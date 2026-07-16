Bolojan, la Terapia Cluj: Cei din privat au o presiune permanentă

Ilie Bolojan a fost în vizită de lucru la compania Terapia Cluj. După vizita făcută zilele trecute, premierul interimar a ținut să precizeze că îi respectă pe oamenii care duc pe umerii lor economia României, fie că lucrează în sectorul privat sau în cel public. ”Din munca lor își întrețin familiile, contribuie la bugetele locale prin impozitele pe salarii, iar companiile la care sunt angajați susțin bugetul de stat prin taxe și investiții”, a scris premierul pe pagina sa de FB.

El a mai subliniat presiunea constantă din mediul privat. „Cei din privat au o presiune permanentă să mențină firmele rentabile, să-și crească productivitatea și să câștige noi piețe. Doar așa pot rezista pe termen lung”, crede Bolojan. În acest context, oficialul spune că încearcă să viziteze companii performante și să se întâlnească cu oameni care inspiră.

Cu aproape 1.000 de angajați și o activitate semnificativă de export, Terapia Cluj și-a diversificat portofoliul, și-a extins capacitatea de producție și a intrat pe noi piețe internaționale.

Bolojan le-a mulțumit angajaților pentru locurile de muncă create, pentru milioanele de cutii de medicamente produse anual pentru pacienții din România și din lume, precum și pentru impozitele achitate.

„Discuția cu echipa de conducere și cu dl Dragoș Damian, CEO al Terapia, mi-a reconfirmat convingerea că o creștere economică sănătoasă se bazează pe industrializare și internaționalizare.