Incident grav la metrou, în stația Constantin Brâncoveanu. Un tânăr de 22 de ani a fost scos dintre tren și parapet

Un tânăr de aproximativ 22 de ani a fost rănit marți dimineață, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. Bărbatul a fost scos de echipele de intervenție, fiind conștient, dar cu multiple traumatisme. Circulația trenurilor a fost reorganizată în urma incidentului, produs în jurul orei 10:40.

Incidentul a avut loc pe firul 1 al stației Constantin Brâncoveanu. Tânărul ar fi ajuns în fața trenului și a rămas prins între garnitura de metrou și parapet. Metrorex a anunțat că personalul companiei a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte autorități competente.

În urma incidentului, circulația trenurilor a fost reorganizată. Călătorii au fost informați despre modificări prin sistemele de sonorizare din stații și trenuri.

Autoritățile urmează să deschidă o anchetă, împreună cu reprezentanții Metrorex, pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Primele informații indică o posibilă tentativă de suicid, însă împrejurările exacte nu au fost stabilite.

Un incident asemănător a avut loc în septembrie, la Ștefan cel Mare

Un alt incident grav s-a produs pe 10 septembrie, în stația de metrou Ștefan cel Mare din București. Atunci, o femeie de aproximativ 25 de ani a fost lovită de un tren de metrou, în jurul orei 8:15. Victima a fost scoasă de salvatori în stare de inconștiență și prezenta multiple traumatisme.

Pentru intervenție, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar. La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD, salvatori specializați și o autospecială de stingere.

Metrorex anunța la momentul respectiv că ar fi putut fi vorba despre o tentativă de suicid.