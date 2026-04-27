„Ghinion!” Fostul ministru PSD al Transporturilor, despre scumpirea tarifelor la metrou înainte de demisie

Ciprian Șerban, fost ministrul social-democrat al Transporturilor, a semnat chiar la finalul mandatului scumpirile semnificative la biletele de metrou. Noile preţuri se vor aplica de la 1 mai. Preţul unei călătorii creşte de la 5 la 7 lei, iar cel al unui abonament lunar, de la 100, la 140 de lei.

Acesta spune că este vorba de ghinion, nu de o acțiune planificată să cadă la final de mandat. Șerban a spus, conform Mediafax, că decizia fusese luată de Consiliul de administrație al Metrorex.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață, ghinionul meu pe final meu de mandat. De ce? Pentru că acolo aveam o decizie și o asumare a Consiliului de Administrație și a Consiliului de la Metrorex”, a răspuns Ciprian Șerban.

Fostul ministru susține că a încercat mai multe variante prin care să fie evitată creșterea prețului unei călătorii cu metroul.

„Am încercat tot felul de discuții cu dânșii, am încercat tot felul de variante să nu ajungem la această creștere. Nu se poate reveni la ea. Era cumva atributul meu să semnez acel ordin pentru că a urmat toți pașii în minister, ajungând la mine la mapă, trebuia semnat.”

Radu Miruţă, ministrul interimar de la Transporturi, ar putea anula Ordinul privind majorarea cu până la 44% a tarifelor. Ministrul interimar al Transporturilor a declarat la Europa FM că va analiza majorarea prețului pentru călătoriile cu metroul, făcută pe ultima sută de metri de predecesorul său de la PSD. Radu Miruță a explicat că va verifica atât motivele care au stat la baza creșterii tarifelor. Dar și modul de utilizare al banilor la Metrorex.

Începând cu 1 mai, o călătorie cu metroul va costa 7 lei în loc de 5, conform ordinului de ministru care a fost publicat în Monitorul Oficial. Iar un abonament de 24 de ore, care acum costă 12 lei, va costa 18 lei. Preţul unui abonament lunar creşte de la 100 la 140 de lei.