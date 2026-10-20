Ghinea acuză că fondurile europene ajung să fie controlate „în familie”: „Au început jaful!”. Soția rectorului SNSPA, în centrul scandalului

Cristian Ghinea acuză coaliția PSD-PNL-UDMR că pregătește numiri controversate la conducerea instituțiilor care controlează banii publici. Politicianul contestă propunerea Cameliei Pricopie, soția rectorului SNSPA, pentru șefia interimară a Autorității de Audit. El susține că legea nu permite o asemenea numire și avertizează asupra unui posibil conflict de interese în gestionarea fondurilor europene.

Într-o postare pe Facebook, Ghinea susține că partidele aflate la guvernare încearcă să păstreze anumite persoane în funcții prin soluții care ar încălca legislația.

Luni, 19 octombrie, comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului au avizat, potrivit acestuia, propunerea de numire a Cameliei Pricopie în funcția de președinte interimar al Autorității de Audit. Votul în plen este programat pentru marți. Camelia Pricopie ocupă deja funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit, în care a fost numită de Parlament în martie 2023.

Ghinea susține că legea nu permite numirea unui președinte interimar

Principala obiecție formulată de Cristian Ghinea privește legalitatea procedurii. Potrivit acestuia, legislația nu prevede posibilitatea desemnării unui președinte interimar la Autoritatea de Audit.

„Legea nu prevede posibilitatea numirii unui președinte interimar la Autoritatea de Audit. Președintele este numit de Parlament pentru durata mandatului său de consilier de conturi. Atât zice legea”, a scris Ghinea.

Acesta consideră că Parlamentul nu poate introduce o asemenea funcție printr-o simplă hotărâre.

Ghinea ridică și problema independenței instituției, în contextul schimbărilor pregătite la conducerea Ministerului Fondurilor Europene.

Alexandru Mihai Ghigiu, propus de PSD pentru acest portofoliu, a ocupat funcția de prorector al SNSPA. Acesta a fost numit în conducerea universității de rectorul Remus Pricopie, soțul Cameliei Pricopie. În opinia lui Ghinea, aceste legături ridică semne de întrebare privind separarea dintre administrarea fondurilor europene și verificarea cheltuirii lor.

„Cu alte cuvinte, oameni din același cerc de influență ușor dovedibil ajung atât în zona administrării fondurilor europene, cât și în cea a controlului utilizării lor”, susține politicianul.

Ghinea avertizează că situația ar putea afecta independența Autorității de Audit. El invocă regulamentele europene privind conflictele de interese, inclusiv cele rezultate din relații de familie sau afinități politice.

„Autoritatea de Audit ar trebui să fie independentă tocmai față de instituțiile care gestionează acești bani. Nu doar pe hârtie, ci și în realitate”, a adăugat acesta.

Probleme și la Curtea de Conturi. Mandatul fostului președinte a expirat

Cristian Ghinea atrage atenția și asupra situației de la Curtea de Conturi, unde conducerea este asigurată de Mirela Călugăreanu, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. Politicianul susține că interimatul nu mai poate continua în aceleași condiții, Conform acestuia, hotărârea Parlamentului prin care Călugăreanu a fost desemnată să conducă instituția nu poate produce efecte după încheierea mandatului fostului președinte.

„Hotărârea Parlamentului din 2025 nu poate prelungi un mandat dincolo de limita stabilită prin lege”, afirmă Ghinea.

El critică faptul că Parlamentul nu a făcut numirile necesare înainte de expirarea mandatelor și susține că această întârziere afectează funcționarea instituțiilor de control. Situația s-ar putea complica și mai mult pe 6 noiembrie, când, potrivit lui Ghinea, expiră mandatul de consilier de conturi al Mirelei Călugăreanu.

Marian Neacșu, criticat pentru că ia în calcul și șefia Curții de Conturi

În aceeași postare, Cristian Ghinea îl critică pe Marian Neacșu, propus de PSD pentru funcția de ministru de Interne.

Neacșu a declarat luni, 19 octombrie, că preferă, deocamdată, portofoliul Afacerilor Interne, dar nu exclude posibilitatea de a conduce Curtea de Conturi.

„Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. Pot să vă spun că îmi voi face foarte serios, cum am făcut peste tot, treaba aici, la Ministerul de Interne și în măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate ca să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi mă gândesc în mod foarte serios”, a declarat Marian Neacșu.

Ghinea interpretează această declarație drept un indiciu că numirile la Curtea de Conturi ar putea fi amânate în funcție de negocierile politice și de preferințele unor lideri PSD.

„Dl Neacșu are de făcut opțiuni grave de carieră. Azi optează să fie ministru, dar poate peste două săptămâni sau peste șase luni are chef să fie șef la Curtea de Conturi, deci se blochează postul de șef acolo, ilegal”, a scris Ghinea.

Politicianul cere respectarea procedurilor prevăzute de lege și critică amânarea numirilor la conducerea instituțiilor responsabile de controlul banilor publici.