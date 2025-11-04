Ieri bugetari de lux, mâine șomeri. Nazare demite șefimea unei bănci de stat

Nazare: „Vom face o nouă selecţie la Banca de Dezvoltare în curând”

“Eu pot să vă spun că am preluat acum trei luni această speţă. Conducerea acestei bănci, vorbim de Consiliul de supraveghere, oricum va fi schimbată. Vom face o nouă selecţie la Banca de Dezvoltare în curând. Este în curs acest lucru şi când vom face noua selecţie ne vom uita la toate aceste aspecte care nu ţin de prezent. Ţin de cum au fost gândite lucrurile în trecut”, a spus Alexandru Nazare.

Declarația șefului de la Finanțe vine în contextul în care a fost întrebat de jurnalişti cum comentează faptul că banca a cheltuit în 2024 suma de 20 de milioane de lei pe salarii, iar jumătate din bani ar fi ajuns numai în lefurile celor puși în funcții de conducere.

Amintim că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este singura bancă de dezvoltare din România deținută integral de stat, prin Ministerul Finanțelor. A fost înființată la sfârșitul anului 2023, ca parte din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

“Am propus în 2021 o cu totul altă formulă de creare a unei bănci de dezvoltare, mult mai rapidă şi mai ieftină. M-am bătut pentru această formulă în 2021, acum patru ani, pentru că această bancă de dezvoltare putea fi inclusă în PNRR şi putea să ne ajute foarte mult la modul în care absorbeam banii din PNRR, cel puţin banii din împrumut de pe PNRR. Formula propusă de mine nu a fost aprobată. S-a mers pe alte variante de creare a unei instituţii. Instituţia este creată în acest moment. Am preluat acum trei luni această situaţie.

Vreau să folosim Banca de Dezvoltare, aceasta nou creată, pe cât posibil cât mai mult şi cât mai bine, pentru că în programul de relansare, ca şi element de relansare, e foarte important că această bancă de dezvoltare va pune la dispoziţie resurse pentru peste 25.000 de IMM-uri. Sunt programe care au fost create la Banca de Dezvoltare.

Vom semna convenţiile cu băncile pentru garanţia de portofoliu în cursul săptămânii viitoare. Şi vorbim de peste 1,2 miliarde de euro în 2026, garanţia de portofoliu. Sunt bani disponibili pentru IMM-uri şi microîntreprinderi. Cred că e foarte important că avem un instrument”, a mai declarat Alexandru Nazare.