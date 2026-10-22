Încă un caz de violență în rândul tinerilor. Adolescent de 17 ani, bătut și amenințat de șase tineri

Șase tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce ar fi atras un adolescent de 17 ani într-o zonă izolată din Craiova, unde l-ar fi imobilizat și agresat fizic. După atac, aceștia l-ar fi amenințat că îl vor agresa din nou dacă va povesti cuiva ce s-a întâmplat sau va merge la poliție.

Incidentul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de 15 octombrie, pe strada Brestei din municipiul Craiova, într-o zonă cu vegetație abundentă. Potrivit anchetatorilor, cei șase tineri l-ar fi atras pe adolescent în acel loc, unde l-ar fi imobilizat împotriva voinței sale, împiedicându-l să plece. Ulterior, victima ar fi fost agresată fizic, iar presupuşii agresori ar fi încercat să o împiedice să reclame faptele, scrie News.ro.

Cum au fost identificați cei șase tineri

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor în data de 20 octombrie, când o femeie, reprezentanta legală a adolescentului, a reclamat că acesta fusese agresat de persoane necunoscute.

În urma verificărilor și a activităților de cercetare, polițiștii au reușit să identifice șase persoane bănuite de comiterea faptelor. Cinci dintre acestea sunt din municipiul Craiova, iar cea de-a șasea este din comuna Ișalnița, județul Dolj.

Pe 21 octombrie, suspecții au fost conduși la audieri. După administrarea probelor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a dispus reținerea lor pentru 24 de ore. Cei șase au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ce acuzații li se aduc

Tinerii sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe, amenințare și influențarea declarațiilor. Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și a rolului fiecărei persoane implicate.

În cursul zilei de 22 octombrie, cei șase urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.