate împotriva mea au fost nefondate, ci, mai rău decât atât, au fost motivate de interese care nu au legătură cu rigorile, regulile de procedură sau respectarea legii.

Hotărârea de astăzi este un pas bun în repararea nedreptăţii flagrante care mi s-a facut, deşi experienţa amară şi trăirile negative cauzate de acuzaţiile mincinoase şi fără temei nu vor putea fi şterse.

Am avut încredere că adevărul şi integritatea nu pot fi învinse şi am luptat pentru asta. Am luptat o luptă deşi nu trebuia să fiu eu în ea.

Victoria mea să servească, sper, drept un precedent important în orice luptă pentru apărarea drepturilor unei persoane şi a demnităţii”.