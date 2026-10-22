UPDATE Primăria Municipiului București dezminte informațiile apărute în spațiul public referitoare la faptul că o macara s-ar fi prăbușit peste blocul din Rahova. „Pe șantierul din strada Vicina nu a avut loc niciun accident. Macaraua nu a căzut și nu se sprijină pe imobil. Toate operațiunile de punere în siguranță se fac în condiții de deplină siguranță”, transmite PMB.

Primăria atașează și două imagini doveditoare ale lipsei vreunui incident luate de pe camerele din zonă, joi, 22 octombrie, ora 16.53.

Știrea inițială

O macara folosită la demolarea controlată a blocului din Rahova, afectat grav de explozia din octombrie 2025, s-a înclinat și se sprijină acum pe clădire.

Macaraua care susține plasa pentru praf s-a înclinat

Un incident grav a fost semnalat joi, 22 octombrie 2026, pe șantierul unde este demolată o parte din blocul din Rahova, afectat de explozia de acum un an, potrivit Adevărul. Macaraua care susține plasa pentru praf s-a înclinat și se sprijină în prezent pe clădirea deja extrem de afectată de deflagrație.

Incidentul a avut loc în timpul lucrărilor de demolare controlată și de punere în siguranță a imobilului de pe strada Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei. Informațiile publicate până acum nu precizează dacă s-au înregistrat victime sau dacă lucrările au fost suspendate.

Demolarea controlată a început la aproape un an de la explozie

La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat începerea demolării controlate a etajelor 5-8, cele mai afectate de deflagrație. Municipalitatea a descris intervenția drept o premieră în România, din cauza complexității operațiunii și a stării extrem de fragile a structurii.

Muncitorii folosesc utilaje speciale, inclusiv o foarfecă hidraulică, pentru a îndepărta treptat bucăți din clădire. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona în care s-a produs explozia și pe casa scării a fost considerat extrem de periculos.

Înainte de începerea lucrărilor, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventuale fisuri și deformări ale construcțiilor. Evaluările au fost reunite într-un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

Explozia din 17 octombrie 2025: patru morți și 20 de răniți

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite. Deflagrația a distrus mai multe apartamente, în special la etajele superioare, și a afectat grav structura de rezistență a imobilului.

Anchetatorii au luat inițial în calcul acumularea de gaze naturale provenite din două fisuri ale conductei subterane de alimentare. Ulterior, surse citate de Gândul au indicat că un scurtcircuit produs în apropierea conductei ar fi putut declanșa explozia. Ancheta penală vizează circumstanțele în care s-a produs dezastrul și eventualele responsabilități.

La scurt timp după tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că blocul prezenta avarii structurale majore și risc de prăbușire. Consolidarea ar fi presupus costuri foarte ridicate și riscuri importante.

Locatarii și-au căutat bunurile printre dărâmături

Gândul a publicat, pe 16 octombrie 2026, imagini cu foștii locatari care își căutau bunurile personale printre resturile apartamentelor demolate. Oamenii au scormonit prin molozul transportat pe un teren din apropierea liceului, după ce, din motive de siguranță, nu li s-a permis accesul în locuințele de la etajele superioare.

Viitorul blocului depinde de expertizele tehnice

Soarta imobilului rămâne legată de concluziile expertizelor tehnice. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat, în august 2026, că obiectivul administrației este reconstruirea blocului. O decizie privind demolarea completă sau consolidarea urma să fie luată după punerea în siguranță a clădirii.