Grânarul Europei revine în forță. România a ajuns cel mai mare exportator de grâu din UE

Datele Comisiei Europene arată că exporturile de grâu au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, în timp ce importurile de porumb au crescut semnificativ, dar și comerțul cu orz a înregistrat o scădere importantă.

România a exportat 3,68 milioane de tone de grâu moale

În perioada 1 iulie – 18 octombrie 2026, țările Uniunii Europene au exportat în total 8,47 milioane de tone de grâu moale, o cantitate apropiată de cea din aceeași perioadă a anului trecut.

România conduce clasamentul exportatorilor europeni, cu 3,68 milioane de tone. Pe următoarele locuri se află Lituania, cu 1,29 milioane de tone, Polonia, cu 970.000 de tone, Letonia, cu 890.000 de tone, și Bulgaria, cu 730.000 de tone.

Totuși, pentru a înțelege cât mai corect aceste cifre, e important de subliniat că Executivul european nu a primit toate informațiile privind exporturile din unele state membre. Lipsesc date complete pentru Franța începând din 2024, pentru Bulgaria și Irlanda din sezonul 2023/2024, precum și pentru Grecia din ianuarie 2026.

UE a importat cu 40% mai mult porumb

Importurile de porumb ale Uniunii Europene au ajuns la 6,64 milioane de tone, cu 40% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a sezonului trecut.

Creșterea vine după ce seceta a afectat culturile de porumb din Europa. Recolta din acest an este estimată să fie cea mai slabă din 2000 încoace, iar fermierii și industria alimentară trebuie să aducă porumb din alte țări pentru a acoperi necesarul. Cerealele sunt folosite, printre altele, pentru hrana animalelor și pentru producția de amidon.

Statele Unite și Ucraina au livrat cantități mai mari de porumb către UE. Importurile din SUA au urcat la 2,9 milioane de tone, față de aproximativ 900.000 de tone în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, livrările americane s-au triplat.

Și Ucraina și-a majorat exporturile către piața europeană, de la 770.000 de tone la 1,62 milioane de tone.

În schimb, livrările din Brazilia au scăzut, de la 2,74 milioane de tone la 1,82 milioane de tone. Chiar și așa, Brazilia rămâne al doilea mare furnizor de porumb al Uniunii Europene.

Exporturile de orz ale UE au scăzut cu 41%

Spre deosebire de grâu, ale cărui exporturi au rămas la un nivel apropiat de cel de anul trecut, comerțul european cu orz a înregistrat o scădere puternică.

În perioada analizată, țările UE au exportat 2,22 milioane de tone de orz, cu 41% mai puțin decât în aceeași perioadă a sezonului precedent.

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