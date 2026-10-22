Grânarul Europei revine în forță. România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE

Datele Comisiei Europene arată că exporturile de grâu au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în timp ce importurile de porumb au crescut semnificativ, dar și comerțul cu orz a înregistrat o scădere importantă.
România a exportat 3,68 milioane de tone de grâu moale
În perioada 1 iulie – 18 octombrie 2026, țările Uniunii Europene au exportat în total 8,47 milioane de tone de grâu moale, o cantitate apropiată de cea din aceeași perioadă a anului trecut.
România conduce clasamentul exportatorilor europeni, cu 3,68 milioane de tone. Pe următoarele locuri se află Lituania, cu 1,29 milioane de tone, Polonia, cu 970.000 de tone, Letonia, cu 890.000 de tone, și Bulgaria, cu 730.000 de tone.
Totuși, pentru a înțelege cât mai corect aceste cifre, e important de subliniat că Executivul european nu a primit toate informațiile privind exporturile din unele state membre. Lipsesc date complete pentru Franța începând din 2024, pentru Bulgaria și Irlanda din sezonul 2023/2024, precum și pentru Grecia din ianuarie 2026.
UE a importat cu 40% mai mult porumb
Importurile de porumb ale Uniunii Europene au ajuns la 6,64 milioane de tone, cu 40% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a sezonului trecut.
Creșterea vine după ce seceta a afectat culturile de porumb din Europa. Recolta din acest an este estimată să fie cea mai slabă din 2000 încoace, iar fermierii și industria alimentară trebuie să aducă porumb din alte țări pentru a acoperi necesarul. Cerealele sunt folosite, printre altele, pentru hrana animalelor și pentru producția de amidon.
Statele Unite și Ucraina au livrat cantități mai mari de porumb către UE. Importurile din SUA au urcat la 2,9 milioane de tone, față de aproximativ 900.000 de tone în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, livrările americane s-au triplat.
Și Ucraina și-a majorat exporturile către piața europeană, de la 770.000 de tone la 1,62 milioane de tone.
În schimb, livrările din Brazilia au scăzut, de la 2,74 milioane de tone la 1,82 milioane de tone. Chiar și așa, Brazilia rămâne al doilea mare furnizor de porumb al Uniunii Europene.
Exporturile de orz ale UE au scăzut cu 41%
Spre deosebire de grâu, ale cărui exporturi au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, comerțul european cu orz a înregistrat o scădere puternică.
În perioada analizată, țările UE au exportat 2,22 milioane de tone de orz, cu 41% mai puțin decât în aceeași perioadă a sezonului precedent.
7 comentarii
Nu pot crede aceasta stire atata timp cat in Romania intra foarte mult grau din Ukraina.
Intro țară in care pâinea pe care o mănâncă oamenii provine din făină din import sau aluat congelat. „Nu poate fi niciodată un …granar ” !.
Deci, ca pe vremea rãposatului, raportãm productii record. In regulã, de data asta cred pe cuvânt (pe vremuri, nu). Când sunt productii record, scade pretul. Totusi, saptamana trecuta, pâinea de la brutãria din colt s-a scumpit cu 14%. Care-i explicatia? Ne lãudãm cã suntem fruntasi la export (ca sã ne lãudãm si noi cu ceva) dar dãm grâul cu 1,25 lei/kg la export si importãm cocã congelatã care devine produs finit de 12-14 lei/kg la raftul supermarketurilor (aici mã refer strict la sortimente de paine, nu la rulouri, merdenele, strudele etc. care ajung si la 30-40 lei/kg)… Deci, cu ce ne mandrim noi? Cu export de materie bruta… iar grosul, plus valoarea, se duce la altii..
Ce folos că România a fost și este GRANATUL Europei când o pâine are prețul de 10 lei, iar un covrig 3 lei!. În Port Constanta sunt SUTE de vagoane marfa cu CEREALE românești care așteaptă să fie încărcate în vapoare străine la export !.
Revine din parti. Ukraina e fruncea.
Inca o dovada ca Romania merge intr-o directie gresita, dar intr-un SENS bun ! Orice directie are doua sensuri, doar directia a 5-a n-are un sens
Articolul omite, in stilul obisnuit propagandistic, sa precizeze ce venituri in plus au adus aceste „recolte record” in buzunarul statului. Q2 2025 la Q2 2026, vorbim de mai undeva la 80 milioane de dolari in plus… nu acopera mai nimic din cheltuielile regimului pe alte prostii, tanculete, securisti, etc