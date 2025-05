Haaland dă vina pe toți colegii de echipă

Atacantul Erling Haaland a afirmat că toți fotbaliștii de la Manchester City sunt responsabili pentru sezonul ‘oribil’ al echipei antrenate de Pep Guardiola, chiar dacă va încerca să-l încheie cu un trofeu, în acest weekend, informează DPA.

Manchester City va înfrunta formația Crystal Palace în finala Cupei Angliei, programată sâmbătă pe stadionul Wembley, având nevoie de victorie pentru a evita o campanie fără trofee, după ce a câștigat ultimele patru ediții din Premier League.

‘Acest sezon a fost foarte greu. Nu este plăcut să pierzi atâtea meciuri, este plictisitor și nu este distractiv. De aceea trebuie să terminăm bine și să obținem un trofeu’, a declarat norvegianul pentru BBC Sport.

‘Este un obicei bun să ajungi pe Wembley și întotdeauna e important să câștigi trofee. Avem finala Cupei Angliei de jucat, iar faptul că într-un sezon oribil am reușit totuși să facem asta spune totul’, a adăugat Haaland.

Manchester City a fost perturbată de o serie de accidentări în prima jumătate a sezonului, inclusiv cea a a lui Rodri, câștigătorului Balonului de Aur 2024, în luna septembrie, mijlocașul spaniol fiind indisponibil de atunci.

Însă Haaland, care a revenit după o problemă la gleznă și a fost titular sâmbătă în remiza albă cu Southampton, a precizat că nu este interesat să găsească ‘scuze’.

‘Nu am fost suficient de stabili în acest sezon și nu am câștigat suficiente meciuri, este atât de simplu. Trebuie să jucăm mai bine în meciurile importante. Nu am câștigat suficiente meciuri consecutive. Desigur, ne-am confruntat cu accidentări pe parcursul sezonului, dar nu ar trebui să căutăm scuze. Fiecare dintre noi nu a fost suficient de bun și nu am fost la cel mai bun nivel al nostru, așa că atunci când nu ești la cel mai bun nivel, nu vei câștiga meciuri în această țară, pentru că este atât de greu’, a adăugat golgheterul lui Manchester City.